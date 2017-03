Ultima ora

16:29Stati non obbligati accogliere migranti

(ANSA) - BRUXELLES, 7 MAR - "Gli Stati membri non sono tenuti, in forza del diritto dell'Unione, a concedere un visto umanitario" ai profughi che "intendono recarsi nel loro territorio con l'intenzione di chiedere asilo, ma restano liberi di farlo sulla base del rispettivo diritto nazionale". Così una sentenza della Corte Ue, secondo cui "il diritto Ue stabilisce solo le procedure e i requisiti per il rilascio dei visti di transito o per soggiorni previsti sul territorio degli Stati membri della durata massima di 90 giorni".

16:27Maltempo: con pioggia gravi danni ad Abbazia San Giusto

(ANSA) - CARMIGNANO (PRATO), 7 MAR - La grande quantità di pioggia caduta ieri sera tra le 20 e le 21, tra Prato e Firenze, ha provocato gravi danni all'Abbazia di San Giusto al Pinone, nel comune di Carmignano, dove è crollata la volta dentro il transetto. A denunciare l'accaduto su facebook, pubblicando alcune foto, è stato l'ex assessore alla Cultura di Carmignano Fabrizio Buricchi, da tempo impegnato in una battaglia per salvaguardare il bene architettonico. L'Abbazia di San Giusto al Pinone era stata recentemente riaperta per alcuni eventi pubblici dopo una chiusura di oltre 30 anni, ma di cui i cittadini chiedono il recupero e una stabile fruizione pubblica. L'edificio è tra i 'luoghi del cuore' più votati dai cittadini nella graduatoria del 'Fai'.

16:03Incendio Gran Ghetto: da autopsie aiuto su cause rogo

(ANSA) - FOGGIA, 7 MAR - Sarà l'autopsia ad accertare le cause della morte dei due migranti maliani deceduti nel rogo del Gran ghetto di Rignano la notte tra il 2 e il 3 marzo scorsi. L'esame di domani servirà anche per accertare la natura del rogo sul quale finora - ribadiscono gli inquirenti - non vi sono elementi concreti per dire che sia doloso. Sulla vicenda la Procura ha aperto un fascicolo per incendio colposo ed omicidio plurimo colposo a carico di persone da identificare. Le cause della morte dei due maliani, però, potrebbero permettere agli investigatori di orientare le indagini: se l'autopsia, infatti, dovesse accertare - ragionano gli inquirenti - che entrambi sono morti per asfissia, ciò potrebbe avvalorare l'ipotesi dell'incendio accidentale; se, invece, si dovesse accertare che i due sono stati uccisi, si potrebbe ipotizzare che qualcuno abbia voluto distruggere con il fuoco i loro cadaveri e le tracce del delitto. Dalle indagini sarebbe finora emerso che le vittime non hanno neppure provato a fuggire dal rogo. (ANSA).

16:02Calcio: Fiorentina, domenica festa per i 90 anni

(ANSA) - FIRENZE, 7 MAR - Sarà Claudio Ranieri il grande protagonista domenica al Franchi, prima di Fiorentina-Cagliari, per le celebrazioni dei 90 anni del club viola. Ranieri è stato allenatore nell'era Cecchi Gori dal 1993 al 1997, e riuscì a riportare la squadra in serie A, poi a vincere la Coppa Italia (1995) e la Supercoppa Italiana (1996), e ad arrivare in semifinale di Coppa delle Coppa (1997) contro il Barcellona. Insieme a Ranieri, da poco esonerato dal Leicester, saranno festeggiati anche i vincitori della quinta Coppa Italia Francesco Flachi, Alberto Malusci e quattro tra coloro che nel 1996 sollevarono anche la Supercoppa Italiana: Lorenzo Amoruso, Daniele Carnasciali, Sandro Cois, Giulio Falcone, Aldo Firicano e Gianmatteo Mareggini. I tifosi viola potranno tornare ad applaudire anche i protagonisti dello storico ritorno in Champions League del 1999 e della vittoria della sesta Coppa Italia (2000-2001) Christian Amoroso, Mauro Bressan.

15:59La Regione Liguria vieterà ingresso ospedali con il burqa

(ANSA) - GENOVA, 7 MAR - La Regione Liguria vieterà l' ingresso nelle strutture sanitarie a chi indossa il burqa. Lo ha annunciato in Consiglio regionale la vicepresidente della giunta e assessore alla Sanità, Sonia Viale, della Lega Nord. "Ritengo corretto che la Regione Liguria assuma una misura fortemente anti-discriminatoria a difesa della libertà delle donne, ovvero disponga il divieto di ingresso nelle strutture sanitarie di persone che indossino il burqa. Questo anche nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti che vanno applicate anche nelle nostre strutture". La decisione è presa "alla vigilia della ricorrenza dell'8 marzo, giornata internazionale della donna per ricordare sia le conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne, sia le discriminazioni e le violenze di cui sono state e sono ancora oggi oggetto, in diverse parti del mondo". La misura, già adottata dalla Regione Lombardia, sarà oggetto di un'apposita delibera di Giunta.

15:57Calcio: Baccaglini si fa tatuare simbolo Palermo

(ANSA) - PALERMO, 7 MAR - Il nuovo presidente del Palermo Calcio Paul Baccaglini, accogliendo la proposta delle Iene, si è fatto tatuare ieri notte il simbolo del Palermo sul petto. "Non ho avuto difficoltà ad accettare - ha spiegato -. Palermo fa già parte della mia vita".

15:56Ex pm Palermo Ingroia indagato per peculato

(ANSA) - PALERMO, 7 MAR - L'ex pm di Palermo Antonio Ingroia è indagato per peculato. L'ex magistrato, ora amministratore della società regionale Sicilia e servizi, è stato interrogato questa mattina. Secondo l'accusa avrebbe percepito, indebitamente, una serie di rimborsi per trasferte, proprio nella qualità di amministratore della società regionale. Sotto inchiesta, inoltre, è finita anche l'indennità di risultato che Ingroia si è liquidato. La Procura sull'indagine mantiene il più stretto riserbo. L'indagine, coordinata dall'aggiunto Dino Petralia e dai pm Piero Padova ed Enrico Bologna, prende in esame il periodo compreso tra il 2014 e il 2016. Secondo gli inquirenti Ingroia avrebbe intascato rimborsi per trasferte per 30 mila euro comprensivi dei trasporti e delle spese di vitto e alloggio, nonostante fossero rimborsabili solo i soldi spesi per il viaggio. L'ex magistrato, assistito dall'avvocato Mario Serio, si è difeso sostenendo che i rimborsi comprendono non solo il trasporto, ma anche le altre spese di viaggio.