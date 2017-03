Ultima ora

18:41Crollo ponte A14:Polstrada, inclinato da un lato e scivolato

(ANSA) - ANCONA, 10 MAR - Il ponte crollato sull'A14 si sarebbe inclinato da un lato, per cause ancora da chiarire, per poi abbattersi al suolo con uno scivolamento dal lato opposto. Lo conferma il dirigente del Compartimento di Polizia stradale delle Marche Alessio Cesareo, secondo cui è possibile che il troncone caduto non appoggiasse perfettamente per l'intera lunghezza, o che da una parte fosse più sollevato e dall'altra meno, anche se si tratta di ipotesi tutte da chiarire. Sta di fatto che i sostegni provvisori non presentano danni. ''Stavamo raccogliendo le attrezzature, non eravamo vicino ai martinetti". Lo avrebbero detto gli operai che si trovavano sul ponte crollato sull'A14, sentiti dalla polizia.

18:39Golf: India, Manassero per ora terzo

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Nell'Hero Indian Open Matteo Manassero, terzo con "meno 3" nella classifica provvisoria, ha giocato solo sette buche del secondo giro sospeso per oscurità dopo i ritardi accumulati nel primo. Sul percorso del DLF G&CC (par 72), a Nuova Delhi in India, nel torneo organizzato in combinata tra European Tour e Asian Tour, hanno concluso il turno gli altri tre azzurri: rimarranno in gara Edoardo Molinari (75 72) e Nino Bertasio (67 80), 32/i con 147 (+3) colpi, e uscirà Renato Paratore, 100/o con 153 (74 79, +9). In testa con 139 (72 67, -5) l'indiano S.S.P. Chawrasia, campione uscente, che precede di un colpo l'inglese David Horsey (140, -4), mentre Manassero è affiancato dall'altro inglese Eddie Pepperell, fermato dopo due buche Il montepremi è di 1.650.000 euro con prima moneta di 275.828.

18:36Ciclismo: Parigi-Nizza, al britannico Yates la 6/a tappa

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Il britannico Adam Yates (Orica-Scott) ha vinto la sesta tappa della Parigi-Nizza, da Aubagne a Fayence di 193 km. Il corridore è giunto in solitaria sul traguardo, dopo una fuga nell'ultimo tratto di gara, distaccando di 16" il colombiano Sergio Henao, e di 26" l'australiano Richie Porte. Quarto posto per il leader della classifica il francese Julian Alaphilippe, giunto sul traguardo insieme con l'irlandese Daniel Martin, entrambi con un ritardo di 29" dal vincitore. In testa alla classifica generale si conferma Alaphilippe che, nonostante i distacchi di oggi, mantiene 23" di vantaggio sul connazionale Tony Gallopin e 46" su Henao. Lo spagnolo Alberto Contador occupa la settima posizione, con un distacco di 1'34". Domani è in programma la settima tappa da Nizza a Col de la Couilole di 177 km.

18:34Nuoto: Magnini terzo a Città di Milano, resto competitivo

(ANSA) - MILANO, 10 MAR - Arriva terzo con il tempo di 49''87 ma Filippo Magnini è soddisfatto al termine dei 100 metri sl del 7/o Trofeo Città di Milano, gara vinta da Alessandro Miressi (49''44) davanti a Marco Orsi (49''85). "Sono sempre tra i primi, resto competitivo - commenta Magnini -, quindi va bene. Sono sceso per la terza volta sotto i 50 secondi e ho confermato il mio tempo di Indianapolis. Il mio futuro? Dopo tutti questi anni di sport, sarebbe un peccato lasciare tutto. Cercherò di rimanere nell'ambiente per dare dei consigli". Taglia corto Magnini sul suo rapporto con Federica Pellegrini ("Su di noi ne ho sentite di ogni") ma lei lo ha osservato nuotare da bordo vasca mimando a lungo il gesto della bracciata, quasi come a volerlo spingere. "Io non l'ho vista, stavo nuotando", risponde Magnini sorridendo.

18:34Calcio: Andrea Della Valle, lottare per l’Europa League

(ANSA) - FIRENZE, 10 MAR - "Questa è una stagione dai risultati sicuramente non ottimali ma fino a quando la matematica non ci condanna dobbiamo lottare per un posto nella prossima Europa League". Così il patron della Fiorentina Andrea Della Valle, al termine della presentazione del progetto definitivo del nuovo stadio a Firenze. "Vogliamo continuare a costruire una Fiorentina di alto livello, con giovani importanti, per provare a vincere prima o poi qualcosa di importante". Bernardeschi? Il nostro direttore Corvino si occuperà anche di lui. Avendo ancora due anni e mezzo di contratto con la Fiorentina, si può parlare con lui tranquillamente a fine anno e concentrarsi adesso sulla stagione in corso" ha aggiunto Della Valle, rispondendo a chi gli hanno chiesto se sia preoccupato dalle voci di mercato sul numero dieci secondo le quali potrebbe lasciare la Fiorentina a fine stagione.

18:21Ladro ucciso: raggiunto da colpo alla schiena

(ANSA) - LODI, 10 MAR - Sarebbe stato raggiunto da un solo colpo alla schiena il ladro ucciso la notte scorsa nel corso di un furto con alcuni complici in un locale di Casaletto Lodigiano. L'uomo è stato poi trovato ad alcune decine di metri dal ristorante, probabilmente trascinato dai suoi complici. A sparare è stato Mario Cattaneo, 67 anni, il ristoratore che è poi stato portato in ospedale per alcune lievi ferite riportate durante una colluttazione con i ladri.

18:18Ricoverato in ospedale anziano sbalzato da binari

(ANSA) - TERNI, 10 MAR - Ha riportato un trauma cranico commotivo e fratture costali multiple l'anziano che nella mattinata del 10 marzo è rimasto ferito al passaggio di un treno a poca distanza dalla stazione di Narni. Lo riferisce l'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, dove il 75enne è stato trasportato e ricoverato con una prognosi di 35 giorni. Secondo quanto accertato dalla polizia ferroviaria, che sta ricostruendo l'accaduto, l'uomo sarebbe stato sbalzato dai binari della ferrovia, dove si trovava, dallo spostamento d'aria provocato al passaggio del treno. L'incidente si è verificato a circa due chilometri dalla stazione di Narni. Nel tratto, a ridosso della ferrovia, si trovano alcuni orti e non è escluso, visti anche gli arnesi agricoli trovati nell'auto dell'anziano, che si trovasse sul posto per provvedere al proprio terreno o per raccogliere asparagi.