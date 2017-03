Ultima ora

20:39Papa: coinvolge tutta diocesi Roma scelta nuovo vicario

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Papa Francesco coinvolge tutta la diocesi di Roma, clero e "popolo di Dio", nella scelta del nuovo Vicario. Nell'incontro con i parroci prefetti avrebbe chiesto, secondo quanto si apprende, una collaborazione di tutti "nella preghiera". Chiunque vorrà, sacerdoti ma anche fedeli, potranno dunque scrivere al Papa per indicare problemi ed esigenze della diocesi e anche il profilo del Vicario da scegliere per Roma. Chi vorrà potrà anche indicare un nome. Le lettere sono attese in Vicariato entro il mercoledì santo, il 12 aprile. Il cardinale Agostino Vallini, che tra un mese compirà 77 anni, concluderà l'anno pastorale e dunque il cambio della guardia dovrebbe esserci a fine giugno.

20:38Schwarzenegger pensa a ritorno in politica

(ANSA) - NEW YORK, 10 MAR - Arnold Schwarzenegger pensa ad un ritorno in politica. Secondo quanto riferito da fonti vicine al partito repubblicano al sito Politico, la star di Terminator ed ex governatore della California starebbe pensando di candidarsi alla corsa per il Senato nel 2018. Schwarzy, 69 anni, potrebbe correre come indipendente, e sfidare la senatrice attualmente in carica Dianne Feinstein, 85 anni. Il suo portavoce, Daniel Ketchell, ha detto che l'ex governatore è concentrato sulla riforma dei distretti politici in tutta la Nazione, precisando però che "tiene tutte le opzioni aperte". La star che ha detto pubblicamente di non aver votato per Donald Trump alle elezioni dell'8 novembre scorso, è spesso oggetto delle critiche del presidente Usa, in particolare dopo il flop alla conduzione dello show The Apprentice. Dopo l'addio del tycoon al programma della Nbc, infatti, Schwarzenegger è stato scelto per la conduzione, ma gli indici d'ascolto sono crollati e l'ex governatore ha deciso di lasciare il programma.

20:37Renzi, ottenuto risultati perché capo partito e Premier

(ANSA) - TORINO, 10 MAR - "Deve essere chiaro che essere il segretario del partito e il candidato alla guida del governo non è solo da statuto o un ambizione personale, ma una consuetudine europea fondamentale. Se non fossi stato capo del partito non avrei ottenuto nessuno dei risultati, l'ho ottenuto avendo il 41%, il consenso della gente. Il mio biglietto da visita con la Merkel erano 11.2 milioni di voti presi dal Pd perché è il consenso la base di ogni rivendicazione". Lo afferma Matteo Renzi al Lingotto.

20:37Dj Fabo: Mina Welby, Chiesa fa atto pubblico di accoglienza

(ANSA) - MILANO, 10 MAR - "Questa volta la Chiesa fa espressamente un atto pubblico di accoglienza, anche di consolazione. A quei tempi lo ha fatto silenziosamente, privatamente": lo ha detto Mina Welby, moglie di Piergiorgio, arrivando alla parrocchia Sant'Ildefonso a Milano al ricordo pubblico e incontro di preghiera per dj Fabo previsto per le 19. La chiesa si è già riempita di amici, parenti e cittadini per ricordare dj Fabo che la settimana scorsa ha scelto di porre termine alla sua vita volontariamente in Svizzera. Molti i cronisti e le telecamere. "Siamo qui questa sera per pregare insieme un momento di preghiera chiesto dalla madre e dalla sorella", lo ha detto il parroco Don Antonio Suighi ai giornalisti prima di entrare in chiesa. Il parroco ha poi spiegato che durante il momento di preghiera leggerà alcuni passi del vangelo, tra cui la cena di Emmaus.

20:35Serial killer Aosta tornato in libertà

(ANSA) - AOSTA, 10 MAR - Ha scontato la sua pena ed è tornato in libertà Andrea Matteucci, di 54 anni, il serial killer di Villeneuve (Aosta) condannato in via definitiva nel 1998 a 30 anni di carcere per l'uccisione di un commerciante aostano e di tre prostitute e per il tentato omicidio di una quarta ragazza. Era detenuto nell'Ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia ed ora è probabile che torni in Valle d'Aosta dove potrebbe essere alloggiato in una struttura sanitaria. E' accusato di aver ucciso un commerciante aostano nel 1980 e tre prostitute tra il 1992 e il 1995. Matteucci era stato dichiarato seminfermo di mente con una perizia della procura. La prima vittima fu Domenico Raso, 50 anni, commerciante di frutta e verdura: venne accoltellato tra le rovine del Teatro Romano di Aosta, la notte del 30 aprile 1980. Quattro giovani per quell'omicidio erano finiti in carcere ma furono poi assolti in Appello. Si è venuti a conoscenza delle altre vittime solo con la confessione dello stesso Matteucci, artigiano marmista: nel 1992 Daniela Zago, 30 anni, torinese; nel 1994 Clara Omarei Bee (26) di origine nigeriana; nel 1995 Albana Dakovi (20), albanese. Tutte furono uccise, sezionate e bruciate. "Le ho uccise - disse agli inquirenti - perché vendevano amore". (ANSA).

20:33Tribù indiane marciano contro gli oleodotti

(ANSA) - WASHINGTON, 10 MAR - I nativi di varie tribù americane marciano oggi sulla Casa Bianca per protestare contro la decisione di proseguire la costruzione degli oleodotti Dakota Access e Keystone XL, bloccati dall'ex presidente Barack Obama ma rilanciati dall'attuale Donald Trump con un ordine esecutivo. Per gli indiani d'America si tratta di una violazione della legge e di una aggressione alle loro terre, con il rischio di possibili inquinamenti delle false acquifere.

20:28Olanda al voto: in calo fenomeno Wilders

(ANSA) - BRUXELLES, 10 MAR - Sondaggi in movimento in vista delle elezioni politiche del 15 marzo. Risale il VVD del premier olandese uscente Mark Rutte, scende il PVV dell'islamofobo Geert Wilders, scendono anche i laburisti di Asscher e del ministro dell'economia nonché presidente dell'Eurogruppo Jerown Dijsselbloem, resta stabile il gruppo dei social-liberisti D66, e salgono i verdi del trentenne Jesse Klaver, proiettato verso un risultato elettorale che triplicherebbe i seggi in Parlamento. Gli ultimi sondaggi olandesi realizzati dalle maggiori società, tra cui Ipsos, danno il fenomeno Wilders in via di ridimensionamento, con 23 seggi (pochi di più rispetto ai 15 di adesso), mentre riguadagna terreno il partito del premier, premiato da una campagna elettorale capillare presso tutte le fasce di cittadini. Rutte avrebbe 26 seggi, comunque in calo dai 43 di adesso. Il vero exploit potrebbe venire dal giovane verde Klaver. Il suo partito, GroenLinks, attualmente ha 4 seggi: secondo i sondaggi arriverebbe a prenderne 17.