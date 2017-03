Ultima ora

19:08‘Paziente sfregiata da silicone’, prescrizione per medico

(ANSA) - BOLOGNA, 8 MAR - La Corte di appello di Bologna ha prosciolto per prescrizione il medico estetico Stefano Stracciari, imputato per lesioni colpose gravissime ai danni di una paziente che ebbe in cura nel 2006. Difeso nel processo davanti alla prima sezione penale dagli avvocati Fabio Chiarini e Mariano Rossetti, in primo grado Stracciari era stato condannato ad un anno e due mesi. L'accusa che gli veniva mossa era di aver fatto iniezioni ad una donna che aveva chiesto di attenuare le rughe sul viso, utilizzando nei trattamenti ambulatoriali il silicone liquido, sostanza vietata dal 1993. Le infiltrazioni, aveva riconosciuto la sentenza del tribunale di Bologna nel 2011, hanno provocato uno sfregio permanente al volto della donna, che presentò querela. Sempre davanti al tribunale il medico fu invece assolto dall'accusa di lesioni gravi nei confronti di un'altra paziente, mentre altre contravvenzioni furono estinte con un'oblazione. (ANSA).

19:00Ciclismo: Parigi-Nizza, colpo doppio Alaphilippe

(ANSA) - ROMA, 8 MAR - Il francese Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) è il nuovo leader della Parigi-Nizza dopo la quarta tappa, una crono di 14,5km tra Beaujeu e il monte Brouilly, che ha vinto con un vantaggio di 19'' su Alberto Contador e 20'' su Tony Gallopin. Alaphilippe, giunto col miglior tempo ai piedi della salita finale, ha resistito al ritorno di Contador e ora culla la speranza di diventare il primo francese a vincere la corsa dopo Laurent Jalabert, impostosi l'ultima volta nel lontano 1997. In classifica, infatti, ha 33'' di vantaggio su Gallopin e 47'' su Gorka Izagirre (Movistar). Lo spagnolo Contador e' ottavo a 1'31''. L'ex leader della classifica, Arnaud Demare, è scivolato al decimo posto. La corsa si conclude domenica con un circuito di 115 km intorno a Nizza.

18:59Calcio: Champions, Uefa apre dossier sul Napoli

(ANSA) - NYON, (SVIZZERA), 8 MAR - L'Uefa ha aperto procedimenti disciplinari nei confronti di Bayern, Arsenal e Napoli dopo le gare di ritorno degli ottavi di finale di Champions League giocate ieri. Napoli e Bayern sonono sotto la lente d'ingrandimento della commissione disciplinare per lancio di oggetti; all'Arsenal viene invece contestata una mini-invasione di campo dei suoi tifosi.

18:54Pizzarotti: vogliamo essere un modello per altre città

(ANSA) - PARMA, 8 MAR - E' nato, con la presentazione della carta dei valori, 'Effetto Parma', il movimento civico con il quale Federico Pizzarotti tenterà di farsi rieleggere come sindaco di Parma. Lasciando al centro della sua iniziativa la città di cui è sindaco, ma con l'ambizione di diventare un modello anche per altri comuni. "Noi - ha detto Pizzarotti - pensiamo a Parma, ma questo non vieta di aggregare e mettere in rete altre città. Siamo a servizio anche di altre formazioni che vorranno confrontarsi con noi. Io rimango qua, non voglio fare il capo politico, ma se c'è da fare qualcosa per unire lo faccio volentieri. Non c'è nessuna costituente, non daremo nessun bollino né faremo il programma degli altri. Abbiamo però voluto tracciare un solco: in tutta Italia ci sono tante esperienze che però non trovano quell'humus necessario per crescere". Il manifesto dei valori si chiama 'la politica ideale' ed è sviluppato in dieci punti. (ANSA).

18:46Calcio: Fiorentina, anche Terim a festa 90 anni club

(ANSA) - FIRENZE, 8 MAR - Ci sarà anche Fatih Terim domenica prossima al Franchi per le celebrazioni dei 90 anni della Fiorentina. L'attuale ct della nazionale turca, che ha allenato a Firenze nella stagione 2000-01, ha raccolto l'invito del club viola a partecipare ai festeggiamenti in concomitanza con la partita di campionato contro il Cagliari. "La gente di Firenze e i tifosi della Fiorentina hanno sempre un posto speciale nel mio cuore - ha dichiarato Terim attraverso il canale ufficiale viola - Considero l'Italia la mia seconda casa e a Firenze mi legano bellissimi ricordi e ancora delle bellissime amicizie. Il sentimento più grande è l'orgoglio e la felicità di far parte della storia viola". Oltre a Terim è atteso fra gli altri al Franchi anche Claudio Ranieri che da tecnico della Fiorentina ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa italiana.

18:43Ordigno esplode davanti casa sindaco di Peschici, danni

(ANSA) - PESCHICI (FOGGIA), 8 MAR - Un ordigno rudimentale è stato fatto esplodere la notte scorsa davanti all'abitazione del sindaco di Peschici, Francesco Tavaglione. Nei pressi della casa del primo cittadino i carabinieri del Comando provinciale di Foggia, che indagano sull'episodio, hanno trovato anche una cartuccia di fucile inesplosa calibro 12. Tavaglione, che non era in casa al momento dell'attentato, si è accorto dell'intimidazione solo più tardi, quando è tornato presso la sua abitazione. L'esplosione ha danneggiato il portone d'ingresso. Si tratta dell'ennesimo atto intimidatorio compiuto nel Foggiano, dopo i colpi di pistola sparati contro un mezzo della Polizia parcheggiato fuori da un hotel di San Severo nella notte tra il 4 e il 5 marzo scorsi. (ANSA).

18:41Gentiloni, Ue a due velocità non è complotto anti Italia

(ANSA) - ROMA, 8 MAR - L'Europa a più velocità "non va vista come un gigantesco complotto contro l'Italia. L'Italia è tra i Paesi promotori di quest'impostazione e senza la Gran Bretagna sarà uno dei Paesi assolutamente protagonisti di questo processo. Non è una decisione da prendere domani, è risposta di prospettiva a rischio impasse". Lo afferma il premier Paolo Gentiloni nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo.