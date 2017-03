Ultima ora

01:36Duesseldorf, polizia, ‘non è terrorismo, un solo arresto’

(ANSA) - BERLINO, 9 MAR - "Non pensiamo che si tratti di un episodio di terrorismo": la polizia tedesca ha chiarito di aver arrestato una sola persona, e non due come detto in precedenza, dopo l'aggressione con l'ascia avvenuta stasera alla stazione centrale di Duessledorf. Il sospettato si sarebbe ferito pesantemente lanciandosi dall'alto di un cavalcavia nella fuga. Al momento è ricoverato in ospedale. Un'ascia è stata sequestrata. All'ANSA la polizia ha dichiarato che non vi sono persone in fuga. "Altri fermi sono stati eseguiti, ma non si ritiene che vi sia una relazione". "Non pensiamo che si tratti di un episodio di terrorismo", ha detto un portavoce della polizia di Duesseldorf all'ANSA. La pista non può essere del tutto esclusa, ha spiegato, ma gli inquirenti ritengono che potrebbe essersi trattato di un atto di criminalità comune.

01:20E.League: Lacazette “A Roma dovremo fare meglio in difesa”

(ANSA) - ROMA, 9 MAR - "Siamo felici per i quattro gol fatti, non per i due subiti", per questo Alexandre Lacazette, tra i grandi protagonisti della bella vittoria del Lione sulla Roma, avverte che all'Olimpico fra sette giorni "in fase difensiva dovremo migliorare sicuramente" per passare il turno. Ospite di Sky, il talentuoso attaccante francese si è detto felice per la prestazione della squadra "e non solo per il secondo tempo. Nel primo tempo non siamo riusciti a dimostrare le nostre qualità per colpa nostra anche perchè non e' facile giocare contro gli attaccanti della Roma".

01:19Europa League:Spalletti “Ko pesante, difficile da ribaltare”

(ANSA) - ROMA, 9 MAR - "Noi abbiamo questa caratteristica, quando va bene ci si esalta e quando invece le cose si mettono di traverso, non siamo dei caratteriali". Luciano Spalletti commenta avvilito con Sky l'ennesimo ko della Rama. Il tecnico toscano confessa che si aspettava "si potesse fare qualcosa di più, perchè se riusciamo a mettere in campo quelle che sono le nostre caratteristiche riusciamo a eliminare le lacune altrimenti diventa più difficile, ma non ci siamo riusciti. Le qualità per fare più gol e chiudere partita le abbiamo avute, ma poi si sono perse in niente. Al ritorno - aggiunge - mi immagino partita difficile perchè loro sono bravi in campo aperto. Stasera non siamo stati efficaci e determinati, ci siamo allungati e non siamo riusciti a chiudere le occasioni create. Insomma è un risultato pesante e difficile da ribaltare. le possibilità ci sono ma dobbiamo parlarci in maniera chiara e dobbiamo per forza modificare qualcosa. Non basta dire siamo maturi, siamo forti, ma dobbiamo scavare più in profondità".

00:41Calcio: Europa League, Lione-Roma 4-2 in andata ottavi

(ANSA) - ROMA, 9 MAR - La Roma incassa la terza sconfitta di fila e dopo Lazio e Napoli cede anche al Lione, per 4-2 (1-2), nell'andata degli ottavi di Europa League. Un ko ancora rimediabile all'Olimpico, ma che è indice di un momento non brillante di una squadra che pure gioca bene. I giallorossi cominciano a testa alta e Nainggolan dalla distanza mette subito in difficoltà Lopes ma è il Lione a passare all'8', quando su punizione di Valbuena Tolisso allunga di testa e Diakhaby devia in rete da due passi. Lo stesso difensore, al 20' scivola e Salah scappa tutto solo, infilando Lopes in uscita per l'1-1. La Roma gioca meglio e al 33' completa la rimonta con fazio, che Fazio realizza di testa su cross di De Rossi. A inizio ripresa, il duo Lacazette-Tolisso confeziona il pareggio, finalizzato dal secondo con un diagonale di destro e alla mezz'ora il Lione torna avanti con l'appena entrato Fekir, che si districa in area te batte Allison con un sinistro a giro. Nel recupero, una bomba di Lacazette all'incrocio fissa il 4-2.

00:06Basket: EA7 sconfitta dal Maccabi, è fuori da Eurolega

(ANSA) - MILANO, 9 MAR - La reazione di puro orgoglio nel terzo periodo non basta all'EA7 Milano per evitare a Tel Aviv l'eliminazione matematica dall'Eurolega. La sconfitta col Maccabi (92-82) estromette dal massimo torneo europeo l'Olimpia, le cui ultime cinque partite diventano un semplice allenamento con referto. Non bastano le attenuanti degli infortuni, delle rotazioni corte e di motivazioni ormai spente per giustificare l'avvio davvero mediocre per Milano (51-35 al 20') contro una squadra zeppa di problemi strutturali (ha cambiato quattro allenatori) ma decisa a evitare l'ennesima figuraccia di fronte al proprio pubblico. L'EA7, guidata da Cancellieri per l'influenza che tenuto a casa Repesa, è quella 'da trasferta', con 12 sconfitte di fila. Troppo morbida in difesa: Rudd (17 punti), Seeley (15) e Iverson (16) fanno il bello e il cattivo tempo. Troppo confusa in attacco: Abass dimostra una buona mano (13 punti), Sanders (19 con 17 tiri) sistema le proprie cifre nel primo tempo e Macvan nella ripresa (12).

23:23‘Ndrangheta: a giudizio cupola ‘invisibili’, c’è sen. Caridi

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 9 MAR - Il gup di Reggio Calabria ha rinviato a giudizio 40 imputati nel processo "Ghota" tra i quali il sen. Antonio Caridi (Gal), l'ex parlamentare Psdi Paolo Romeo, l'ex sottosegretario della Giunta regionale di centrodestra Alberto Sarra, l'ex rettore del Santuario della Madonna della Montagna di Polsi don Pino Strangio, l'ex presidente della Provincia Giuseppe Raffa, l'ex magistrato Giuseppe Tuccio. Caridi, Romeo e Sarra sono accusati di avere fatto parte della cupola degli "invisibili" che, legata alla massoneria, governa la 'ndrangheta. A giudizio, tra gli altri, anche l'avv. Antonio Marra e l'ex dirigente del settore Lavori pubblici del comune di Reggio Calabria Marcello Cammera. Il processo inizierà il 20 aprile. Con il rito abbreviato saranno giudicati, invece, a partire dal 29 marzo, l'avv. Giorgio De Stefano, l'ex vicepresidente di Fincalabra spa Nuccio Idone, l'ex sindaco di Villa San Giovanni Antonio Messina, il pentito Roberto Moio e presunti esponenti della 'ndrangheta. (ANSA).

23:09Cane seviziato nel Cremonese, amputata parte delle zampe

(ANSA) - CREMONA, 9 MAR - Una donna è uscita di casa per andare a prendere il caffè al bar e al ritorno ha trovato il suo cagnolino in stato di choc con gli artigli delle zampe posteriori mozzati di netto. Qualcuno con uno strumento affilato, si ipotizza un tronchese o un'accetta, ha tagliato la parte terminale delle zampe del povero animale. E' accaduto a Castelverde (Cremona). "Sono rimasta sconvolta" racconta la proprietaria, Anna Irrighetti. Chiamato il marito Marco Ianne al lavoro, i due si sono precipitati dalla veterinaria Michela Ruggeri che ha prestato le prime cure al bassotto. Il cagnolino ora rifiuta il cibo. Non si sa se riuscirà a farcela. In giardino non ci sono tracce di sangue e non sono state ritrovate le falangi amputate. Qualcuno potrebbe aver preso il cagnolino per seviziarlo altrove, per poi ributtarlo nel giardino. La famiglia in passato aveva ricevuto due lettere anonime da qualcuno che chiamandoli 'carissimi vicini' si lamentava dell'abbaiare dell'animale. La coppia ha sporto denuncia ai carabinieri.