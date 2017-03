Ultima ora

21:29Umilia alunni in classe, maestra patteggia 10 mesi

(ANSA) - CAGLIARI, 8 MAR - Era stata accusata dalla Procura di Cagliari di maltrattamenti sui bambini di una scuola dell'infanzia di Uta (Cagliari), ma poi l'accusa ha riformulato l'imputazione in abuso dei mezzi di correzione e oggi la maestra Maria Gabriella Piras ha chiuso la vicenda penale patteggiando una condanna a dieci mesi di reclusione, con pena sospesa. I fatti che avevano fatto scattare l'inchiesta dei carabinieri, coordinati dal pm Danilo Tronci, risalgono al 2013. Secondo la denuncia presentata da alcuni genitori, la maestra avrebbe umiliato alcuni bambini, strattonandoli e costringendoli a mangiare con la forza tanto da far provocare loro dei conati di vomito. Dopo la segnalazione la Procura aveva fatto installare delle telecamere nell'asilo e, alla fine, il pubblico ministero aveva formulato l'imputazione nei confronti della maestra, difesa dall'avvocato Matteo Pinna. Davanti al Gup del Tribunale di Cagliari Cristina Ornano si sono anche costituiti alcuni genitori in qualità di parte civile con gli avvocati Marco Zusa e Giorgio Cuccu. Oggi il giudice ha chiuso il procedimento accogliendo la proposta di patteggiamento a 10 mesi di reclusione (con pena sospesa), non per il reato di maltrattamenti ma per l'abuso dei mezzi di correzione. (ANSA).

21:24Piacenza, scippatore bloccato da due profughi

(ANSA) - PIACENZA, 8 MAR - Ha scippato una donna, poi è scappato ma due richiedenti asilo lo hanno bloccato e consegnato alla polizia municipale. E' successo nel Quartiere Roma a Piacenza. Un 35enne già noto alle forze dell'ordine, tossicodipendente originario del Bergamasco, ha preso di mira una ragazza cinese che camminava in via Abbadia, le si è avvicinato e dopo averla strattonata violentemente le ha rubato la borsetta. La ragazza ha provato a reagire ma non è riuscita a difendersi. L'uomo è fuggito a piedi ma poche centinaia di metri dopo è stato bloccato da due giovani nigeriani richiedenti asilo ospitati in una struttura del Piacentino. I due stranieri lo hanno preso di forza e consegnato agli agenti della polizia municipale che nel frattempo sono arrivati sul posto. Il 35enne è stato portato al comando e denunciato per scippo. (ANSA).

21:22Sindaco a Corte Conti, ho soldi ma non posso assumere

(ANSA) - TRIESTE, 8 MAR - "Disperato, con il Comune bloccato, praticamente senza personale", dopo "aver invano atteso per mesi la risposta della politica", Geremia Gomboso, sindaco di Lestizza (Udine), si è rivolto alla Sezione di controllo della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia, che oggi lo ha ascoltato in udienza collegiale. "Almeno voi, magistrati contabili - è il suo appello - ditemi cosa posso fare: il Comune ha i soldi in cassa ma la legge mi vieta di fare assunzioni. E' assurdo". La Corte si pronuncerà nei prossimi giorni. "Ho scritto alla Corte dei conti a inizio gennaio per illustrare la situazione assurda del mio Comune, in cui non posso spendere soldi pur avendoli - spiega Gomboso, interpellato dall'ANSA. "Sono disperato - aggiunge - l'alternativa è dimettermi non per ragioni politiche, ma perché lo Stato non mi dà strumenti per uscire da questa situazione. Anche se venisse un commissario, non troverebbe dipendenti per lavorare".

21:09‘Stupore per la legge sui profughi dell’Ungheria’

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - "Ho ribadito lo stupore e la non condivisione" dell'Italia per le "nuove normative" dell'Ungheria sui migranti. Lo ha detto il ministro degli Esteri Angelino Alfano dopo un incontro con il collega ungherese Peter Szjjarto alla Farnesina, riferendosi alla nuova legge sulla detenzione dei richiedenti asilo. "Anche noi siamo per il rimpatrio degli irregolari e per gli accordi con i Paesi terzi per fermare le partenze, ma altra cosa sono le scelte con cui ci siamo confrontati oggi e che rappresentano una linea molto diversa da quella italiana".

20:548 Marzo: Verona,contro violenza enorme coperta in piazza Bra

(ANSA) - VERONA, 8 MAR - Diecimila metri quadrati di maglia fatta a mano hanno ricoperto e colorato oggi piazza Bra a Verona in occasione dell'8 marzo. E' stato il risultato dell'opera condivisa "La coperta per Giulietta", installata tra Palazzo Barbieri (sede del Municipio) ed il Liston per dire no alla violenza sulle donne. Un progetto ideato dal gruppo "VivaVittoria Brescia", sostenuto dal Comune di Verona con la collaborazione dell'associazione Ad Maiora e l'Asicjf Protezione della Giovane. All'evento, iniziato all'alba con la distensione della coperta sulla piazza, hanno partecipato anche il sindaco Flavio Tosi e l'assessore alle Pari opportunità Anna Leso, assieme ai componenti delle associazioni e ai volontari che si occuperanno della vendita sodale dei pezzi di coperta, per un' offerta base di 20 euro, con cui si sosteranno i centri di aiuto e anti-violenza per le donne. "Una bellissima iniziativa che trasmette un messaggio importante attraverso un'opera dolcissima" ha sottolineato il Tosi. (ANSA).

20:40Veleni Quirra: parte civile, metalli pesanti nel bestiame

(ANSA) - NUORO, 8 MAR - Torio, uranio, piombo, arsenico: sono alcuni dei metalli pesanti emersi dalle analisi sulle carni del bestiame che pascolava all'interno del poligono militare di Perdasdefogu e nelle aree limitrofe, effettuate nel 2011 dall'Istituto Zooprofilattico della Sardegna e depositate oggi in tribunale a Lanusei dall'avvocato di parte civile Gianfranco Sollai nell'ambito del processo sui cosiddetti 'veleni' di Quirra. "Da queste analisi emerge chiaramente che gli animali che pascolavano in quelle zone hanno ingerito materiali pesanti - ha chiarito il legale davanti al giudice monocratico Nicole Serra - Sostanze evidentemente derivanti dall'attività militare, visto che non è una zona a vocazione industriale. Quanto alle carni, venivano commercializzate senza alcuna analisi preventiva per uso alimentare umano. Questo dimostra il perchè dell'alta percentuale di decessi per tumore nei paesi limitrofi alla base". Uno dei decessi sospetti, secondo l'avvocato Sollai, è quello del fratello del suo assistito, Alessio Melis, morto per leucemia a solo 24 anni nel 2010. Anche lui lavorava nell'azienda di famiglia. Gli allevatori chiamati oggi a testimoniare hanno raccontato che il loro bestiame si abbeverava nel fiume che nasce a Villagrande, attraversa il territorio militare per poi immettersi nei terreni adibiti a pascolo. "Insignificante", secondo la difesa degli imputati, il nuovo materiale probatorio: "Sono state prodotte analisi su soli due bovini - replica l'avvocato Francesco Caput - Peccato che la perizia del professor Mario Mariani, consulente della Procura, abbia escluso la presenza sopra la soglia di tutte queste sostanze all'interno del poligono". Alla sbarra otto imputati: i comandanti del poligono dal 2004 al 2010, Fabio Molteni, Alessio Cecchetti, Roberto Quattrociocchi, Valter Mauloni, Carlo Landi e Paolo Ricci, e i comandanti del distaccamento dell'Aeronautica di Capo San Lorenzo, Gianfranco Fois e Francesco Fulvio Ragazzon, tutti accusati di omissione aggravata di cautele contro infortuni e disastri perché non aver interdetto al pubblico le zone militari. (ANSA).

20:38Wilders, ‘Erdogan dittatore’

(ANSA) - BRUXELLES, 8 MAR - Il leader del partito anti-Islam olandese, Geert Wilders, ha improvvisato una protesta davanti all'ambasciata turca a L'Aja, chiamando Erdogan "dittatore" e intimando all'ambasciatore turco di non fare campagna per il referendum che darebbe più poteri al presidente. Wilders, davanti ad uno striscione con la scritta "State lontani! Questo è il nostro Paese", ha protestato contro la campagna dell'ambasciatore che cerca di promuovere il 'sì' al referendum in Turchia presso i turchi residenti in Olanda. "Non aiuteremo a rafforzare una dittatura", ha detto Wilders.