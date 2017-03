Ultima ora

11:04Afghanistan: attacco Kabul, ucciso secondo militante

(ANSA) - KABUL, 8 MAR - Le forze di sicurezza afghane sono entrate poco dopo le 12.00 locali nell'ospedale militare 'Sardar Mohammad Daud Khan' sotto attacco da parte di un commando di kamikaze armati. Lo ha reso noto oggi Dawlat Waziri portavoce del ministero della Difesa. Secondo Waziri, dopo la morte del kamikaze che si è fatto esplodere all'ingresso dell'edificio per permettere ai compagni di entrare, "un secondo militante è stato ucciso in uno scontro a fuoco nell'edificio, mentre altri due sono ancora attivi e dispongono di armi leggere e bombe a mano". In mattinata tutti i pazienti sono stati evacuati attraverso le uscite di emergenza, mentre le perdite dell'esercito sono di un soldato morto e tre feriti.

10:52Incendi: a fuoco baracca a Milano, morta una donna

(ANSA) - MILANO, 8 MAR - Una donna è morta carbonizzata e un uomo ha riportato ustioni sul 30 per cento del corpo a causa di un incendio scoppiato la notte scorsa in una baracca tra via Dell'Assunta e via Broni, a Milano. Le fiamme sono divampate poco dopo le 23.30. Quando l'incendio è stato spento in vigili del fuoco hanno recuperato il cadavere di una donna di cui non si conoscono ancora le generalità. L'uomo, anch'egli da identificare, è stato trasportato all'ospedale Niguarda. Le sue condizioni sono gravi ma sarebbe fuori pericolo.

10:42Schiaffi e minacce a bambini, sospese due maestre

(ANSA) - OPPIDO MAMERTINA (REGGIO CALABRIA), 8 MAR - Schiaffi e minacce a bambini della quinta classe di una scuola elementare di Oppido Mamertina, nel reggino. E' l'accusa rivolta a due insegnanti, M.C. e B.S., di 49 anni, alle quali i carabinieri hanno notificato un'ordinanza di sospensione dall'attività, emessa dal gip del Tribunale di Palmi. Le indagini sono partite avviate nel novembre 2016 dopo la denuncia di alcuni genitori che si erano rivolti ai carabinieri dopo aver notato sui figli lesioni sul corpo e, in modo particolare, al volto. I militari, in coordinamento con la Procura di Palmi, per accertare la veridicità della segnalazione hanno installato delle telecamere all'interno della scuola. Dai filmati, hanno riferito gli investigatori, è emerso che, in diverse occasioni, le insegnanti indagate avrebbero maltrattato i propri alunni minacciandoli ed ingiuriandoli. In alcuni episodi le maestre si rivolgano agli alunni urlando e costringendoli ad assumere posizioni "composte" prima di colpirli con schiaffi al volto.

10:38Bullismo: botte e vessazioni a scuola, 3 condanne a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 8 MAR - Tre giovani sono stati condannati a Bologna per stalking, per aver vessato e umiliato un compagno di scuola. I fatti sono del 2013, quando la vittima era appena maggiorenne. Gli imputati oggi hanno 23 anni e per due di loro il giudice Renato Poschi ha stabilito una pena di sette mesi, per uno di otto mesi. Ne ha dato notizia la stampa locale. L'indagine della Polizia, coordinata dal Pm Beatrice Ronchi. nacque da un esposto della famiglia del ragazzo perseguitato. I tre avrebbero molestato il compagno con battute, scherzi, umiliazioni e percosse. Il 18 febbraio 2013 uno lo avrebbe picchiato con calci e pugni nello spogliatoio maschile al termine della lezione di educazione fisica. In un'altra occasione, quattro giorni prima, in due lo bendarono e legarono mani e piedi sulla cattedra, scena fotografata con il cellulare da una compagna di classe, poi chiamata a testimoniare nel processo. Per episodi precedenti fu aperto un fascicolo anche in Procura per i minorenni, chiuso con archiviazione. (ANSA).

10:20Afghanistan: attacco Kabul, due i morti e nuova esplosione

(ANSA) - KABUL, 8 MAR - Una nuova esplosione, a quanto risulta la terza, è avvenuta poco fa all'interno dell'ospedale militare di Kabul attaccato da un commando di cinque kamikaze armati. Lo ha riferito Tolo Tv. Un medico che si trova nel centro medico e che è in contatto con l'emittente ha indicato che almeno uno dei militanti che sono riusciti ad entrare indossava un camice bianco. Fonti sanitarie nella capitale afghana hanno precisato intanto che il bilancio provvisorio dell'operazione terroristica è di due morti e 15 feriti.

10:17Truffa ad assicurazioni con “picchiatori” ad hoc, 6 arresti

(ANSA) - CASERTA, 8 MAR - I carabinieri hanno smantellato nel Casertano una banda che truffava le compagnie assicurative, anche utilizzando "picchiatori" ad hoc, soggetti armati di bastoni che cagionavano lesioni alle persone coinvolte nei finti incidenti per ottenere la necessaria certificazione medica da allegare alla richiesta di indennizzo. Le vittime alcune volte erano consenzienti, altre volte venivano costrette, tanto che il gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nell'ordinanza di arresto a carico di sei appartenenti al gruppo (4 in carcere e 2 agli arresti domiciliari), ha contestato anche il sequestro di persona e le lesioni personali. L'indagine è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e condotta dai carabinieri di Grazzanise. (ANSA).

10:04Trump: media, incontrò brevemente ambasciatore russo

(ANSA) - WASHINGTON, 8 MAR - Dal cilindro del Russia-gate spunta un breve incontro tra Trump e l'ambasciatore russo in Usa, il 27 aprile scorso in occasione di un discorso del candidato repubblicano sulla politica estera in un hotel di Washington, dove Kisliak era uno dei 4 diplomatici presenti al ricevimento vip. La notizia, rimbalzata su vari media Usa, è stata diffusa da Americablog.com, che ha ripescato le cronache del Wsj e Newsmax, un sito d'estrema destra gradito dal tycoon. Trump ha sempre negato incontri con dirigenti russi. La Casa Bianca ha ridimensionato la notizia del breve incontro sostenendo che ''affermare che c'e' stato un incontro e' falso e ingannevole''.