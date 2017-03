Ultima ora

18:28Lussemburgo, Tusk riconfermato a presidenza Ue

(ANSA) - BRUXELLES, 9 MAR - Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk è stato riconfermato per un altro mandato. Lo ha twittato il premier lussemburghese Xavier Bettel. 'Habemus il 'presidentum' del Consiglio europeo, Buona fortuna Donald".

18:25‘Assalto’ Greenpeace alla Regione Veneto

(ANSA) - VENEZIA, 9 MAR - Attivisti di Greenpeace, due uomini e due donne, sono entrati in azione questa mattina a Venezia, davanti alla sede della Regione Veneto a Palazzo Balbi, per protestare contro l'inquinamento da Pfas che interessa un'ampia area della regione Veneto compresa tra le province di Vicenza, Verona e Padova. Gli attivisti di Greenpeace hanno appeso uno striscione che recita "Stop Pfas in Veneto - Fermiamo gli scarichi" alle bricole dell'imbarcadero di Palazzo Balbi ed hanno appoggiato un tubo nero davanti all'ingresso acqueo della sede della Regione.

18:22Mose: Galan, mai fatto atti per interesse personale

(ANSA) - VENEZIA, 9 MAR - "Mai fatto una delibera, un atto, una dichiarazione dettata da un vantaggio personale": Lo ha detto Giancarlo Galan, in riferimento al suo passato ruolo di presidente del Veneto, oggi in Tribunale a Venezia, dove è stato chiamato come testimone nel processo per la vicenda Mose. Dopo un iniziale diniego di fronte alle domande dei giornalisti, Galan ha risposto ricordando in primo luogo le persone che durante la vicenda Mose gli sono state vicino. Sull'intenzione di tornare al lavoro, Galan ha detto: "intanto passo il tempo a leggere". "Non ci ho pensato - ha risposto a chi gli ha chiesto se andrà all'estero - di certo non andrei in California" e il riferimento è al fatto che lì abita l'ex presidente del Consorzio Venezia Nuova Giovanni Mazzacurati, 'grande accusatore' nell'inchiesta Mose. "Piuttosto - ha aggiunto - andrei in qualche luogo sperduto dalle parti di Miami a pescare, lì ci sono i caimani ma tanto ormai ci sono abituato". Ha detto che sulla vicenda Mose "a suo tempo e se sarò vivo parlerò". (ANSA).

18:21Germania: killer del bambino non era in clinica

(ANSA) - BERLINO, 9 MAR - È finita senza esito l'operazione di polizia nella clinica di Moenchengladbach, in Germania, dove si riteneva potesse essere trovato Marcel Hesse, il ragazzo di 19 anni, che ha ucciso un bambino di 9 anni, a Herne, e si è dato alla fuga. Una testimone aveva affermato di aver visto il ragazzo nella struttura sanitaria della località renana. "Le ricerche della polizia hanno chiarito che la persona avvistata non fosse il ricercato", ha detto la polizia alla Bild.

18:18Afghanistan: Trump pronto a inviare più soldati

(ANSA) - NEW YORK, 9 MAR - L'amministrazione Trump e' pronta a inviare piu' soldati in Afghanistan. Lo ha affermato il capo dello Us Central Command, il generale Joseph Votel, nel corso di un'audizione alla commissione forze armate del Senato. Votel ha parlato di una "nuova strategia in Afghanistan" per tentare di superare la situazione di stallo nel paese asiatico: "Penso che questa strategia coinvolgerà forze addizionali per assicurare che la nostra missione sia più efficace".

18:17Incidente auto era omicidio-suicidio. Lei, ‘mi ammazza’

(ANSA) - VICENZA, 9 MAR - Ha ucciso la moglie e si è suicidato nello stesso tempo, facendo schiantare l'utilitaria che stava guidando contro un camion. C'era un nuovo caso di femminicidio, come conferma la Procura di Vicenza, dietro all'incidente con vittime marito e moglie avvenuto due giorni fa a Gambellara (Vicenza). Decisivo il fatto che gli investigatori abbiano recuperato l'ultima telefonata fatta dalla donna, che spiegava: "mi ammazza, questo vuole che ci ammazziamo..!". La Procura di Vicenza, come ha spiegato il capo dell'ufficio giudiziario, Antonio Cappelleri, ha quindi aperto, e subito chiuso per morte del reo, un fascicolo per omicidio volontario. L'incidente era avvenuto martedì scorso, lungo la strada regionale 11, vicino a Gambellara (Vicenza), dove i due, Antonio Facchin, 54 anni, e Vanna Meggiolaro, 50 anni, abitavano, prima di separarsi.

18:16Da WikiLeaks dettagli su strumenti Cia

(ANSA) - PARIGI, 9 MAR - Julian Assange ha annunciato che WikiLeaks ha deciso di dare alle aziende hi-tech i dettagli sugli strumenti usati dalla Cia per lo spionaggio informatico. Il fondatore di WikiLeaks ha spiegato che il suo gruppo lavorerà con le aziende hi-tech per aiutarle a difendersi dagli strumenti di hackeraggio usati dalla Central Intelligence Agency. In una conferenza stampa on-line, Assange ha affermato di avere molte più informazioni rispetto a quanto trapelato e chele aziende hanno chiesto maggiori dettagli sugli strumenti di cyberspionaggio della Cia, la cui esistenza è stata rilanciata dalle ultime rivelazioni pubblicate martedì scorso. "Abbiamo deciso di lavorare con loro dandogli accesso ai dettagli tecnici di cui siamo a conoscenza" in modo che possano prevenire intrusioni, ha sottolineato Assange.