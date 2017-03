Pubblicato il 07 marzo 2017 da ansa

(ANSA) – ROMA, 7 MAR – “Vergogna: Marchionne e la Fiat restituiscano tutti i soldi ricevuti dallo Stato nel caso in cui licenzieranno anche solo un lavoratore italiano”. Il segretario della Lega Matteo Salvini va all’attacco dell’ad Fiat che ha annunciato l’addio della Panda da Pomigliano per trasferirsi probabilmente in Polonia. “Dopo aver portato all’estero la sede legale e preso negli anni una vagonata di soldi pubblici, Marchionne faccia chiarezza e venga in Parlamento a riferire ufficialmente sulle reali intenzioni dell’azienda. Per quanto ci riguarda – prosegue Salvini – dovrebbe essere illegale licenziare in Italia e assumere all’estero per tutte le imprese che hanno ricevuto soldi dallo Stato. Entro questa settimana presenteremo in Parlamento una nostra proposta di legge per chiedere la restituzione di denaro pubblico per le aziende che delocalizzano e licenziano italiani”.