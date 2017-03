Ultima ora

14:27Tiziano Renzi si autosospende da segreteria Pd Rignano

(ANSA) - FIRENZE, 10 MAR - Tiziano Renzi si è "autosospeso" dalla segreteria del Pd di Rignano (Firenze). Il padre dell'ex premier lo ha annunciato, riferisce oggi il Corriere Fiorentino, attraverso il gruppo WhatsApp, che ora ha abbandonato, dei segretari comunali fiorentini del partito con un messaggio che si conclude con "Vi abbraccio tutti. Buon lavoro W il Pd". Tiziano Renzi, indagato per traffico di influenze nell'inchiesta Consip, nel messaggio dice anche che "da lunedì mi sono autosospeso". Lunedì 6 marzo avrebbe dovuto tenersi l'assemblea del partito a Rignano, poi rinviata a data da destinarsi.

14:25Sud Sudan: missione di pace Giappone terminerà a maggio

(ANSA) - TOKYO, 10 MAR - Il governo giapponese ha deciso un termine per la missione delle forze di autodifesa nel Sud Sudan dopo 5 anni. A fine maggio, ha detto alla stampa il premier nipponico Shinzo Abe, i militari impegnati nelle opere di ricostruzione abbandoneranno il paese africano, dopo aver compiuto il loro lavoro. La legge giapponese - limitata dalla costituzione pacifista - consente alle forze di autodifesa di partecipare alle operazioni di peacekeeping soltanto nei casi in cui un accordo sul cessate al fuoco e' stato negoziato dalle fazioni rivali nel posto in cui operano. La durata della missione era stata estesa lo scorso novembre per altri 5 mesi, col fine di accelerare lo sviluppo di infrastrutture interne in Sud Sudan, ma nelle ultime settimane sono aumentati i rischi di instabilità geopolitica nel Paese, causando un peggioramento delle condizioni di sicurezza.

14:23Regione acquista case per sfollati sisma

(ANSA) - PERUGIA, 10 MAR - La Regione Umbria acquisterà alloggi da destinare ai terremotati dei comuni del cratere residenti o dimoranti nelle zone rosse o in edifici danneggiati e dichiarati inagibili come misura alternativa all'assegnazione delle strutture abitative di emergenza (Sae). Lo prevede un atto, approvato su proposta della presidente Catiuscia Marini. Nell'acquisto verrà data priorità alle proposte di vendita di alloggi nei Comuni in cui sono previste le Sae, Cascia, Norcia e Preci e poi degli altri del Cratere (Arrone, Cerreto di Spoleto, Ferentillo, Montefranco, Monteleone di Spoleto, Poggiodomo, Polino, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Vallo di Nera, Spoleto). I proprietari di immobili immediatamente disponibili ed abitabili, nonché quelli che si impegnano a rendere agibili gli alloggi entro 60 giorni dalla promessa di acquisto, potranno presentare proposta di vendita entro il 31 marzo, con un modello già presente nel sito regionale (regione.umbria.it/edilizia-casa/sisma-2016-acquisto-alloggi).

14:21Siria: sminatori russi cominciano a bonificare Palmira

(ANSA) - MOSCA, 10 MAR - Una prima unità di sminatori russi composta da 187 militari è arrivata in Siria e "assieme ai colleghi siriani" ha iniziato a bonificare l'antica città di Palmira dagli ordigni piazzati dai terroristi dell'Isis: lo ha annunciato il capo del dipartimento generale operativo dello Stato maggiore russo, generale Serghiei Rudskoi. A inizio mese, l'esercito siriano ha riconquistato per la seconda volta in un anno Palmira, città sede di un sito archeologico patrimonio dell'Umanità dell'Unesco. Nel maggio del 2015 Palmira era finita nelle mani dei terroristi dell'Isis, che distrussero parte dei reperti archeologici. La città era stata ripresa nel marzo del 2016 dalle truppe siriane, ma lo scorso dicembre era stata nuovamente occupata dai jihadisti.

14:19Calcio: Barcellona-Psg, l’Uefa ‘congela’ Aytekin

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Denyz Aytekin, l'arbitro tedesco di Barcellona-Psg, nella bufera per alcune sue decisioni (e errori) potrebbe essere escluso dalle prossime designazioni in Champions League. Lo scrive il quotidiano spagnolo Marca secondo cui Pierluigi Collina, responsabile degli arbitri Uefa, starebbe valutando il da farsi in base al rapporto redatto da un delegato arbitrale presente mercoledì a Barcellona. Il rapporto è arrivato ieri a Nyon ed è già stato esaminato da Collina ma eventuali decisioni su Aytekin verranno prese la prossima settimana e non saranno rese pubbliche. Secondo Marca 4 gli episodi contestati ad Aytekin: la mancata espulsione di Neymar, il rigore non concesso a Di Maria sul 3-1, il rosso non dato a Verratti e il rigore - molto dubbio - assegnato al Barça per l'atterramento di Suarez da parte di Marquinhos. Il quotidiano sottolinea che la scelta di designare Aytekin per Barcellona-Psg sia stata fatta dopo che l'andata era terminata 4-0 e lasciava presagire una partita più tranquilla.

14:14P.a: emendamento per esclusione casinò da riforma Madia

(ANSA) - AOSTA, 10 MAR - Un emendamento per escludere i quattro Casinò italiani dalla riforma Madia. A presentarlo durante la conferenza Stato-Regioni è stato il presidente della Regione Valle d'Aosta, Augusto Rollandin. "L'emendamento - ha detto - è stato recepito e dato come indirizzo". (ANSA).

14:06Occupata Sala a Napoli dove interverrà domani Salvini

(ANSA) - NAPOLI, 10 MAR - Alcune decine di manifestanti aderenti alla rete antirazzista e ai centri sociali hanno occupato la sala congressi della Mostra d'Oltremare di Napoli dove domani pomeriggio è in programma una manifestazione con la presenza del leader della Lega, Matteo Salvini. Nella sala erano in corso i lavori di allestimento dell'impianto audio. I manifestanti hanno esposto cartelli e urlato slogan contro il leader della Lega. Da ieri in città sono apparsi striscioni contro l'arrivo di Salvini.