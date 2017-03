Ultima ora

22:16Picchia la compagna, arrestato poliziotto

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Un poliziotto è stato arrestato a Roma dopo una violenza lite con la compagna, una straniera. La vittima si è rifugiata in un bar in zona Casal Bertone e ha chiesto aiuto per essere stata aggredita. Sul posto sono arrivati gli uomini del Commissariato Sant'Ippolito e delle Volanti. I poliziotti hanno cercato di calmare gli animi e capire i motivi della lite. Nel prosieguo delle indagini, presso l'abitazione del poliziotto, sono anche stati rinvenuti alcuni proiettili. Dopo aver raccolto la denuncia della donna, che ha dichiarato di aver subito una contusione alla testa per la quale si è riservata di farsi refertare, l'agente di polizia è stato arrestato per lesioni e detenzione di munizioni.

22:15Trump ha invitato Abu Mazen alla Casa Bianca

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Abu Mazen è stato invitato da Donald Trump in visita alla Casa Bianca "a breve". Lo riferisce un portavoce del presidente palestinese, Nabil Abu Rdainah. L'invito è stato poi confermato anche da Washington. I due leader hanno oggi avuto il loro primo colloquio telefonico. Secondo quanto reso noto da Abu Rudeinah - citato dall'agenzia ufficiale Wafa - Trump ha discusso con Abu Mazen di come far riavviare il processo di pace. Il presidente Usa ha poi sottolineato il suo impegno per un percorso che porti ad un vero accordo di pace tra israeliani e palestinesi. Abu Mazen - secondo la stessa fonte - ha detto al presidente Usa che l'impegno per la pace è una sua posizione "strategica" al fine di arrivare ad uno stato palestinese che esista fianco a fianco di quello di Israele.

22:13Calcio: Udinese, Faraoni operato al ginocchio

(ANSA) - UDINE, 10 MAR - Il calciatore dell'Udinese Marco Davide Faraoni è stato sottoposto oggi a un intervento chirurgico programmato al ginocchio sinistro. L'operazione è stata eseguita nella clinica Villa Stuart di Roma. Nel corso dell'intervento, eseguito in artroscopia dal professor Pier Paolo Mariani, si è evidenziata la rottura parziale della cartilagine ed è stato rimosso un piccolo frammento intra-articolare. Secondo Udinese calcio, i tempi di recupero del giocatore verranno valutati nelle prossime settimane.

22:10Giornalisti: primo sì da CdM a riforma Consiglio Ordine

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro Luca Lotti che ha la delega all'Editoria, ha approvato in esame preliminare un decreto legislativo che prevede la revisione della composizione, delle funzioni e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, in funzione di maggiore risparmio ed efficienza. I principali punti: riduzione dei componenti del Consiglio da 150 a 60, meccanismo elettorale su base regionale, attività formativa affidata al livello territoriale.

22:09Calcio: Juve, Marotta “Dybala starà con noi a lungo”

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - "Interesse della Juve per Douglas Costa? Noi monitoriamo tutti i calciatori durante la Champions, al di là di quelli che i media ci avvicinano ma, per quanto riguarda il giocatore in questione, non c'è nulla di concreto". Lo ha detto, nel prepartita della sfida contro il Milan, l'ad della Juve, Beppe Marotta. "Dybala? È un nostro giocatore, siamo orgogliosi di averlo e siamo fieri di poter continuare assieme - ha concluso -. Ha un contratto lungo e lo prolungheremo, d'accordo col giocatore: siamo soprattutto contenti che lui stia bene alla Juventus, quindi posso dire che starà con noi ancora per molto tempo".

21:46Calcio: Cagliari, tra un mese lavori per stadio provvisorio

(ANSA) - CAGLIARI, 10 MAR - Tra un mese via ai lavori per il nuovo stadio provvisorio del Cagliari. Lo annuncia il club di Tommaso Giulini nel sito ufficiale della società. Dopo l'ok della Regione e la pubblicazione sul Buras, il progetto dell'impianto temporaneo accanto al Sant'Elia è stato presentato immediatamente al Suap, lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Cagliari. Realizzato interamente in acciaio con tecnologia prefabbricata, capienza di 16.233 posti, main stand al coperto, spalti a ridosso del terreno di gioco: sono alcune delle caratteristiche che emergono dai disegni depositati al Suap. E poi dieci Sky box e panchine inserite all'interno della tribuna, perfetta visibilità e illuminazione, sedute ergonomiche, bar, cinque punti vendita dedicati al merchandising ufficiale del Club. Il nuovo stadio sarà collocato nella zona adiacente ai Distinti dell'attuale Sant'Elia.

21:36Minniti a Prefetto Napoli, garantire manifestazione Salvini

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Il ministro dell'Interno, Marco Minniti, ha dato precise disposizioni al prefetto di Napoli "perché sia assicurato il diritto costituzionalmente garantito dell'onorevole Salvini a tenere la manifestazione programmata domani nel capoluogo campano". Lo rende noto un comunicato del Viminale.