21:24Uccisa da marito a Iglesias: in migliaia per ultimo saluto

(ANSA) - IGLESIAS, 9 MAR - Decine e decine di palloncini bianchi si sono alzati in cielo per salutare per l'ultima volta Federica Madau, la 32enne uccisa giovedì scorso a Iglesias dal marito, Giovanni Murru, 46 anni, dal quale si stava separando. Migliaia di persone oggi pomeriggio nella chiesa della Madonna di Valverde hanno partecipato al funerali, stringendosi attorno ai familiari della giovane, soprattutto alla madre Anna Paola Porcu che durante l'omelia si è sentita male e si è allontanata per qualche minuto dalla chiesa accompagnata dall'avvocato Annarella Gioi che stava seguendo la separazione di Federica. Il sindaco Emilio Gariazzo, presente al rito funebre, insieme a tanti amministratori locali, per oggi aveva proclamato il lutto cittadino. Nella sua omelia il vescovo di Iglesias Giovanni Paolo Zedda, ha ricordato l'importanza della vita umana e dell'amore: "Quello più grande è dare la propria vita per gli altri, non quello di sottometterla". Si è soffermato anche sulle tre figlie di Federica che non hanno avuto la possibilità di salutarla per l'ultima volta. All'uscita della chiesa del feretro gli amici, i conoscenti e tantissimi cittadini hanno lasciato volare in cielo decine di palloncini bianchi, poi la bara bianca è stata portata in cimitero. (ANSA).

21:20Calcio: Lazio, Immobile pronto per sfida a ‘Gallo’ Belotti

(ANSA) - ROMA, 9 MAR - Ciro Immobile contro Andrea Belotti. Lunedì sarà sfida nella sfida tra Lazio e Torino, il passato contro il presente e il futuro granata. L'attaccante laziale, che finora ha segnato 16 reti in campionato, si dice pronto: "Il Torino? Sta facendo bene, ha giocatori importanti che conosco bene, ma anche noi vogliamo continuare a fare bene come abbiamo fatto con il Bologna. Io e Belotti? Sono felice, in Nazionale parliamo tanto ed è sempre bello stare insieme, poi ognuno pensa a fare bene nel suo club". "Sono una coppia perfetta", spiega Marco Parolo, che compagno di squadra di Immobile e che con i due condivide i colori azzurri. "Sono forti. Ciro sta facendo un'ottima stagione. Belotti ha fatto più gol, ma quelli di Immobile sono stati più pesanti. Sono orgoglioso di giocare con Ciro e di far parte di un'Italia con due grandi giocatori come loro".

21:16Stadio Roma: Raggi, al lavoro con tecnici Regione per ok

(ANSA) - ROMA, 9 MAR - "Abbiamo smontato e rimontato il progetto, rimanendo centrati sul dettato della legge. Ora tutto questo discorso che abbiamo fatto grazie all'ausilio dei tecnici del Comune e della società Eurnova, lo stiamo rifacendo anche con i tecnici della Regione, all'interno della conferenza dei servizi, proprio per riuscire a produrre un nuovo progetto che poi possa vedere l'approvazione in quella sede". Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi. Interpellata sull'iter di vincolo della soprintendenza, Raggi ha replicato: "Non ho competenza, la soprintendenza è un organo statale. Io devo prendere atto di quello che c'è. Noi andiamo avanti sul nostro progetto, poi quello che succederà in altre sedi, e che non dipende da noi, dobbiamo accettarlo. O, comunque, sarà Eurnova a muoversi", ha aggiunto. A una domanda sull'atto amministrativo da produrre, Raggi ha risposto parlando di "un procedimento che vuole ritirare, o attraverso un atto di annullamento o di revoca, la famosa delibera di Marino e sostituirla", ha aggiunto.

21:10Calcio: verifiche ok, verso accordo proroga closing Milan

(ANSA) - MILANO, 9 MAR - Si va verso un accordo tra Fininvest e Sino-Euorope sports per un ulteriore slittamento a fine marzo del closing per la cessione del Milan. Secondo quanto filtra da fonti vicine alla trattativa, Fininvest e i suoi consulenti parrebbero rassicurati dall'ulteriore documentazione ricevuta nei giorni scorsi sulla consistenza patrimoniale di Yonghong Li e la struttura finanziaria dell'operazione. Una firma sul nuovo accordo sarebbe attesa a cavallo del fine settimana, col versamento di una terza caparra da 100 milioni. Secondo fonti vicine alla trattativa, anche da parte dei soggetti bancari italiani coinvolti ci sarebbe un generale nulla osta a procedere, dal momento che i pagamenti fin qui effettuati dagli investitori cinesi sono sempre stati realizzati tramite banche riconosciute.

21:08Spari S.Severo: cittadini in strada contro la criminalità

(ANSA) - SAN SEVERO (FOGGIA), 9 MAR - Diverse centinaia di cittadini, provenienti anche da diversi Comuni della provincia di Foggia sono scesi per strada questa sera a San Severo, a fianco dei loro sindaci e amministratori, per dire che "San Severo è della gente per bene". La manifestazione è nata spontaneamente in seguito all'escalation criminale che si è verificata in città negli ultimi tempi e dopo l'ultimo episodio di intimidazione avvenuto il 5 marzo scorso quando sono stati sparati colpi di pistola contro automezzi della polizia che erano parcheggiati per strada. Alla manifestazione partecipano diversi sindaci, tra cui Francesco Miglio, sindaco di San Severo che giorni fa aveva avviato lo sciopero della fame per attirare l'attenzione del governo sull'emergenza criminalità in paese. Dopo il raduno nel piazzale della villa comunale, i cittadini si sono avviati in corteo verso la piazza del municipio dove sono previsti interventi e testimonianze anche di cittadini e commercianti che sono stati vittime di episodi criminali.

20:39Bullismo: vessazioni sul treno a 15enne, 4 minori denunciati

(ANSA) - CESENA, 9 MAR - Vessazioni quotidiane all'andata e al ritorno da scuola, sul treno e nel tratto dalla stazione a casa. Le avrebbe subite da dicembre un 15enne residente a Gambettola, nel Cesenate. Per questi atti di bullismo, minacce e molestie, quattro giovani studenti sono stati denunciati dai Carabinieri alla Procura per i minorenni. Nei guai sono finiti un 17enne di Gambettola (già segnalato per uso di droga e denunciato per spaccio), un 16enne di Savignano sul Rubicone, con due precedenti per furto, e ancora un 16enne e un 17ennne di San Mauro Pascoli, anche loro con piccoli precedenti. Il 15enne sarebbe stato oggetto di minacce di morte, sputi spintoni, tentativi di furto di oggetti personali e insulti, sul treno che da Gambettola va a Cesena e nella strada verso casa: un comportamento che lo ha spesso costretto a fuggire. (ANSA).

20:33Stadio Roma: Raggi, non vogliamo nuova conferenza servizi

(ANSA) - ROMA, 9 MAR - Sullo Stadio della Roma "il nuovo accordo, che non è ancora stato formalizzato ma che è oggetto di studio, prevede una riduzione drastica della cubatura e una rimodulazione di quella esistente. Attenzione, noi non possiamo andare a modificare completamente il progetto, le impronte a terra possono diminuire, non aumentare, perché altrimenti si parla proprio di un nuovo progetto e servirebbe un'altra conferenza dei servizi. Noi non vogliamo questo, vogliamo portare a termine". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi a Radio Radio. "Noi abbiamo trovato un accordo per cui all'interno di questa conferenza il progetto viene ridotto dal punto di vista delle cubature ma aumentati gli standard di efficienza energetica e qualitativa", ha aggiunto. "Se noi riusciamo a modificare la delibera esistente nel senso della riduzione, dell'aumento dell'efficientamento energetico, rimanendo all'interno di questa conferenza dei servizi a noi va benissimo".