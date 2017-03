Ultima ora

16:48Afghanistan: min. Difesa, terminato attacco a ospedale

(ANSA) - KABUL, 8 MAR - L'attacco di un commando di kamikaze all'ospedale militare di Kabul è terminato nel pomeriggio con l'uccisione dei quattro militanti armati. Lo ha reso noto oggi il ministero della Difesa afghano. Il portavoce ministeriale Dawlat Waziri ha precisato che "tutto è finito quando le forze di sicurezza afghane, entrate nell'edificio, e contando sull'appoggio della missione 'Resolute Support' della Nato, hanno ucciso i quattro militanti del commando".

16:46Brexit: bilancio Gb, previsioni Pil riviste a +2%

(ANSA) - LONDRA, 8 MAR - Previsione al rialzo, almeno nel prossimo anno, per il Pil britannico: da +1,4 a +2%, secondo il dato formalizzato dal cancelliere dello Scacchiere, Philip Hammond durante l'illustrazione della prima manovra finanziaria di bilancio dopo il referendum che sulla Brexit. Un bilancio improntato a cautela, ma anche a ottimismo, secondo Hammond, che lo ha presentato come la premessa per porre le basi di un Paese "piu' forte, piu' equo e migliore" fuori dall'Ue.

16:46Escort uccisa in albergo, chiusa indagine a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 8 MAR - Prima Claudio Villani avrebbe somministrato alla escort 47enne Barbara Fontana un farmaco per farla addormentare, poi l'ha uccisa seviziandola con 38 colpi di cacciavite al torace e tre di coltello. Questa la ricostruzione della Procura di Bologna che ha inviato al 56enne originario del Ferrarese, attualmente in carcere, un avviso di fine indagine per omicidio aggravato dai motivi abietti, avvenuto in una camera d'albergo di San Pietro in Casale nella notte tra il 4 e il 5 agosto 2016. Nell'atto, che di solito prelude ad una richiesta di rinvio a giudizio, il pm Antonello Gustapane contesta a Villani anche l'evasione, dal momento che era ai domiciliari, rapina dei soldi e dell'auto della vittima, con cui fuggì e stato di incapacità provocato mediante violenza per aver dato ad un'altra prostituta una sostanza con benzodiapene, poche ore prima. Villani è indagato anche dalla Procura di Ferrara per la morte di Anna Visentini, 72enne trovata nel Po di Volano il 5 luglio 2012, caso riaperto di recente. (ANSA).

16:43Wikileaks: capo Fbi, hacker attaccano nostri diritti

(ANSA) - NEW YORK, 8 MAR - Gli hacker stanno attaccando sempre di più i "nostri diritti fondamentali". Lo afferma il direttore dell'Fbi, James Comey, commentando il Ciagate. Comey sta intervenendo a un Forum sulla cyber sicurezza.

16:41Calcio: egittologo punge Messi ‘un idiota’, poi le scuse

(ANSA) - IL CAIRO, 8 MAR - Prima l'autogol, poi la marcia indietro. Così il più famoso archeologo egiziano si è scusato con Leo Messi dopo averlo descritto come "un idiota", perchè il fuoriclasse argentino si sarebbe mostrato, a suo dire, poco interessato alle sue spiegazioni durante una visita fatta il mese scorso alle piramidi di Giza. Intervenuto ad un programma tv egiziano, Zahi Hawass, conosciuto per una serie di apparizioni tv in cui spiega la bellezza dei monumenti antichi egizi, ha definito il fuoriclasse del Barcellona "un idiota. Gli stavo spiegando dell'antichità ma non c'era alcuna reazione sul suo volto - ha ricostruito l'egittologo - Io parlavo ma era come se lo stessi facendo a una pietra, insomma un vero idiota". Parole forti e pesanti da cui però il diretto interessato ha preso le distanze qualche ora dopo facendo sapere, in una dichiarazione, che il suo disappunto era stato mal tradotto da un cattivo interprete. Mi scuso con Messi e i suoi tifosi per l'equivoco", ha aggiunto.

16:38Uccise la madre: Sappe, piantonato in ospedale da 12 agenti

(ANSA) - TARANTO, 8 MAR - "Da più un mese e mezzo, dopo aver ammazzato la madre, strangolandola, invece di essere detenuto presso strutture penitenziarie che ormai non esistono più (parliamo dei manicomi giudiziari), viene piantonato nell'arco di una giornata da 12 poliziotti penitenziari presso l'ospedale di Taranto". È quanto denuncia Federico Pilagatti, segretario nazionale del Sappe (Sindacato autonomo di polizia penitenziaria) riferendosi a Giovanni Diofano, 47enne di Taranto, arrestato il 21 gennaio scorso per aver ucciso la madre, Lucia Matarrelli, di 76 anni, nel suo appartamento di via Lago di Monticchio. L'uomo fu sottoposto a fermo e accompagnato nella cella dell'ospedale 'Moscati' poiché in evidente stato di disagio psichico. "Sembra - sottolinea Pilagatti - che lo abbiano 'dimenticato' in ospedale non sapendo cosa farne proprio per mancanza di posti in strutture adeguate. E così ancora una volta a rimetterci è la polizia penitenziaria, già in enorme affanno"

16:34Calcio: Buffon, il triplete? Sognare restando umili

(ANSA) - ROMA, 8 MAR - "Triplete è una parola impegnativa da pronunciare. Bisogna pensare in grande perché siamo la Juve, ma dobbiamo avere i piedi ben piantati a terra e operare con molta umiltà". Capitan Buffon non pone limiti alle ambizioni bianconere. "Ciò non vuol dire - precisa a Premium Sport - che se non si farà il triplete, sarà una delusione. Ci si prova, come sempre". In Champions, superando l'ostacolo Porto, la Juventus non correrà il rischio di un derby italiano, dopo l'eliminazione del Napoli. "Ieri la squadra partenopea mi ha appassionato - rivela Buffon - L'ho tifata con tutto il cuore. È bello che una squadra che nei singoli non equivaleva il Real Madrid, sia riuscita a fare una gara alla pari per 55 minuti: solo gli episodi hanno fatto sì che il Real abbia vinto in maniera larga", aggiunge il n.1 bianconero rispondendo indirettamente al presidente Aurelio De Laurentiis sull'odio del Nord per i napoletani: "Il fatto che fossi propenso a tifare Napoli mi ha fatto piacere, perché vuol dire che mi sento ancora sano".