11:47Donna trovata morta in Calabria, ipotesi omicidio

(ANSA) - CIRO' MARINA (CROTONE), 9 MAR - Una donna Antonella Lettieri, di 40 anni, è stata trovata morta nella sua abitazione di Cirò Marina. Il cadavere della donna, che lavorava come commessa e viveva da sola, era riverso in una pozza di sangue. I carabinieri, giunti sul posto, non escludono che possa trattarsi di un femminicidio. L'abitazione della vittima è stata trovata a soqquadro. Sul posto per effettuare i primi rilievi e per stabilire l'esatta dinamica della morte sono al lavoro i carabinieri della Compagnia di Cirò Marina, del Nucleo investigativo e gli specialisti della squadra di investigazioni scientifiche del Reparto operativo. Sul posto si stanno recando il pm di turno della Procura della Repubblica di Crotone e il medico legale.(ANSA).

11:41Sfregiata con acido: Gessica e l’ex non sono in aula

(ANSA) - RIMINI, 9 MAR - Gessica Notaro e il suo ex Edson Taveres non sono presenti in aula oggi a Rimini. Sarà quindi essenzialmente un'udienza tecnica quella a carico del 29enne originario di Capo Verde, accusato di aver sfregiato la giovane con acido due mesi fa. L'udienza preliminare, davanti al gip Sonia Pasini, non riguarda l'agguato del 10 gennaio, ma una precedente denuncia per minacce e stalking nei confronti di Tavares, ora detenuto nel carcere di Forlì. Ieri era trapelata la voce che Gessica si sarebbe recata in Tribunale per "guardare in faccia" il suo aggressore, e per questo stamattina erano numerose le telecamere dei tg davanti al palazzo di giustizia. La giovane è stata dimessa pochi giorni fa dall'ospedale di Cesena dove ha subito tre interventi, due al volto e uno all'occhio sinistro, quello più compromesso dall'acido. Bisogna ancora attendere per capire se potrà recuperare totalmente la vista. (ANSA).

11:22Aiuti elettorali, arrestato sindaco nel nord Sardegna

(ANSA) - OLBIA, 9 MAR - Il sindaco di Palau Francesco Pala e la vice sindaca Maria Piera Pes sono stati arrestati all'alba dalla Guardia di Finanza di Olbia nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Tempio Pausania su presunti aiuti in cambio di propaganda politica. I due sono ai domiciliari, su disposizione del Gip Elisabetta Carta. L'indagine di polizia giudiziaria - fanno sapere dal Comando della Fiamme Gialle - è scattata a seguito della denuncia di una dipendente del Comune gallurese, che aveva segnalato delle anomalie nella gestione della macchina amministrativa comunale. Per sindaco e vice sindaca l'ipotesi di reato contestata è l'induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater del Codice penale) che punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

11:15Afghanistan: 80 studentesse ricoverate per avvelenamento

(ANSA) - KABUL, 9 MAR - Oltre 80 studentesse e tre insegnanti di una scuola della provincia di Faryab (Afghanistan settentrionale) sono state ricoverate in ospedale ieri, quando nel mondo si celebrava la Giornata internazionale della donna, a causa di preoccupanti sintomi di avvelenamento causato da una imprecisata sostanza gassosa. Lo riferisce l'agenzia di stampa New Afghan Press (Nap). L'incidente è avvenuto nella scuola femminile 'Sayed Barkatullah' del distretto di Qurghan, ed il responsabile amministrativo della città, Eng. Akbar, ha dichiarato al riguardo che "non è chiaro quale sia la sostanza usata né chi è dietro a questa operazione". Da parte sua il direttore del Dipartimento della Pubblica istruzione di Faryab, Ghulam Sakhi, ha aggiunto che sette studentesse, le cui condizioni sono apparse più serie, sono state trasferite nell'ospedale civile di Shiberghan, capoluogo della provincia di Jawzjan, meglio attrezzato per le emergenze.

11:09Afghanistan: attacco ospedale Kabul, morti saliti a 49

(ANSA) - KABUL, 9 MAR - e' salito a 49 il numero delle vittime dell'attacco ieri di un commando dell'Isis al principale ospedale militare di Kabul. Lo ha annunciato Salim Rassouli, direttore della rete ospedaliera della capitale. Lo stesso responsabile ha poi detto che i feriti sono 63, anche se ieri altre fonti avevano fissato il loro numero ad oltre 90. Nella sua rivendicazione, e quando l'attacco era ancora in corso, l'Isis aveva menzionato l'esistenza di "oltre 100 morti".

11:05Calcio: Psg, i tifosi contestano la squadra al rientro

(ANSA) - ROMA, 9 MAR - Tifosi parigini imbestialiti dopo la figuraccia europea del Psg, eliminato con un 6-1 dal Barcellona agli ottavi di Champions League dopo il 4-0 dell'andata. Un gruppo di ultrà ha aspettato al rientro all'aeroporto, in piena notte, i giocatori, accogliendoli con grida e insulti. Uno, che cercava di bloccare l'auto di Thiago Motta, è stato investito dal giocatore ed è finito in ospedale. Atterrati verso le 5 sulla pista dell'aeroporto parigino di Le Bourget, i giocatori e lo staff tecnico hanno visto alcune decine di tifosi che li aspettavano minacciosi, gridando "Vergogna!" al loro passaggio. I giocatori si sono infilati nelle loro auto, ma i tifosi hanno sbarrato loro la strada per esprimere tutta la rabbia per l'umiliazione. Innervosito, l'azzurro Thiago Motta ha forzato il passaggio investendo un uomo. Ferito alla schiena, il tifoso è stato ricoverato all'ospedale di Saint-Denis.

11:01Guatemala: incendio centro minori, bilancio sale a 22 morti

(ANSA) - SAN JOSÉ PINULA (GUATEMALA), 9 MAR - E' salito ad almeno 22 morti e decine di feriti il bilancio dell'incendio divampato ieri nella sezione femminile di un centro d'accoglienza per minorenni vicino Città del Guatemala. L'incendio sarebbe scoppiato in seguito a una protesta iniziata il giorno prima, durante la quale alcuni gli ospiti del centro avrebbero dato fuoco ai loro materassi.