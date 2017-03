Pubblicato il 07 marzo 2017 da ansa

(ANSA) – BARI, 7 MAR – Lottano con passione per difendere, armate di ago e filo, il loro posto di lavoro. E lo fanno insieme con il loro titolare. Sono 43 donne della camiceria Italproduzioni di Noci (Bari). Per loro la cassa integrazione, partita a settembre, è scaduta lo scorso 3 marzo. E adesso Maurizio Vitrani, titolare dell’impresa, sta fronteggiando il momento difficile che vive l’intero settore dell’abbigliamento “con una marcia in più” perchè dalla sua – racconta – ha il “coraggio e la forza” delle donne e degli unici quattro uomini che lavorano con loro: “le colleghe ci coccolano”, raccontano. La Cgil Puglia, alla vigilia dell’8 marzo, giornata internazionale della donna, ha portato i giornalisti in questa azienda che, “nonostante le avversità – racconta Vitrani – non ha mai usato i voucher”. Le operaie raccontano di non essersi mai sentite discriminate: “il nemico qui – dicono – non è l’uomo ma l’imprenditore che sceglie di produrre all’estero per risparmiare anche un solo euro sulla produzione”.