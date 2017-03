Ultima ora

00:19Champions: Napoli, Hamsik “usciamo comunque a testa alta”

(ANSA) - ROMA, 7 MAR - "Usciamo a testa alta, peccato di avere preso dei gol sui calci piazzati. Ci possiamo stare alla grande con i più grandi in Europa, adesso ci concentriamo su campionato e Coppa Italia. Da domani pensiamo al Crotone. Sui calci piazzati dobbiamo migliorare, è un peccato avere subito due gol così". Così il capitano del Napoli, Marek Hamsik, commenta, parlando ai microfoni di Mediaset premium, la sconfitta con eliminazione del Napoli contro il Real Madrid, che si è imposto per 3-1.

00:14Champions: 5-1 all’Arsenal, il Bayern Monaco ai quarti

(ANSA) - ROMA, 7 MAR - Tutto facile per il Bayern Monaco, nel ritorno degli ottavi di finale della Champions. La squadra allenata ad Ancelotti, che aveva archiviato la qualificazione ai quarti già all'andata, con un netto 5-1, si è ripetuta, con un'altra 'manita' sul campo dell'Arsenal. E' finita 5-1 come all'andata. A Londra erano passati in vantaggio i 'Gunners', con Walcott, dopo 20' di gioco e i tedeschi hanno dovuto attendere il 10' della ripresa per pareggiare con il solito bomber Lewandowski, che ha infilato il portiere Ospina. L'olandese Robben ha portato il Bayern in vantaggio al 23', quindi Douglas Costa ha calato il tris al 33'. Arturo Vidal, su assist di Xabi Alonso, ha realizzato il quattro e il 5-1, che permette ai bavaresi di accedere ai quarti di finale del più prestigioso torneo europeo. L'Arsenal di Wenger, che è stato contestato a più riprese dai tifosi di casa e sembra sempre più vicino all'addio alla squadra londinese a fine stagione, ha chiuso in 10, dopo l'espulsione di Koscielny all'8' st per un brutto fallo.

00:08Usa: treno contro bus in Mississippi, 3 morti e 50 feriti

(ANSA) - NEW YORK, 7 MAR - Un treno si e' scontrato con un bus a noleggio a Biloxi, in Mississippi, trascinandolo per oltre 100 metri prima di fermarsi. Secondo un primo bilancio risultano 3 morti e 50 feriti. I soccorsi sono sul luogo dell'incidente. Il capo della polizia di Biloxi, John Miller, afferma che non e' ancora chiaro perche' il bus era fermo sulle rotaie. Il bus era proveniente da Austin, in Texas, e non si sa ancora dove fosse diretto. Molti feriti sono ancora intrappolati fra le maniere. I mezzi di soccorso, sul luogo da mezz'ora non sono ancora riusciti a liberare tutti.

00:06Champions: ottavi di finale, Napoli-Real Madrid 1-3

(ANSA) - ROMA, 7 MAR - Sfuma il sogno-qualificazione del Napoli, che viene sconfitto 3-1 in casa dal Real Madrid di Zidane. Gli spagnoli prima vanno sotto, per effetto della rete di Mertens, ma nella ripresa subiscono la rimonta degli spagnoli che, grazie a una doppietta del difensore Sergio Ramos, mettono le mani sulla qualificazione ai quarti di finale della Champions, gelando il San Paolo. Nel finale, il nuovo entrato Morata cala il tris.

00:01Panama, Noriega in condizioni ‘critiche’ dopo intervento

(ANSA) - CITTA' DI PANAMA, 7 MAR - Manuel Noriega è in condizioni critiche: lo rendono noto le figlie dell'ex dittatore panamense, che qualche ora fa è stato sottoposto ad un intervento per rimuovere un tumore benigno al cervello. Dopo l'operazione, Noriega ha avuto un'emorragia cerebrale. E' in condizioni "critiche", ha sottolineato ai media locali Thays Noriega , una delle tre figlie dell'ex presidente-dittatore, che si trova in carcere a Panama da anni.

23:13Champions: De Laurentiis ‘pizzaiolo’ in tribuna al San Paolo

(ANSA) - ROMA, 7 MAR - Simpatico sipararietto nel lungo prepartita di Napoli-Real Madrid, nella zona Vip dello stadio San Paolo, a Napoli, dove il presidente del Coni, Giovanni Malagò, si è intrattenuto con il patron napoletano Aurelio De Laurentiis. Quest'ultimo si è cimentato nell'inconsueto ruolo di pizzaiolo, con tanto di pala in mano e pizza pronta per l'infornata. Il gesto deve aver caricato a distanza i giocatori partenopei che, contro i plurititolati spagnoli, nel ritorno degli ottavi di Champions, sono partiti con il piede sull'acceleratore.

22:41Muore tre giorni dopo il parto del nono figlio

(ANSA) - CREMONA, 7 MAR - Ha partorito il nono figlio, è stata dimessa dopo tre giorni e dopo cinque è morta per arresto cardiaco. La procura della Repubblica di Cremona ha aperto un'indagine con l'ipotesi di reato di omicidio colposo a carico di dieci ostetriche e quattro ginecologi dell'ospedale Maggiore di Cremona e di altre sei persone che fanno capo all'ospedale di Crema. Giovedì prossimo il sostituto procuratore Ignazio Francesco Abbadessa conferirà incarico al medico legale che eseguirà autopsia, con ogni probabilità, il giorno successivo. L'atto sarà fatto presso il commissariato di polizia di Crema. Il caso riguarda una donna di origine romena di 43 anni residente a Castelleone (Cremona), Romelia Dimitru. La donna ha partorito una bambina il 20 febbraio scorso all' ospedale maggiore di Cremona. Il 23 è stata dimessa e il 25 si è sentita male. In seguito all'intervento del 118, la puerpera, che aveva 43 anni, è stata trasportata a Crema dove è morta per un arresto cardiaco. La polizia ha sequestrato le cartelle cliniche.