Ultima ora

22:41Muore tre giorni dopo il parto del nono figlio

(ANSA) - CREMONA, 7 MAR - Ha partorito il nono figlio, è stata dimessa dopo tre giorni e dopo cinque è morta per arresto cardiaco. La procura della Repubblica di Cremona ha aperto un'indagine con l'ipotesi di reato di omicidio colposo a carico di dieci ostetriche e quattro ginecologi dell'ospedale Maggiore di Cremona e di altre sei persone che fanno capo all'ospedale di Crema. Giovedì prossimo il sostituto procuratore Ignazio Francesco Abbadessa conferirà incarico al medico legale che eseguirà autopsia, con ogni probabilità, il giorno successivo. L'atto sarà fatto presso il commissariato di polizia di Crema. Il caso riguarda una donna di origine romena di 43 anni residente a Castelleone (Cremona), Romelia Dimitru. La donna ha partorito una bambina il 20 febbraio scorso all' ospedale maggiore di Cremona. Il 23 è stata dimessa e il 25 si è sentita male. In seguito all'intervento del 118, la puerpera, che aveva 43 anni, è stata trasportata a Crema dove è morta per un arresto cardiaco. La polizia ha sequestrato le cartelle cliniche.

22:11Raffaele Marra a processo per corruzione il 25 maggio

(ANSA) - ROMA, 7 MAR - Inizierà il 25 maggio davanti alla seconda sezione del Tribunale di Roma il processo a Raffaele Marra, ex capo del personale del Campidoglio, e a Sergio Scarpellini, immobiliarista, arrestati il 16 dicembre e accusati di corruzione. Nel 2013 Scarpellini avrebbe secondo la procura di Roma dato 370 mila euro all'allora direttore del dipartimento Partecipate del Comune per acquistare una casa, in cambio di favori legati al suo incarico (corruzione per funzione). Per l'immobiliarista (ora agli arresti domiciliari) e per Marra, ex braccio destro della sindaca Virginia Raggi - la cui amministrazione è estranea alla vicenda - e detenuto l'accusa aveva chiesto il giudizio immediato, ritenendo le prove raccolte sufficienti. Il Gip ha acconsentito. Nel 2009 secondo i pm Marra avrebbe acquistato un'altra casa da Scarpellini con uno sconto di mezzo milione, ma questi fatti sono prescritti. Marra é indagato per abuso d'ufficio in concorso con Raggi per la nomina del fratello di lui Renato a capo della direzione Turismo.

21:48Champions: a Napoli-Real in tribuna Malagò, Lotti e Cantone

(ANSA) - NAPOLI, 7 MAR - San Paolo gremito due ore prima di Napoli-Real Madrid, e anche la tribuna d'onore si riempie a più di mezzora dal fischio d'inizio: nel settore centrale dello stadio napoletano sono arrivati il ministro dello Sport, Luca Lotti, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, il presidente dell'Anac, Raffaele Cantone, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Presente anche il presidente della Lega nazionale dilettanti, Cosimo Sibilia.

21:38Boschi, Lotti risponderà a tono in Parlamento

(ANSA) - ROMA, 7 MAR - "Conosco Lotti e sicuramente risponderà a tono in Parlamento a fronte di questa mozione di sfiducia". Lo annuncia il sottosegretario alla Presidenza Maria Elena Boschi a Porta a Porta.

21:22Inchiesta Consip, vertice pm Roma e Napoli nella capitale

(ANSA) - ROMA, 7 MAR - Vertice nella capitale oggi tra pm di Roma e di Napoli titolari delle inchieste Consip per un punto della situazione e pianificare le prossime tappe. Il procuratore aggiunto di Roma Paolo Ielo ed il sostituto Mario Palazzi si sono incontrati con il collega partenopeo John Henry Woodcock. Al centro dei colloqui, tra l'altro, l'analisi dell'interrogatorio di Tiziano Renzi, padre dell'ex premier Pd Matteo, indagato per traffico di influenze, e i rifiuti a rispondere degli imprenditori Alfredo Romeo (in carcere per corruzione) e Carlo Russo (indagato). Non è escluso che durante il summit si sia accennato anche alle conseguenze determinate dalle fughe di notizie sul contenuto di alcuni atti ed informative oggetto di omissis.

21:22Ippodromo Capannelle: indagato Alemanno ed ex assessori Roma

(ANSA) - ROMA, 7 MAR - Per la gestione e l'affidamento dell' ippodromo delle Capannelle, a Roma, la Procura ha messo sotto inchiesta l'ex sindaco, Gianni Alemanno e alcuni esponenti della sua giunta per abuso d'ufficio. Nei giorni scorsi il gip Massimo Battistini ha concesso la proroga delle indagini per altri sei mesi. Alla base del procedimento un esposto della Federazione nazionale trotto e dall'Unione proprietari trotto riguardante la nuova pista e la sua conversione per la presenza di entrambe le specialità: trotto e galoppo. Nel registro degli indagati oltre Alemanno anche l'ex vicesindaco Sveva Belviso e gli ex assessori Alfredo Antoniozzi, Davide Bordoni e Fabrizio Ghera. L'indagine si concentra sulle delibere firmate dall'ex sindaco che hanno permesso, a suo tempo, alla società Hippogroup di proporre il concordato preventivo e vedersi affidare l'ippodromo per una cifra di poco più di 65mila euro l'anno. Una cifra che i denunciati giudicano esigua rispetto alla vastità dell'area di Capannelle di circa 170 ettari.

21:218 marzo: dona un rene alla propria compagna e la salva

(ANSA) - TORINO, 7 MAR - Non fiori, ma un rene. Non è uno spot per la festa della donna, ma la realtà di un uomo di 52 anni che ha donato un rene alla compagna, di 44 anni. Il trapianto è stato eseguito ieri all'ospedale Molinette di Torino, che ne riferisce come un gesto di grande amore, alla vigilia dell'8 marzo. La donna, affetta da rene policistico, è stata salvata così dalla dialisi, grazie a una corsa contro il tempo per completare in pochi mesi gli esami di valutazione del donatore. Il trapianto è tecnicamente riuscito e entrambi i pazienti ora sono uno nella degenza e l'altro nella terapia subintensiva della Nefrologia universitaria, diretta dal professor Luigi Biancone.