Ultima ora

21:22Inchiesta Consip, vertice pm Roma e Napoli nella capitale

(ANSA) - ROMA, 7 MAR - Vertice nella capitale oggi tra pm di Roma e di Napoli titolari delle inchieste Consip per un punto della situazione e pianificare le prossime tappe. Il procuratore aggiunto di Roma Paolo Ielo ed il sostituto Mario Palazzi si sono incontrati con il collega partenopeo John Henry Woodcock. Al centro dei colloqui, tra l'altro, l'analisi dell'interrogatorio di Tiziano Renzi, padre dell'ex premier Pd Matteo, indagato per traffico di influenze, e i rifiuti a rispondere degli imprenditori Alfredo Romeo (in carcere per corruzione) e Carlo Russo (indagato). Non è escluso che durante il summit si sia accennato anche alle conseguenze determinate dalle fughe di notizie sul contenuto di alcuni atti ed informative oggetto di omissis.

21:22Ippodromo Capannelle: indagato Alemanno ed ex assessori Roma

(ANSA) - ROMA, 7 MAR - Per la gestione e l'affidamento dell' ippodromo delle Capannelle, a Roma, la Procura ha messo sotto inchiesta l'ex sindaco, Gianni Alemanno e alcuni esponenti della sua giunta per abuso d'ufficio. Nei giorni scorsi il gip Massimo Battistini ha concesso la proroga delle indagini per altri sei mesi. Alla base del procedimento un esposto della Federazione nazionale trotto e dall'Unione proprietari trotto riguardante la nuova pista e la sua conversione per la presenza di entrambe le specialità: trotto e galoppo. Nel registro degli indagati oltre Alemanno anche l'ex vicesindaco Sveva Belviso e gli ex assessori Alfredo Antoniozzi, Davide Bordoni e Fabrizio Ghera. L'indagine si concentra sulle delibere firmate dall'ex sindaco che hanno permesso, a suo tempo, alla società Hippogroup di proporre il concordato preventivo e vedersi affidare l'ippodromo per una cifra di poco più di 65mila euro l'anno. Una cifra che i denunciati giudicano esigua rispetto alla vastità dell'area di Capannelle di circa 170 ettari.

21:218 marzo: dona un rene alla propria compagna e la salva

(ANSA) - TORINO, 7 MAR - Non fiori, ma un rene. Non è uno spot per la festa della donna, ma la realtà di un uomo di 52 anni che ha donato un rene alla compagna, di 44 anni. Il trapianto è stato eseguito ieri all'ospedale Molinette di Torino, che ne riferisce come un gesto di grande amore, alla vigilia dell'8 marzo. La donna, affetta da rene policistico, è stata salvata così dalla dialisi, grazie a una corsa contro il tempo per completare in pochi mesi gli esami di valutazione del donatore. Il trapianto è tecnicamente riuscito e entrambi i pazienti ora sono uno nella degenza e l'altro nella terapia subintensiva della Nefrologia universitaria, diretta dal professor Luigi Biancone.

21:16Calcio: Inter, nessuna indagine nei confronti di Thohir

(ANSA) - MILANO, 7 MAR - "In relazione alle notizie divulgate dai mezzi di informazione in queste ore, la società informa che nei confronti del presidente Erick Thohir non è in corso alcuna indagine". Lo precisa l'Inter, in relazione a notizie provenienti dall'Indonesia, secondo cui Thohir nella sua veste di presidente del Comitato olimpico indonesiano, sarebbe coinvolto in indagini riguardanti gli Asian games 2018. "Erick Thohir - si legge - è pronto a prestare la massima collaborazione all'anticorruzione indonesiana in qualità di Presidente del Comitato olimpico indonesiano".

21:15Migranti:Gabrielli, entro mese altri 2 hotspot,Messina-Mineo

(ANSA) - ROMA, 7 MAR - Entro la fine del mese apriranno due nuovi hotspot, a Messina e Mineo (Catania), che si aggiungeranno ai quattro già operativi a Lampedusa, Pozzallo, Trapani e Taranto. Lo ha riferito il capo della polizia, Franco Gabrielli, in audizione alla commissione d'inchiesta sul sistema d'accoglienza dei migranti.

21:01Juve: memoriale Agnelli a pm, mai sconti né omaggi

(ANSA) - TORINO, 7 MAR - Non ci sono stati "né sconti né omaggi", in occasione della cessione di biglietti della Juve a gruppi ultrà. E' quanto ha sottolineato Andrea Agnelli nel memoriale che lo scorso luglio inoltrò alla Procura di Torino, nel quadro dell'inchiesta Alto Piemonte. Il presidente spiegò che, a occuparsi della questione, fu Alessandro D'Angelo, capo della sicurezza del club.

20:49Ex segretario Pd Piacenza assolto accuse truffa e peculato

(ANSA) - PIACENZA, 7 MAR - "Mi sono sempre comportato correttamente e la sentenza di oggi è una chiara conferma. Ma questa vicenda giudiziaria mi lascia una pesante sofferenza. Mi sono dimesso da tutto, dagli incarichi amministrativi e politici. E' stato pesante sopportare tutto questo per sette anni. La mia vita è stata stravolta". Così Paolo Botti, che prima della vicenda giudiziaria era stato segretario provinciale della Cgil e del Pd, commenta la sentenza di assoluzione con formula piena (peraltro richiesta anche dal Pm) nel processo che lo vedeva accusato di peculato e truffa in relazione all'uso della carta di credito aziendale, nel 2010, quando era presidente di Tempi, l'agenzia di trasporto di Piacenza. Dopo 2 ore e mezza di camera di consiglio, il giudice Gianandrea Bussi (a latere Luca Milani e Ivan Borasi) ha letto la sentenza che assolve Botti, ma condanna il suo allora vicepresidente Pierluigi Scaglioni a un anno, 8 mesi e 10 giorni per il solo reato di peculato. Botti ha escluso per ora un suo ritorno alla politica.(ANSA).