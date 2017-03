Ultima ora

23:23‘Ndrangheta: a giudizio cupola ‘invisibili’, c’è sen. Caridi

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 9 MAR - Il gup di Reggio Calabria ha rinviato a giudizio 40 imputati nel processo "Ghota" tra i quali il sen. Antonio Caridi (Gal), l'ex parlamentare Psdi Paolo Romeo, l'ex sottosegretario della Giunta regionale di centrodestra Alberto Sarra, l'ex rettore del Santuario della Madonna della Montagna di Polsi don Pino Strangio, l'ex presidente della Provincia Giuseppe Raffa, l'ex magistrato Giuseppe Tuccio. Caridi, Romeo e Sarra sono accusati di avere fatto parte della cupola degli "invisibili" che, legata alla massoneria, governa la 'ndrangheta. A giudizio, tra gli altri, anche l'avv. Antonio Marra e l'ex dirigente del settore Lavori pubblici del comune di Reggio Calabria Marcello Cammera. Il processo inizierà il 20 aprile. Con il rito abbreviato saranno giudicati, invece, a partire dal 29 marzo, l'avv. Giorgio De Stefano, l'ex vicepresidente di Fincalabra spa Nuccio Idone, l'ex sindaco di Villa San Giovanni Antonio Messina, il pentito Roberto Moio e presunti esponenti della 'ndrangheta. (ANSA).

23:09Cane seviziato nel Cremonese, amputata parte delle zampe

(ANSA) - CREMONA, 9 MAR - Una donna è uscita di casa per andare a prendere il caffè al bar e al ritorno ha trovato il suo cagnolino in stato di choc con gli artigli delle zampe posteriori mozzati di netto. Qualcuno con uno strumento affilato, si ipotizza un tronchese o un'accetta, ha tagliato la parte terminale delle zampe del povero animale. E' accaduto a Castelverde (Cremona). "Sono rimasta sconvolta" racconta la proprietaria, Anna Irrighetti. Chiamato il marito Marco Ianne al lavoro, i due si sono precipitati dalla veterinaria Michela Ruggeri che ha prestato le prime cure al bassotto. Il cagnolino ora rifiuta il cibo. Non si sa se riuscirà a farcela. In giardino non ci sono tracce di sangue e non sono state ritrovate le falangi amputate. Qualcuno potrebbe aver preso il cagnolino per seviziarlo altrove, per poi ributtarlo nel giardino. La famiglia in passato aveva ricevuto due lettere anonime da qualcuno che chiamandoli 'carissimi vicini' si lamentava dell'abbaiare dell'animale. La coppia ha sporto denuncia ai carabinieri.

22:27Ancona: allenatore e giocatori aggrediti

(ANSA) - ROMA, 9 MAR - Ennesimo episodio di violenza nei confronti di tesserati di una società professionistica. E' accaduto ad Ancona, squadra che milita nel campionato di Lega Pro. Secondo l'Assocalciatori, "dopo giorni di tensione, alcuni 'tifosi' si sono introdotti nel campo d'allenamento, aggredendo fisicamente e verbalmente l'allenatore, ma anche alcuni giocatori". "E' il momento di dire basta - scrive l'Aic, in un comunicato - a simili intimidazioni nei confronti di calciatori, la cui unica colpa è quella di non avere ottenuto buoni risultati sul campo, questo ancor più nel caso di Ancona, dove la squadra è stata lasciata in ostaggio alle frange violente del tifo. Inoltre la totale assenza della società e l'incertezza sul pagamento degli stipendi sta costringendo la squadra ad autotassarsi". L'Ancona attualmente si trova al 18/o e terz'ultimo posto in campionato ed è reduce da uno 0-2 interno contro il Fano. L'Aic si dice "vicina a tutti i calciatori dell'Ancona e a tutti i tesserati".

22:24Basket: Bucchi lascia Pesaro, dimissioni a sorpresa

(ANSA) - PESARO, 9 MAR - Piero Bucchi, tecnico dalla Consultinvest Pesaro, ha rassegnato a sorpresa le dimissioni proprio mentre la Vuelle sta rinforzando la squadra con il secondo cambio della stagione. La società pesarese non ha fatto altro che prendere atto della decisione del tecnico bolognese, ed ha affidato temporaneamente la squadra al suo secondo, Spiro Leka. Tutto questo proprio quando è in arrivo il secondo Usa dopo Jermy Hazell che aveva preso il posto di Brandon Field. Si tratterebbe di Rotnei Clarke, 27 play guardia di 183 centimetri, statunitense dell'Oklahoma. Dovrebbe prendere il posto di Ryan Harrow, ma difficilmente sarà in campo domenica prossima nella seconda trasferta consecutiva di Pesaro contro l'Openjobmetis Varese.

22:16Carrozzina scivola in acque porto, neonato salvo

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 9 MAR - Pericolo scampato nel primo pomeriggio per un neonato la cui carrozzina è accidentalmente scivolata nelle acque del porto di Viareggio in prossimità della 'chiesina dei pescatori' in Darsena. La mamma si è gettata in acqua e con l'aiuto di un passante è riuscita a recuperare la carrozzina che galleggiava. Salvo il bambino, che insieme alla mamma, sono stati comunque trasportati con una ambulanza del 118 al pronto soccorso dell'ospedale Versilia per accertamenti. Sul posto è intervenuto anche personale della Capitaneria di Porto. (ANSA).

22:16Incidenti lavoro: operaio cade da tetto azienda e muore

(ANSA) - FANO (PESARO URBINO), 9 MAR - Un operaio è rimasto vittima di un incidente sul lavoro questo pomeriggio alla Profilglass di Bellocchi di Fano, azienda che lavora alluminio. F.M. 40 anni, fanese, si trovava sul tetto del capannone. Improvvisamente la copertura ha ceduto e l'uomo è precipitato per circa 12 metri. Il decesso è stato immediato. Sul posto, oltre alla polizia e al 118, è intervenuto un funzionario dell'Ispettorato dell'Asur, per accertamenti.

22:00Crolla ponte su A14: Delrio, accertare subito responsabilità

(ANSA) - ROMA, 9 MAR - "Abbiamo avviato subito indagini del Ministero su quanto accaduto. E nell'esprimere, a nome del Governo, cordoglio per le vittime, collaboriamo con la magistratura per un rapido accertamento delle responsabilità e della verità". Lo afferma in una nota il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, annunciando di aver firmato poco fa il decreto di nomina della commissione ispettiva di esperti del dicastero per verificare e analizzare quanto accaduto oggi con il cedimento del ponte sulla A14 all'altezza del Comune di Camerano. La commissione ministeriale sarà coordinata dall'architetto Maria Lucia Conti, Provveditore interregionale per le opere pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria. Sul posto il Ministero è già presente dal pomeriggio con un suo esperto. Il Ministero ricorda di aver dato a suo tempo indicazioni a tutte le concessionarie per il controllo, il monitoraggio e la verifica delle condizioni di sicurezza, in particolare per i manufatti.