Ultima ora

15:27Corre via da aereo su pista, panico tra i passeggeri

(ANSA) - PALERMO, 9 MAR - Prima qualche battibecco tra fidanzati. Poi la tensione è salita a tal punto che l'uomo ha approfittato delle porte dell'aereo ancora aperte per scendere e andare via. E' allora scoppiato il panico su un volo Palermo-Roma della Ryanair allo scalo Falcone-Borsellino di Palermo. I passeggeri hanno chiamato la polizia. A raccontare l'episodio è Ismaele La Vardera, candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative: "In diretta dall'aereo Palermo-Roma (Ryanair), un signore improvvisamente si alza e se ne va, le porte sono ancora aperte - scrive La Vardera sul profilo Facebook - Questa cosa fa entrare nel panico diverse persone che chiedono intervento della polizia che sta cercando di capire cosa sta accadendo, il comandante rassicura che sono state messe in atto tutte le procedure di sicurezza del caso e che si può partire. Molti preoccupati vogliono capire cosa sta accadendo.

15:25Marini, su sisma governance coordinata e unitaria

(ANSA) - BASTIA UMBRA (PERUGIA), 9 MAR - "E' una 'governance' coordinata e unitaria, che fa perno sul protagonismo dei territori, dal quale dipenderanno velocità e qualità della ricostruzione", quella scelta dopo i recenti eventi sismici nel Centro Italia: lo ha detto la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, intervenendo al convegno sui "Cinquant'anni di esperienze per la ricostruzione post-sismica. 1968-2016 Dal Belice all'Italia centrale". In particolare, ha affermato che "non vi sono 'modelli', né per la gestione delle emergenze, né delle ricostruzioni, in quanto ogni evento è diverso dall'altro, ed ogni terremoto fa emergere problemi diversi. I recenti terremoti che hanno colpito l'Umbria insieme alle altre regioni, infatti, hanno ad esempio posto questioni inedite". La presidente umbra ha quindi osservato che il modello scelto all'indomani dei recenti eventi sismici è di "una governance coordinata e unitaria".

15:21Calcio: Montella, si può vincere anche senza trofei

(ANSA) - ROMA, 9 MAR - "Si può vincere anche senza alzare una coppa e viceversa". Vincenzo Montella ricorre ad una massima di un suo ex compagno di squadra, Damiano Tommasi, per rispondere a chi gli domanda se il suo futuro al Milan sia legato ai risultati o anche ad altre dinamiche, viste le incertezze societarie. "Non posso rispondere a qualcosa che non conosco - replica l'allenatore rossonero alla vigilia della sfida con la Juventus - Ho un contratto fino al 2018 e dalla società mi dicono che sono soddisfatti. Per il mio modo di pensare è troppo riduttivo e semplicistico rapportare tutto a numeri e vittorie. Come m'insegnò Tommasi, si può vincere anche senza alzare una coppa e viceversa. Poi, naturalmente, il pensiero della società vale più del mio pensiero". Eppure, un mese fa lo stesso Montella ricordava che in una squadra come il Milan "se non vinci, sei perdente". "È vero - ammette l'allenatore, alludendo alla Supercoppa italiana - Ma intanto noi abbiamo già vinto una coppa contro una squadra che non è abituata a perdere".

15:12Calcio: Serie B, La Penna arbitra Bari-Frosinone

(ANSA) - ROMA, 9 MAR - Di seguito gli arbitri della 30/a giornata di Serie B (9/a di ritorno), in programma sabato 11 marzo 2017 alle ore 15. Fra parentesi, guardalinee e IV ufficiali. Bari-Frosinone, La Penna di Roma 1 (Bindoni-Gori/Martinelli); Benevento-Entella, Abbattista di Molfetta (Zappatore-Muto/Marini); Cittadella-Perugia, Rapuano di Rimini (C. Rossi-Intagliata/Viotti); Latina-Carpi (ore 18), Pasqua di Tivoli (Cangiano-Pagnotta/Di Gioia); Novara-Pro Vercelli (domenica ore 15), Sacchi di Macerata (Chiocchi-Dei Giudici/Saia); Salernitana-Brescia, Serra di Torino (Villa-D'Apice/Nicoletti); Spal-Cesena, Di Paolo di Avezzano (Bottegoni-Robilotta/Balice); Spezia-Avellino, Ghersini di Genova (Baccini-Raspollini/Giua); Ternana-Trapani (domenica ore 15), Pezzuto di Lecce (Rocca-Sechi/Robilotta); Verona-Ascoli (lunedì ore 20.30), Piccinini di Forlì (Citro-Lanotte/Zanonato); Vicenza-Pisa (domenica ore 17.30), Abisso di Palermo (Formato-Colarossi/Fourneau).

15:10Alfano, Renzi sulle tasse? Schermaglie interne al Pd

(ANSA) - BRUXELLES, 9 MAR - "In questa fase sono schermaglie dentro il Pd". Così il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, in merito alle parole di Renzi sulle proposte del governo su Iva e cuneo fiscale. "Non tutto quello che si dice dentro il Partito democratico è orientato al Paese ma al congresso del Pd". "In questo momento - prosegue - abbiamo davanti un sentiero che può durare un anno e avremo tempo e modo di affrontare tutte le questioni".

15:09Calcio: Xabi Alonso annuncia il ritiro a fine stagione

(ANSA) - ROMA, 9 MAR - Xabi Alonso lascerà il calcio giocato al termine della stagione. Lo ha annunciato via social il 35enne centrocampista spagnolo e lo si legge anche sul sito internet del suo club, il Bayern Monaco, che riporta alcune frasi del giocatore: "Non è stata una decisione facile, ma credo sia il momento giusto. Ho sempre pensato che fosse meglio lasciare un attimo prima, piuttosto che un attimo dopo: e siccome mi sento ancora bene... Desideravo chiudere la carriera al più alto livello e il Bayern Monaco lo rappresenta. Sono orgoglioso e felice di giocare qui ed essere parte di questa famiglia". Seguono i ringraziamenti del club, per bocca del presidente Karl-Heinz Rummenigge, che sottolinea anche le doti umane del giocatore, definito un "gentleman". Ricchissima la bacheca di Xabi Alonso che in carriera, fra l'altro, ha vinto due Champions League (nel 2005 con il Liverpool battendo in finale il Milan e nel 2014 con il Real Madrid), un Mondiale (2010) e due Europei (2008 e 2012).

15:08Calcio: Serie A, Juventus-Milan sarà arbitrata da Massa

(ANSA) - ROMA, 9 MAR - Arbitri del 28/o turno di Serie A, in programma domenica alle 15. Fra parentesi, guardalinee, IV ufficiali e addizionali d'area. Chievo-Empoli, Giacomelli di Trieste (La Rocca-Posado/Gava/Fabbri-Di Martino); Fiorentina-Cagliari, Gavillucci di Latina (Di Iorio-Alassio/Mondin/Rizzoli-Ros); Genoa-Sampdoria (sabato ore 20.45), Orsato di Schio (Cariolato-Marzaloni/Tonolini/Guida-Pinzani); Inter-Atalanta, Irrati di Pistoia (Di Liberatore-Carbone/Ranghetti/Russo-Aureliano); Juventus-Milan (venerdì ore 20.45), Massa di Imperia (Meli-Crispo/Giallatini/Banti-Doveri); Lazio-Torino (lunedì ore 20.45), Mazzoleni di Bergamo (Paganessi-Vuoto/Barbirati/Di Bello-Baroni); Napoli-Crotone, Mariani di Aprilia (Tasso-De Pinto/Dobosz/Pairetto-Chiffi); Palermo-Roma (ore 20.45), Rocchi di Firenze (Preti-Longo/Tegoni/Damato-Manganiello); Pescara-Udinese, Celi di Bari (De Meo-Santoro/Del Giovane/Maresca-Illuzzi); Sassuolo-Bologna (ore 12.30), Valeri di Roma 2 (Schenone-Di Vuolo/Liberti/Tagliavento-Minelli).