14:35Ex maggiordomo Diana fa coming out

(ANSA) - LONDRA, 7 MAR - Fa coming out l'ex maggiordomo di Diana, Paul Burrell, e annuncia che si sta per sposare col suo compagno, l'avvocato Graham Cooper. Secondo il Daily Mirror, il confidente e "roccia" della principessa ha rivelato che lei era "l'unica donna" a sapere della sua omosessualità, nascosta per anni. Paul solo nove mesi fa aveva divorziato dalla ex moglie, Maria, con la quale era stato sposato per 32 anni e aveva avuto due figli. Ma da anni vivevano separati: Paul aveva aperto un negozio di fiori nel Cheshire, Inghilterra del nord-ovest, mentre la donna si era trasferita in Florida.

14:30Boldrini, rafforzare presenza femminile, stop stereotipi

(ANSA) - ROMA, 7 MAR - "Immaginare un futuro in cui si possano azzerare gli stereotipi e non si assegnino alle donne ruoli precostituiti. Un futuro in cui le donne possano essere pienamente artefici della propria vita". E' l'auspicio della presidente della Camera Laura Boldrini espresso in un messaggio alla presentazione del libro 'Storie della buonanotte per bambine ribelli' e per l'inaugurazione della mostra fotografica 'Le donne volanti'. "'Storie della buonanotte per bambine ribelli' mette al bando le fiabe alle quali siamo abituate, che hanno come protagoniste inerti principesse che attendono il principe azzurro, raccontando invece le vite di 100 donne coraggiose e appassionate, che hanno superato ostacoli, affrontato ostilità e realizzato, grazie alla propria intelligenza e al proprio impegno, ciò in cui credevano". "Sono figure femminili piene di energia, capaci di restituire senso di libertà e di dinamismo delle donne contemporanee, pronte a liberarsi e a svincolarsi da ciò che le tiene ancorate a vecchi schemi".

14:26Alfano, uniremo i moderati che non vogliono Salvini

(ANSA) - TORINO, 7 MAR - "Ncd non lascia ma raddoppia". A dirlo, è il ministro degli Esteri e leader del partito, Angelino Alfano. "Evolviamo in un soggetto più grande che vuole unire tutti quei moderati che non vogliono allearsi con Salvini, perché chi si allea con Salvini non può rappresentare i moderati, e non sono di sinistra". "Vogliamo rappresentare quel ceto medio che in questi anni si è impoverito e magari ha uno stipendio che non ha più il potere d'acquisto che aveva con la Lira - aggiunge -. Il che non significa uscire dall'Europa o dall'Euro, come vogliono Salvini o i cosiddetti Sovranisti, ma significa rilanciare in Europa la forza italiana. Vogliamo proporre un grande patto a tutti quelli che intendono sostenere quest'area popolare, liberale, moderata ma oltre a rivolgerci alle sigle esistenti vogliamo rivolgerci ai milioni di italiani che non vogliono allearsi con Salvini e non sono di sinistra. Forza Italia? Mi pare che abbia già scelto Salvini".

14:25Consip: Salvini, FI sbaglia su Lotti, ha problema d’identità

(ANSA) - MILANO, 7 MAR - "Male, perché prima si vota e si manda a casa questo governo e meglio è": così il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano come giudicasse la scelta di Forza Italia di non voatre la sfiducia al ministro Luca Lotti. Secondo Salvini, che ha parlato a margine di un sopralluogo nel centro accoglienza di migranti alla caserma Montello di Milano, "se qualcuno che è all'opposizione vota con il Pd e con Renzi, ha un problema di identità politica e non fa gli interessi degli italiani". Per il segretario della Lega bisogna andare subito al voto anticipato, mentre le altre forze politiche "tirano a campare, anche Gentiloni".

14:22Consip: Scotto (Mdp), lavoriamo a mozione censura Lotti

(ANSA) - ROMA, 7 MAR - "Stiamo lavorando a una mozione di censura che chieda al governo di ritirare le deleghe al ministro Lotti, che comunque pensiamo debba fare un passo indietro. Non è immaginabile che in una fase così complicata per il Paese ci siano ombre sull'attività del governo". Così il deputato di Mdp Arturo Scotto, parlando con i giornalisti, commenta la vicenda Consip, annunciando che la mozione di censura potrebbe essere depositata già oggi alla Camera. Per quanto riguarda invece "la mozione di sfiducia in Senato del M5s - dice Scotto - ne discuteremo, ma solo dopo averla letta".

14:22Consip: SI, governo domani risponda a question time

(ANSA) - ROMA, 7 MAR - "Sinistra Italiana chiede al governo se per la nomina del dott. Luigi Marroni alla carica di amministratore delegato della Consip, siano state osservate tutte le procedure e quali fossero, all'epoca, gli altri competitors inclusi nella relativa short list". Sinistra Italiana chiede al governo di rispondere a questa e altre osservazioni già domani nell'Aula di Montecitorio durante il Question time in diretta tv. Al momento non sarebbe ancora stato confermato l'intervento del governo su questo tema. "Visto la delicatezza del ruolo di Ad di Consip il governo deve riferire al Parlamento come è stata fatta la selezione e chi erano gli altri possibili candidati", incalzano i deputati di Si.

14:21Terrorismo: espulso tunisino detenuto a Brescia

(ANSA) - ROMA, 7 MAR - Un tunisino 39enne, irregolare e già destinatario di un decreto di rifiuto di permesso di soggiorno emesso dal questore di Milano, è stato espulso dall'Italia "per motivi di pericolosità sociale". Il tunisino espulso, che era detenuto per reati comuni presso la casa circondariale di Brescia, era emerso all'attenzione delle forze dell'ordine nell'ambito del monitoraggio dei detenuti a rischio di radicalizzazione religiosa poiché, secondo quanto accertato dalle attività investigative, era solito incitare, sia nel corso della preghiera che durante le normali attività all'interno della casa circondariale, all'odio razziale e alla violenza contro le donne, definite impure. Inoltre, l'uomo aveva manifestato approvazione dopo gli attentati di Parigi del novembre 2015. Si tratta della diciottesima espulsione del 2017, la numero 150 tra soggetti gravitanti in ambienti dell'estremismo religioso dal gennaio 2015 ad oggi.