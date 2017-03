Ultima ora

01:48Trump: media, Huntsman accetta ruolo ambasciatore Russia

(ANSA) - NEW YORK, 8 MAR - L'ex governatore dello Utah ed ex ambasciatore Usa in Cina, John Huntsman, avrebbe accettato l'offerta di Donald Trump di ricoprire il ruolo di ambasciatore Usa in Russia. Lo riportano alcuni media tra cui Politico, la Cnn e la Fox.

01:03Calcio: impresa del Barcellona, Psg battuto 6-1

(ANSA) - ROMA, 8 MAR - Dopo il 4-0 incassato all'andata, in pochi avrebbero scommesso sul passaggio ai quarti di Champions del Barcellona. Invece al Camp Nou i catalani hanno battuto 6-1 il Paris Sg, riuscendo in un'impresa che non ha precedenti. Dopo essersi portati sul 3-0 al 5' della ripresa (Suarez, autogol di Kurzawa e Messi su rigore), hanno subito al 17' della ripresa la rete di Cavani che sembrava promuovere i francesi. Ma nei sette minuti finali della partita (compresi i 5 di recupero concessi dall'arbitro) sono arrivate altre tre reti del Barcellona, due con Neymar (la prima su punizione, la seconda dal dischetto), la terza con Sergi Roberto, quando al 95' ha messo alle spalle del portiere Trapp la rete che ha promosso i catalani e la loro 'remuntada', spedendo all'inferno il Psg.

23:19Investiti da treno: selfie con convoglio in corsa

(ANSA) - SOVERATO (CATANZARO), 8 MAR - Potrebbero essere rimasti vittime di un gioco perverso i tre minorenni, uno dei quali é morto, investiti da un treno stasera a Soverato. Secondo quanto viene ipotizzato dagli investigatori, infatti, i tre, tutti tredicenni, volevano farsi un selfie con lo sfondo del treno in arrivo, cercando di resistere il più possibile sui binari prima del passaggio del convoglio. Un gioco che si é trasformato, però, in tragedia, con la morte di uno dei tre.

23:12Papa a Die Zeit, ipotesi viaggio di studio in Egitto

(ANSA) - BERLINO, 8 MAR - Un "viaggio studio in Egitto" del Papa nel 2017. E' lo stesso Francesco a parlare dell'ipotesi al settimanale tedesco Die Zeit. "Non posso andare in Russia, perché dovrei andare anche in Ucraina. Ancora più importante sarebbe un viaggio in Sud Sudan, ma non credo sia possibile". "Anche un viaggio in Congo era programmato, ma con Kabila non andrò. Quindi sono in programma India, Bangladesh, Colombia, a Fatima in Portogallo, e che io sappia anche un viaggio studio in Egitto. Sembra un calendario pieno, no?". Per quanto riguarda la questione Sud Sudan, fonti vaticane hanno spiegato che l'intervista a Die Zeit è stata fatta a Santa Marta il 24 febbraio, due giorni prima che il papa parlasse di questa ipotesi di un visita nel Sud Sudan nel corso della visita alla parrocchia romana anglicana di All Saints.

22:508 marzo: corteo Milano, su le gonne davanti al Pirellone

(ANSA) - MILANO, 8 MAR - Alzata di gonne a Milano davanti Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia in occasione della festa della donna. Qualche decina di manifestanti con un sacchetto bianco sulla testa, ha messo in atto la performance 'Ana Surumai', mentre dal camion gli organizzatori del corteo della rete 'Non una di meno' scandivano le rivendicazioni del gesto. Tra i cartelli che circondavano le donne durante la performance, scritte come 'Su le gonne contro il patriarcato', 'Su le gonne contro il corpo come destino', 'Su le gonne contro il controllo medico sui corpi' e 'perché siamo forti delle nostre differenze'.

22:028 marzo, Melania Trump festeggia le donne alla Casa Bianca

(ANSA) - NEW YORK, 8 MAR - Melania Trump a fianco delle donne. La First Lady ospita alla Casa Bianca un pranzo per celebrare i diritti delle donne e per promuovere la loro ulteriore crescita. Le ospiti invitate sono cinquanta, fra di loro Ivanka Trump, il consigliere del presidente Kellyanne Conway, il segretario all'istruzione Betsy DeVos e la moglie del vice presidente Karen Pence.

21:47Consip: Renzi, vicino a mio padre ma sto con i giudici

(ANSA) - ROMA, 8 MAR - "Ci sono due dimensioni profondamente diverse. Una è la dimensione del figlio, che quando vede il padre in difficoltà è umanamente preoccupato ed è anche molto lieto dei valori che la famiglia gli ha trasmesso. Ma dal punto di vista istituzionale io non entro minimamente nella questione delle indagini, non la giudico. Ho servito la bandiera del mio paese. Io sto dalla parte dei giudici". Lo dice Matteo Renzi a Porta a Porta che ha aggiunto: "Il sistema" toscano di potere "e' presente solo nei vostri editoriali, non nella realtà. C'e' mai stato un ricambio di potere come quello dal 2014? No". "Dicono che e' una cosca? Querelo domani mattina. Se mi danno del mafioso o del camorrista mi arrabbio. Un reato di toscanita'? Rivendico il diritto alla 'c' aspirata, difendo la ribollita. Che in qualche salotto della capitale siamo stati considerati corpo estraneo e' estremamente vero ma l'ho cercato", aggiunge.