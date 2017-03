Ultima ora

16:42Calcio: Gabbiadini conquista la Premier

(ANSA) - LONDRA, 10 MAR - Appena sbarcato in Inghilterra, Manolo Gabbiadini è già stato votato miglior calciatore della Premier League del mese di febbraio. L'attaccante italiano del Southampton ha preceduto nelle preferenze dei tifosi Harry Kane del Tottenham e Romelu Lukaku dell'Everton. L'ex attaccante del Napoli è stato acquistato per 17 milioni di euro dal club di St Mary's in gennaio, impressionando con 4 gol nel sue prime tre partite di campionato. Con la sua nuova maglia Gabbiadini ha messo a segno anche una doppietta nella finale di Coppa di Lega, persa 3-2 contro il Manchester United.

16:40Gentiloni, a Roma quattro priorità per la nuova Europa

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Al vertice di Roma ci sarà l'indicazione di quattro grandi priorità con una prospettiva di dieci anni per il futuro dell'Europa: lo ha detto il premier Paolo Gentiloni al termine del Vertice Ue di Bruxelles. Le 4 priorità sono un'Europa della Difesa e della sicurezza nella gestione dei flussi dei migranti, della crescita e dello sviluppo sostenibile e del lavoro, un'Europa sociale e un'Europa che abbia un ruolo nel mondo di scambi e di mercato.(ANSA).

16:38Isis: appello Amal Clooney all’Onu, ‘uccidere la loro idea’

(ANSA) - NEW YORK, 9 MAR - "L'Isis è una minaccia globale che richiede una risposta globale e non può essere limitata al campo di battaglia. Le Nazioni Unite devono istituire un'inchiesta sui crimini dello stato islamico": Amal Clooney, a qualche settimana di distanza dall'annuncio della gravidanza, ha debuttato all'Onu con il pancione a un evento contro il 'Califfato'. La moglie della star di Hollywood George Clooney, avvocatessa ed esperta di diritti umani, difende la 19/enne Nadia Murad, yazida vittima dei tagliagole. E difende anche altre vittime di questa tragedia. "Nessun militante dell'Isis ha affrontato un processo per atti terroristici", ha aggiunto Amal, raggiante con un abito giallo, che ha poi lanciato un appello all'Onu: "Non lasciate che sia un altro Ruanda, non lasciate che l'Isis riesca a farla franca". "Parlo al governo iracheno e agli Stati membri delle Nazioni Unite - ha continuato - Uccidere i militanti non è abbastanza, bisogna uccidere l'idea dell'Isis, e portare responsabili a giustizia".

16:37Imprenditore ucciso: pm Milano chiede ergastolo per fratello

(ANSA) - MILANO, 10 MAR - Il pm di Milano Gaetano Ruta ha chiesto una condanna all'ergastolo per Sandro Tromboni, 44 anni, accusato di aver ucciso con premeditazione il fratello 50enne Luca all'interno della loro azienda di famiglia in via Brenta, a Rozzano (Milano), la sera del 20 marzo 2015, e arrestato quasi un anno dopo, nel gennaio del 2016. Il movente del delitto, secondo l'accusa, sarebbe legato ai problemi economici e alla gestione della ditta che produceva da decenni viti e bulloni. Luca Tromboni, infatti, si era allontanato dalla società passando la gestione al fratello minore, il quale però avrebbe accumulato circa 800 mila euro di debiti. Una cifra enorme per un'azienda, la Tromboni srl, che era considerata, invece, solida.

16:32Tav: attacco al cantiere, bombe carta contro forze ordine

(ANSA) - TORINO, 10 MAR - Mezz'ora: tanto è durato, ieri in tarda serata, l'attacco da parte di esponenti dell'area antagonista al cantiere Tav di Chiomonte, in val Susa, con fuochi d'artificio e bombe carta lanciati contro le forze dell'ordine e gli addetti alla vigilanza del sito. La Questura di Torino informa che la Digos ha sequestrato due contenitori in plastica contenente materiale comburente. Gli attivisti no Tav hanno sferrato il loro attacco dall'area boschiva servendosi di rudimentali tubi di lancio. Contemporaneamente hanno imbevuto di liquido infiammabile alcuni pneumatici e delle fascine di legna per impedire il transito dei mezzi di servizio. le esplosioni hanno provocato diversi incendi nel sottobosco che hanno reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Po - riferisce la Questura - il gruppo ha abbandonato la zona disperdendosi.(ANSA).

16:27Consip: Lotti, non sono preoccupato per la sfiducia

(ANSA) - FIRENZE, 10 MAR - E' preoccupato per la mozione di sfiducia? "Assolutamente no". Così il ministro per lo sport Luca Lotti, a margine della presentazione del progetto per lo stadio della fiorentina a Firenze, ha risposto ai cronisti che gli hanno rivolto la domanda.

16:00Calcio: Nicola, a Napoli con coraggio e entusiasmo

(ANSA) - CROTONE, 10 MAR - "Quello che ha fatto il Barcellona ha dimostrato che le rimonte sono possibili". Davide Nicola risponde così a chi gli chiede sulle probabilità di salvezza del suo Crotone prima della partenza verso Napoli in vista della sfida di domenica al San Paolo. "Non ci sarà alcun pullman davanti alla porta - spiega il tecnico dei calabresi -. Andiamo a Napoli per giocarci la nostra gara con grande attenzione sapendo di affrontare una squadra micidiale e che sarà inc... per l'eliminazione dalla Champions. Sappiamo che ci aspetta una bolgia, siamo consapevoli che saremo come gladiatori in un'arena soli contro tutti. Sappiamo che vorranno farci più gol possibile per rifarsi della immeritata eliminazione dalla Champions, sappiamo che li affronteremo con coraggio ed entusiasmo e daremo tutto quello che avremo in corpo", precisa Nicola. "Sarà importantissimo il ruolo degli attaccanti per tutti i 95', chi non svolge il suo compito come abbiamo previsto esce dopo cinque minuti", conclude.