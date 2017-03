Ultima ora

11:59Nuova Zelanda:viaggio gratis colloquio lavoro,boom richieste

(ANSA) - WELLINGTON, 10 MAR - La Nuova Zelanda offre a 100 esperti hi-tech un viaggio gratis nel Paese per poter partecipare a un colloquio di lavoro. L'obiettivo delle autorità di Wellington è quello di potenziare le infrastrutture tecnologiche. L'offerta ha spinto alla candidatura di 12.000 persone. Oltre un terzo delle richieste arriva dagli Stati Uniti.

11:56Calcio: Guarin, “orgoglioso dell’Inter, eterno amore”

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - I grandi amori non si dimenticano mai, anche nel calcio. Fredy Guarin, centrocampista colombiano, ha postato su twitter un vero e proprio messaggio d'amore per la sua vecchia squadra, l'Inter, che ha compiuto 109 anni di vita. "Sono orgoglioso di poter dire al mondo che ho giocato nell'Inter. Quanto ti amo Inter. Eterno amore" ha scritto il 31enne giocatore, che è stato con i nerazzurri fra il 2012 e il 2016, prima di passare al club cinese Shanghai Shenhua. (ANSA).

11:36Gb: urgente restauro Westminster o rischio ‘catastrofe’

(ANSA) - LONDRA, 10 MAR - Lo storico palazzo di Westminster, casa del parlamento britannico sulla riva nord del Tamigi, va sottoposto con urgenza ai programmati lavori di restauro su vasta scala - con il trasferimento altrove per diversi anni di deputati e lord - pena rischi di "un'avaria catastrofica". Lo afferma il rapporto di una commissione della Camera dei Comuni incaricata di esprimere un parere al riguardo, il Public Accounts Committee, sposando in pieno il progetto reso noto l'anno scorso che prevede l'avvio del megaintervento sull'edificio e sulle sue infrastrutture a partire dal 2019: a un costo stimato fra i 3,5 e i 3,9 miliardi di sterline.

11:33Sex toys a spese consiglio provinciale, condannato Leitner

(ANSA) - BOLZANO, 10 MAR - Il consigliere regionale Pius Leitner del partito della destra sudtirolese Freiheitlichen è stato condannato a due anni di reclusione con l'accusa di peculato. Tra le varie accuse anche quella di avere comperato con fondi pubblici un vibratore ed altri gadget erotici. Assolta, invece, la sua compagna di partito Ulli Mair. Come ha detto la difesa di Leitner, ora è a rischio la carica politica del consigliere sulla base della legge Severino. la difesa ha annunciato che farà ricorso. L'inchiesta aveva preso il via tre anni fa, con l'esame dei rimborsi dei gruppi del consiglio provinciale di Bolzano, con la Guardia di Finanza che aveva acquisito tutta la documentazione. Fra il materiale sequestrato era saltato fuori uno scontrino, datato 16 maggio 2012, per l'acquisto del vibratore e di altri oggetti all'interno di uno sexy shop, per una spesa complessiva di 64,92 euro.

11:19Tentato furto in locale nel lodigiano, una vittima

(ANSA) - CASALETTO LODIGIANO (Lodi), 10 MAR - Un uomo è stato ucciso con colpi di arma da fuoco poco dopo le 4 di questa notte a Casaletto Lodigiano (Lodi) nei pressi del bar-ristorante Osteria dei amis, mentre il titolare del locale, 67 anni, è rimasto lievemente ferito. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, era in corso un tentativo di furto nel ristorante, chiuso a quell'ora, che ha provocato l'intervento del proprietario del locale.

11:15Europa League: L’Equipe, Lione “Qualificabili!”

(ANSA) - PARIGI, 10 MAR - "Qualificabili!" è il titolo della prima pagina dell'Equipe di oggi che sottolinea la prestazione convincente del Lione contro la Roma in Europa League per 4-2. Un titolo che fa il verso a quello di ieri mattina, 'Inqualificabile', riferito al Psg che aveva perso 6-1 contro il Barcellona. "Grazie alla loro superba vittoria di fronte a una delle favorite della competizione, i giocatori del Lione aumentano le loro possibilità di arrivare nei quarti di finale dell'Europa League", scrive il quotidiano. "Il Lione ha capovolto tutto. In svantaggio al primo tempo, al limite del crollo (1-2), il Lione è riuscito a tornare in vantaggio in modo meritato sulla Roma (4-2), dopo un secondo tempo magnifico". Nelle pagelle dei giocatori del club di Jean-Michel Aulas i migliori sono Tolisso e Lacazette (8). Nella Roma una sola sufficienza, quella di Salah con 6.

11:14Ordigno bellico tra Monfalcone e Trieste, linea Fs bloccata

(ANSA) - TRIESTE, 10 MAR - La linea ferroviaria tra Monfalcone e Trieste è stata bloccata a causa del ritrovamento di un ordigno bellico. I treni sulla linea Trieste-Venezia e Trieste-Udine vengono fermati a Monfalcone e a Trieste centrale, e sostituiti con autobus.