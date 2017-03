Ultima ora

08:44Operazione ps contro ultras-spacciatori Atalanta,arresti

(ANSA) - ROMA, 7 MAR - Ultras dell'Atalanta e spacciatori. E' in corso una vasta operazione nel Bergamasco contro numerosi soggetti ritenuti responsabili di traffico e spaccio di droga, estorsione, rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Dalle indagini - condotte dalla Squadra mobile di Bergamo e dallo Sco della Polizia di Stato - è emerso che il gruppo, in prevalenza ultras nerazzurri, prima di assistere alla partita, acquistava e assumeva cocaina nei pressi o anche dentro lo stadio, incappucciandosi poi per compiere azioni violente.

08:30Corea Nord: Malaysia valuta chiusura ambasciata

PECHINO - Il governo della Malaysia decidera' venerdi' se chiudere l'ambasciata nordcoreana a Kuala Lumpur. Secondo quanto riporta China Press, si tratta di un'altra misura contro Pyongyang dopo l'espulsione dell'ambasciatore Kang Chol per le pesanti accuse rivolte alla polizia malese sulle indagini relative all'omicidio di Kim Jong-nam, fratellastro del leader Kim Jong-un.

08:16Corea Nord: malesi non possono lasciare Paese

PECHINO - I cittadini malesi in Corea del Nord non potranno lasciare il Paese: il ministero degli Esteri, ha annunciato l'agenzia Kcna, ha notificato la misura all'ambasciata della Malaysia a Pyongyang che sara' attiva fino a quando non sara' risolta "in modo imparziale" la vicenda dell'omicidio di Kim Jong-nam, il fratellastro del leader Kim Jong-un ucciso il 13 febbraio con il gas nervino all'aeroporto internazionale di Luala Lumpur.

07:09Corea Nord: Trump, conseguenze serie per provocazione

NEW YORK - Il presidente americano Donald Trump, il premier giapponese Shinzo Abe e il presidente reggente della Corea del Nord Hwang Kyo-Ahn ''continueranno la stretta collaborazione bilaterale e trilaterale per dimostrare alla Corea che ci sono conseguenze severe per le sue azioni provocatorie e di minaccia''. Lo afferma la Casa Bianca riferendo di un colloquio telefonico separato fra Trump e i due leader asiatici.

06:57Trump, Corea Nord minaccia, lancio missili viola Onu

NEW YORK - La Corea del Nord e' una ''seria minaccia'': il lancio di missili da parte di Pyongyang e' una ''chiara violazione'' di varie risoluzioni dell'Onu. Lo afferma il presidente americano Donald Trump nel corso di due colloqui separati con il premier giapponese Shinzo Abe e il presidente reggente della Corea del Sud Hwang Kyo-Ahn.

06:23Trump: pressing McCain, fornisca prove su accuse a Obama

NEW YORK - Pressing del senatore repubblicano John McCain sul presidente Donald Trump: deve fornire le prove delle accuse mosse contro Barack Obama di aver intercettato i telefoni della Trump Tower. Criticando la Casa Bianca per non chiarire le accuse, McCain ritiene che gli ''americani meritino di conoscere su quale base Obama viene accusato''.

06:16Corea Nord:Usa, componenti sistema anti-missili in Corea Sud

NEW YORK - Gli Stati Uniti iniziano a spostare equipaggiamenti per il sistema anti-missili in Corea del Sud, muovendo i primi ''componenti del Thaad'', il Terminal High Altitude Area Defense per colpire missili balistici a medio e corto raggio. Lo afferma il Us Command, sottolineando che il Thaad rafforzera' la difesa contro la minaccia della Corea del Nord.