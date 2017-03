Pubblicato il 07 marzo 2017 da redazione

CARACAS – Oggi prenderá il via l’esagonale finale del Sudamericano Under 17 che si sta disputando in Cile. Oltre ai padroni di casa, lotteranno per uno dei quattro biglietti per il mondiale messi in palio dalla Conmebol Brasile, Colombia, Ecuador, Paraguay e Venezuela.

La Vinotinto fará il suo esordio nella fase decisiva contro il Cile: fischio d’inizio in programma alle 21:15.

La nazionale allenata da José Hernández si è guadagnata un posto tra le migliori sei del Sudamerica grazie ai sette punti conquistati in quattro gare disputate. I creoli, nel primo turno hanno vinto in due occasioni (1-0 contro l’Argentina e 3-2 contro il Perù), un pareggio (2-2 contro il Paraguay) ed un ko (1-0 con il Brasile).

L’avversaria di stasera si é qualificata dopo aver chiuso al primo posto nel gruppo A grazie agli otto punti conquistati in quattro gare disputate. La roja ha vinto due gare (1-0 vs Bolivia ed Ecuador) ed ha pareggiato in altrettante occasioni (1-1 con Colombia ed Uruguay). Per la gara di stasera l’allenatore della nazionale cilena dovrá fare a meno di Pedro Campos a causa di un problema muscolare. Ma, mister Hermán Caputto conterá con le prestazioni del centrocampista Tomás Espinoza, in forza agli argentini del Rosario Central. Un altro dei talenti da prendere in considerazione nella rojita é l’attaccante del Colo-Colo, Zederick Vega.

Quella di stasera sará l’ottava occasione in cui si sfideranno queste due nazionali nella categoría Under 17, la bilancia pende dalla parte dei cileni con un bottino di 4 vittorie e 3 pareggi. Nelle sette gare precedenti la rojita ha segnato 11 reti e ne ha subito appena 3.

La prima volta che si sono sfidate Venezuela e Cile é stato durante la fase a gironi dell’edizione del 1985, quella volta finí 0-0. Mentre la maggior goleada subita dalla Vinotinto é stata tre anni dopo, sempre nella fase a gironi: ko per 4-0. L’ultima volta che hanno incrociato i propri destini venezuelani e cileni é stato nel 2011, vittoria 2-1 per i rossi.

Oggi sono in programma altre due gare nell’esagonale finale del Sudamericano Under 17: Colombia-Ecuador e Brasile-Paraguay.

(Fioravante De Simone)