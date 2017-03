Ultima ora

18:11‘A Fillon 50 mila euro non dichiarato’

(ANSA) - PARIGI, 7 MAR - Il proprietario della rivista che stipendiava la moglie di Fillon - con sospetto di lavoro fittizio - prestò 50.000 euro non dichiarate a Francois Fillon. Lo rivela il Canard Enchainé nella sua edizione di domani.

18:09Rugby: azzurri domani dai bambini del Gemelli

(ANSA) - ROMA, 7 MAR - Italrugby campione di solidarietà: domani pomeriggio, a tre giorni dal quarto impegno del Sei Nazioni di sabato contro la Francia, gli azzurri si recheranno al Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma per portare doni e allegria ai piccoli ricoverati del reparto di Oncologia Pediatrica. L'Italrugby ritorna al Gemelli per disputare questa nuova partita della solidarietà giocata in collaborazione con le associazioni di volontariato Coccinelle per l'Oncologia Pediatrica Onlus e L'Albero della Vita. Questo nuovo incontro con i pazienti pediatrici e i loro familiari si inserisce nel forte rapporto di collaborazione tra Fir e la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli che lo scorso anno hanno sottoscritto una convenzione biennale per la gestione di tutte le attività mediche di emergenza sanitaria e di pronto soccorso a favore di pubblico, atleti, loro accompagnatori e del personale in servizio connesse agli eventi internazionali organizzati dalla FIR a Roma.

18:03Rugby: Sei Nazioni, O’Shea ne cambia tre

(ANSA) - ROMA, 7 MAR - Sono tre i cambi approntati dal ct azzurro Conor O'Shea nella formazione titolare dell'Italia che affronterà la Francia nella quarta partita del 6 Nazioni di rugby, in programma sabato prossimo all'Olimpico di Roma.Rispetto alla gara di Twickenham con l'Inghilterra, il tecnico irlandese punta su Esposito all'ala al posto di Bisegni, non al meglio della condizione. Canna per l'infortunato Allan all'apertura e Ghiraldini per Gega gli altri cambi. Ecco il XV titolare anti-Francia: Padovani; Esposito, Campagnaro, McLean, Venditti; Canna, Gori; Parisse, Favaro, Steyn; Van Schalkwyk, Fuser; Cittadini, Ghiraldini, Lovotti. A disposizione: D'Apice, Panico, Chistolini, Biagi, Mbanda', Bronzini, Benvenuti, Sperandio.

17:58Calcio: Suarez ottimista, il Barcellona può farcela

(ANSA) - ROMA, 7 MAR - "Noi giocatori siamo coscienti della situazione, che è difficile, ma niente è davvero impossibile. Se c'e' una squadra capace di farcela quella è il Barcellona". L'uruguaiano del Barcellona Luis Suarez, alla vigilia della sfida di Champions League con il Paris Saint Germain, si è detto certo delle possibilità di superare il turno nonostante il 4-0 subito all'andata. "La gara durerà 94-95 minuti e dovremo essere pazienti - spiega l'attaccante in conferenza stampa -. Bisogna essere ambiziosi ma non giocare alla disperata, perdere la testa nei primi minuti. Siamo i primi a voler entrare nella storia, ma la partita durerà moltissimo".

17:57Calcio: serie A, 8 squalificati per una giornata

(ANSA) - ROMA, 7 MAR - Sono otto i giocatori di Serie A che salteranno il prossimo turno di campionato, squalificati dal giudice sportivo dopo le partite dello scorso fine settimana. Si tratta di Balogh (del Palermo, espulso per doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario); Ceccherini e Rosi (Crotone); Coda (Pescara); Cuadrado (Juventus); Manolas (Roma); Andrea Masiello (Atalanta); Rispoli (Palermo). Tra le società, la Roma ha ricevuto un'ammenda di 10 mila euro, "per avere i suoi sostenitori, al 28' del primo tempo, intonato un coro espressivo di denigrazione territoriale", in occasione della partita con il Napoli.

17:56Multe annullate agli amici, ex prefetto rinviato a giudizio

(ANSA) - RIMINI, 7 MAR - Multe annullate senza motivo a parenti e amici. Per questo motivo sono stati rinviati a giudizio, con l'accusa di abuso d'ufficio, l'ex prefetto di Rimini, Vittorio Saladino, attualmente commissario straordinario del Comune di Fermo, l'ex vice prefetto Giuseppe Puzzo e l'ex vice comandante della polizia municipale di Riccione Fabio Franchini. A Saladino è contestato anche l'indebito utilizzo di un dipendente della prefettura con mansione di ausiliario tecnico, al quale in orario d'ufficio, veniva chiesto di portare a spasso il cane, accompagnare prefetto e moglie a fare la spesa, "oltre a farlo fungere - scrivono gli inquirenti - da cameriere in occasione di incontri del prefetto con i vari ospiti, occasioni nelle quali il dipendente pubblico su richiesta preparava la sala di rappresentanza, bibite e il caffè". Tra le mansioni anche quelle di riscaldare il pranzo del prefetto quando la moglie non poteva. (ANSA).

17:51‘Piper’ atterra senza carrello a Venezia, illesi 2 occupanti

(ANSA) - VENEZIA, 7 MAR - Un 'Piper' con due persone a bordo è stato costretto poco fa ad un atterraggio di emergenza, senza carrello, all'aeroporto 'Marco Polo' di Venezia. Gli occupanti del volo privato sono rimasti illesi. Lo si apprende dai vigili del fuoco, che stanno prestando i soccorsi. Il traffico nello scalo è al momento fermo, in attesa che si concluda l'emergenza. Secondo quanto si è appreso, il velivolo doveva atterrare all'aeroporto di Treviso ma il pilota, constatato il problema al carrello, ha chiesto di poter scendere sulla pista di Tessera (Venezia).