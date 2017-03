Ultima ora

12:42Francia: valanga a Tignes, diversi sciatori travolti

(ANSA) - PARIGI, 7 MAR - Una valanga si è abbattuta sulla pista di sci "Carline" della stazione di Tignes, uno dei siti sciistici più frequentati delle Alpi francesi, in Savoia. Diverse persone sono state travolte. L'allerta è stata data dalle forze dell'ordine poco dopo le 10. Tutta la zona è stata chiusa, i soccorritori sono sul posto. Il 13 febbraio, Tignes era già stata colpita da una valanga, che aveva provocato la morte di un maestro di sci e di tre sciatori di una stessa famiglia, tutti su un fuori pista.

12:37Calcio: Psg, Di Maria e Motta pronti per il Barcellona

(ANSA) - ROMA, 7 MAR - Ci sono anche l'azzurro Thiago Motta e l'argentino Angel Di Maria tra i 23 giocatori convocati da Unai Emery per la trasferta di domani sera del Paris Saint Germain a Barcellona, quando affronterà i blaugrana nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I francesi, dopo il 4-0 dell'andata, saranno così a ranghi completi per la partita finora più importante della loro stagione. I due non erano stati disponibili per le gare di mercoledì scorso in Coppa di Francia a Niort e quella di Ligue 1 sabato contro il Nancy (1-0). Di Maria era stato protagonista nella partita di andata, realizzando una doppietta.

12:27Terremoto: allevatori e pecore a Montecitorio

(ANSA) - ROMA, 7 MAR - Sono centinaia gli agricoltori e gli allevatori della Coldiretti delle aree terremotate di Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio a Roma davanti Piazza Montecitorio, dove pascolano anche alcune pecore sopravvissute dalle stalle crollate. A poco più di sei mesi dalla prima scossa di terremoto del 24 agosto nel centro Italia, si conta una vera strage di oltre diecimila animali morti, feriti e abortiti, per l'effetto congiunto delle scosse e del maltempo. Ad oggi quasi 9 animali "sfollati" su 10 (l'85%) non possono essere ospitati nelle stalle provvisorie annunciate e gli allevatori. Alla manifestazione ci sono anche i Sindaci dei Comuni colpiti mentre i cartelli degli agricoltori denunciano "Ho perso gli animali, non la dignità", "Senza agricoltura Arquata muore" o "Meno chiacchiere più stalle", "A.A.A. Cercasi normalità". E ci sono anche striscioni della Coldiretti "La burocrazia uccide più del terremoto" o "L'Italia migliore merita giustizia", assieme a un "Coraggio Italia".

12:22Basket: Nba, vincono Gallinari e Belinelli

(ANSA) - ROMA, 7 MAR - Turno positivo per i due azzurri impegnati in Nba. Danilo Gallinari realizza 18 punti nel successo di Denver su Sacramento (108-96), mentre Marco Belinelli festeggia contro i Pacers la seconda vittoria di fila degli Charlotte Hornets (100-88) dopo un mese e mezzo. Gallinari è stato in campo per 31' positivo al tiro - 5/7 dal campo, di cui 3/4 da tre, e 5/5 ai liberi -, ma anche per rimbalzi e assist. Per la seconda volta in stagione, Belinelli ha chiuso senza segnare, ma nei suoi 14' ha avuto impatto positivo con due rimbalzi, tre assist e un recupero. Sugli altri campi, spicca la vittoria di San Antonio su Houston (112-110), ottenuta grazie alle giocate nel finale di Kawhi Leonard, dopo un duello incandescente con James Harden (39 punti a testa). Una grande prestazione che ha avuto il suo acuto proprio negli ultimi minuti, quando Leonard alla tripla del sorpasso (110-108) ha fatto seguire una stoppata su Harden, per poi subire fallo e realizzare i due liberi conclusivi.

12:20Operazione Ps su ultras-spacciatori dell’Atalanta, arresti

(ANSA) - MILANO, 7 MAR - Nel corso di un'operazione contro numerosi soggetti ritenuti responsabili di traffico e spaccio di droga, estorsione, rapina e resistenza a pubblico ufficiale, nel Bergamasco, è emersa una rete di spaccio tra gli ultras dell'Atalanta. Dalle indagini - condotte dalla Squadra mobile di Bergamo e dallo Sco della Polizia di Stato - è emerso che il gruppo, in prevalenza ultras nerazzurri, prima di assistere alla partita, acquistava e assumeva cocaina nei pressi o anche dentro lo stadio, incappucciandosi poi per compiere azioni violente. La modalità di azione, con il consumo di droga nei pressi dello stadio seguito dalle violenze, è stato accertato anche prima degli scontri avvenuti, nel gennaio 2016, nel centro di Bergamo, dopo la partita contro l'Inter, che ha portato a contestare anche il reato di resistenza a pubblico ufficiale, riconducibile a condotte violente attuate al termine dell'incontro.

12:12Forniture a istituto tumori Napoli, 7 sequestri e 7 arresti

(ANSA) - NAPOLI, 7 MAR - I militari del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Napoli e del Nucleo Speciale Polizia Valutaria hanno eseguito misure di custodia cautelare (arresti domiciliari) e provvedimenti di sequestro patrimoniale nei confronti di sette persone responsabili, tra l'altro, del reato di corruzione nell'ambito dei rapporti di fornitura di prodotti all' Istituto Nazionale Tumori Fondazione "Pascale" di Napoli. Tra i destinatari dei provvedimenti figura anche il primario Francesco Izzo che, insieme con la moglie, aveva costituito due società attraverso le quali faceva da intermediario per l'approvvigionamento di dispostivi medicali (macchinari) che il Pascale acquistava per le cure antitumorali. Arrestato anche un dirigente amministrativo "compiacente", alcuni imprenditori del settore farmaceutico e un informatore scientifico. Complessivamente i finanzieri hanno sequestrato beni per quasi due milioni di euro.

12:07Cina,reagiremo a sistema antimissile Usa in Corea Sud

(ANSA) - PECHINO, 7 MAR - La Cina ha annunciato che reagirà al dispiegamento del sistema anti-missile Usa in Corea del Sud, affermando che Washington e Seul ne affronteranno le conseguenze. Gli Stati Uniti hanno iniziato a spostare equipaggiamenti anti-missile in Corea contro le minacce di Pyongyang. Un portavoce del ministero degli Esteri, Geng Shuang, ha detto che la Cina "si oppone fermamente" al dispiegamento del sistema anti-missile americano e che Pechino "prenderà sicuramente le misure necessarie per salvaguardare i nostri interessi di sicurezza". "Tutte le conseguenze" ricadranno sugli Stati Uniti e la Corea del Sud, ha aggiunto.