19:43Incassa per 2 anni pensione mamma morta, arrestato a Foggia

(ANSA) - FOGGIA, 7 MAR - Per due anni avrebbe intascato la pensione della mamma morta: con l'accusa di truffa ai danni dello Stato, i carabinieri di Foggia hanno arrestato in flagranza di reato un sessantaquattrenne di San Severo, Francesco Racuia. I militari hanno accertato che l'uomo ha omesso di segnalare il decesso della madre, avvenuto nel marzo 2015, titolare di una pensione di anzianità e di una di reversibilità. Pensioni pari a circa 2.500 euro mensili, che venivano regolarmente accreditate, il primo giorno di ogni mese, su un conto corrente bancario cointestato con la defunta. Gli accertamenti bancari svolti hanno evidenziato che l'importo della pensione, a distanza di pochi giorni dal pagamento, veniva sistematicamente prelevato con operazioni bancomat. Secondo le indagini, ammonta a 65.000 euro l'importo della pensione pagata a favore della defunta ed indebitamente incassato dal figlio.

19:41Protezione civile: Sì definitivo a legge di riordino

(ANSA) - ROMA, 7 MAR - Sì definitivo dell'Aula della Camera alla legge di delega per la riforma della protezione civile. Il testo è stato approvato a Montecitorio con 304 voti a favore, 38 contrari e 107 astenuti. Il testo aveva iniziato il suo percorso a Montecitorio il 5 maggio 2015 e ha avuto tre letture (con modifiche al Senato).

19:39Carceri: aggrediti e feriti due agenti penitenziari a Prato

(ANSA) - PRATO, 7 MAR - Nuova aggressione al carcere pratese della Dogaia. A farne le spese due agenti di polizia penitenziaria finiti in ospedale con una prognosi, rispettivamente, di 7 e 35 giorni. Tutto è successo intorno alle 19 di ieri. Secondo la ricostruzione fatta dal sindacalista Uilpa Massimo Lavermicocca, un detenuto di nazionalità nigeriana, 54 anni, al momento della chiusura delle celle ha aggredito per futili motivi prima un agente e poi l'altro. Al pronto soccorso i sanitari hanno riscontrato un taglio a un occhio a un agente e la frattura di un polso per l'altro. Dopo le cure sono stati dimessi. (ANSA).

19:27Zanda, basta maggioranza per no a sfiducia per Lotti

(ANSA) - ROMA, 7 MAR -"La mozione di sfiducia contro il ministro Lotti verrà bocciata con i soli voti della maggioranza". Risponde così il capogruppo Dem al Senato Luigi Zanda alla domanda se "serviranno anche i voti di FI" per respingere a Palazzo Madama la mozione di sfiducia presentata dal M5S contro il ministro dello Sport coinvolto nell'inchiesta Consip.

19:26Migranti: Bizzo, centro accoglienza Euregio al Brennero

(ANSA) - BOLZANO, 07 MAR - Le tre province dell'Euregio potrebbero "allestire e gestire insieme un centro d'accoglienza al Brennero per dare un contributo concreto alla soluzione del complesso problema dei profughi". La proposta del presidente del consiglio provinciale di Bolzano, Roberto Bizzo, che ne ha parlato durante il confronto su diverse tematiche d'interesse comune fra i capigruppo dell'assemblea altoatesina e del Landtag tirolese. All'incontro ha partecipato anche il presidente del consiglio provinciale di Trento, Bruno Dorigatti, che ha anche auspicato un impegno comune dei tre territori dell'Euregio su questo tema. In Trentino, ha riferito Dorigatti, "ci sono 1.400 presenze, gestite in modo da integrarle nel territorio: questo causa certamente dei problemi, ma è necessario affinché poi non ci sia l'emergenza della permanenza".

19:248 marzo: Emma Morano, 117 anni, lo festeggia a Verbania

(ANSA) - TORINO, 7 MAR - Festa alla vigilia dell'8 marzo per Emma Morano, 117 anni il 29 novembre scorso, la persona più anziana del pianeta. Nella sua vita ha 'toccato' tre secoli, nata nel 1899, a Civiasco, nel Vercellese. E' la decana d'Italia, d'Europa (dal 2 aprile 2013) e dell'umanità (dal 12 maggio 2016), la quinta persona più longeva di tutti i tempi e l'ultima vivente nata prima del 1900 tra quelle di cui si hanno prove certe. Con questi 'titoli', Emma Martina Luigia Morano, vedova Martinuzzi è stata festeggiata nella sua casa di Verbania, sul lago Maggiore. Tra i doni ha ricevuto una grande moneta dorata a ricordo della lira. In lire, ovviamente, il suo primo stipendio, percepito nel 1915, quando Emma aveva cominciato a lavorare, appena sedicenne, nello jutificio Maioni di Pallanza, con la paga di 2 lire al giorno. Il dono le è giunto da parte di Sandro Sassoli, appassionato coordinatore delle Celebrazioni della Lira Italiana. (ANSA).

19:13Maltempo: ancora temporali e venti forti al Centro-Sud

(ANSA) - ROMA, 7 MAR - Ancora maltempo sul Centro-Sud. Persisteranno venti forti su Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Campania. Su Calabria e Sicilia rinforzi fino a burrasca forte e mareggiate lungo le coste esposte. Temporali, inoltre, su Calabria e Sicilia. Lo indica un avviso meteo della Protezione civile. E per domani di nuovo allerta 'arancione' (secondo di tre livelli di rischio idrogeologico) su parte di Marche e Abruzzo nonché su Basilicata e sulla Calabria meridionale. (ANSA).