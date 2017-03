Ultima ora

14:00Mattarella, abbiamo bisogno di pace nelle istituzioni

(ANSA) - ROMA, 8 MAR - "Di pace abbiamo bisogno anche nelle nostre strade, nei nostri quartieri, nelle nostre scuole, persino nelle nostre istituzioni". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella, in un discorso oggi al Quirinale dedicato a 'Le donne e la pace'. "Di pace - ha sottolineato il capo dello Stato - non c'è bisogno solo nelle zone colpite dalle guerre, dalle persecuzioni, dalle stragi e da immani fenomeni migratori".

13:58Femminicidio: Mattarella, è emergenza sociale

(ANSA) - ROMA, 8 MAR - Quella del femminicidio è ormai in Italia "un'emergenza sociale tragica e inquietante". Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Quirinale in occasione dell'8 Marzo.

13:55Tennis: Indian Wells, Schiavone in tabellone

(ANSA) - ROMA, 8 MAR - Francesca Schiavone ha centrato l'accesso al tabellone principale del torneo Wta di Indian Wells, in California. La 36enne milanese, numero 157 del ranking mondiale, ha superato nell'ultimo turno di qualificazioni la bulgara Elitsa Kostova con il punteggio di 1-6 6-0 6-0 in un'ora e 46 minuti. Diventano dunque quattro le azzurre nel main draw: Schiavone è stata sorteggiata contro la statunitense Louisa Chirico, Sara Errani farà il suo esordio contro la lussemburghese Mandy Minella, Camila Giorgi debutta contro la svedese Johanna Larsson. Ingresso in gara direttamente al secondo turno per Roberta Vinci che attende la vincente del match tra la statunitense Madison Brengle e la qualificata tedesca Tatjana Maria.

13:538 marzo: Gabrielli, valore persone oltre feste

(ANSA) - ANCONA, 8 MAR - "Spero che in un futuro quanto più possibile vicino queste cose non ci siano e che si riconosca il valore delle persone, siano essi uomini o donne perché poi la differenza la fa il valore di ognuno". Lo ha detto oggi ad Ancona il capo della Polizia Franco Gabrielli, durante una cerimonia in Questura per la Giornata della Donna. Ma la festa è importante "perché ci ricorda che molta strada c'è ancora da fare", anche se l'organico della polizia vanta la presenza di 15.502 donne. "Sono tra chi sostiene che a volte le feste segnano più una differenza che una condivisione - ha spiegato -: festeggiamo qualcuno una volta l'anno in modo che per gli altri 364 giorni si ritenga soddisfatto". Alla cerimonia ha partecipato anche Fernanda Santorsola, prima donna in Italia diventare dirigente di Squadra Mobile.

13:45Terremoto: muro pericolante blocca azienda e 3 famiglie

(ANSA) - ACQUASANTA TERME (ASCOLI PICENO), 8 MAR - Un solo muro pericolante che non è stato messo in sicurezza sta tenendo in scacco un'azienda, costringendo tre famiglie a vivere in un albergo della costa a spese della collettività. Accade ad Acquasanta Terme (Ascoli Piceno), uno dei centri più colpiti dal terremoto, fino al 18 gennaio quando alle scosse si sono aggiunti i danni della neve che hanno reso inagibile lo stabilimento della Riti a Santa Maria di Acquasanta, ditta che trasforma e commercializza i prodotti tipici dei Sibillini, funghi e tartufi in primis. "Dopo il 18 gennaio ho inviato la scheda, ma a parte alcuni sopralluoghi quel muro è ancora lì, pericolante - racconta il titolare Francesco Riti -. Le nostre abitazioni sono integre, la loro inagibilità è solo indotta; sta a posto anche una metà del capannone. Se qualcuno venisse a mettere in sicurezza il muro in questione potremmo riprendere la produzione nell'altra metà del capannone e, soprattutto, 3 famiglie, 7 persone, potrebbero tornare finalmente a casa".

13:45Maltempo: cessa maestrale, riprendono collegamenti Sardegna

(ANSA) - OLBIA, 8 MAR - Cessata l'emergenza per il forte vento di maestrale che ieri ha sferzato la Sardegna, con raffiche sino a 140 chilometri orari, da questa mattina sono ripresi regolarmente i collegamenti aerei e marittimi con la penisola e con le isole minori. I due traghetti che collegano Santa Teresa Gallura con Bonifacio, in Corsica, ieri fermi, sono tornati in servizio con le prime corse del mattino della "Ichnusa" della Blu Navy e della "Giraglia" della Moby. Regolari i voli da e per la Sardegna, anche al porto di Porto Torres (Sassari) oggi non ci sono stati disagi, dopo che ieri la nave proveniente da Genova è dovuta attraccare al porto di Olbia. (ANSA).

13:37Da comune salentino soldi ai clan con i voucher

(ANSA) - BARI, 8 MAR - 'Favori' fatti alle famiglie vicine ad un clan per assegnare loro voucher-buoni lavoro, contributi in denaro, alloggi popolari, locali commerciali e riservare assunzioni tra i netturbini con costi aggiuntivi per l'amministrazione comunale. Il Comune, cioè, avrebbe favorito i boss della Sacra Corona Unita anche con i voucher. E' quanto avrebbero scoperto i carabinieri del Ros che hanno indagato sui rapporti tra clan della organizzazione di tipo mafioso Sacra Corona Unita e l'amministrazione comunale di Parabita. Indagini che costituiscono le fondamenta su cui si basa il decreto di scioglimento del consiglio comunale.