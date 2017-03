Ultima ora

00:29Calcio: Francia, Balotelli torna al gol, Nizza pareggia

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Mario Balotelli torna al gol nel Nizza, ed è ora al decimo centro in Ligue 1, ma il Nizza deve accontentarsi del pareggio. E' questa la 'sentenza' dell'anticipo di campionato che ha visto i rossoneri opposti al Caen. Il match è finito 2-2, e va detto che gli ospiti normanni erano andati avanti di due reti con Santini e Karamoah. Al 25' st Balotelli, che non segnava dal 29 gennaio scorso, accorcia le distanza su assist di testa di Dante. Sette minuti dopo arriva il pareggio di Donis, poi l'assalto finale della squadra di casa, alla ricerca del sorpasso, non dà frutti. Nell'altra partita di oggi, il Marsiglia di Rudi Garcia supera per 3-0 l'Angers, con doppietta del mancato laziale Thauvin.

00:26Calcio: Dybala, rigore? Siamo abituati a lamentele

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - "Tutti si ricordavano dell'ultimo rigore che mi aveva parato Donnarumma, per fortuna questa volta ho tirato meglio. Le polemiche finali? Siamo abituati, vorrei vedere se qualcuno parlerà del rigore che Zapata ha fatto nel primo tempo. Bisogna essere più onesti: quando capita a noi, continuiamo a lavorare e basta". Così Paulo Dybala commenta l'episodio del rigore della vittoria alla Juve sul Milan. "I milanisti - dice - sono 6 anni che si lamentano con la Juve, usino altri metodi, non lamentarsi con l'arbitro".

00:16Calcio: Serie A, Juventus-Milan 2-1

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Un rigore al 96' di Dybala, per un presunto mani in area, regala alla Juventus la vittoria sul Milan per 2-1. I gol erano stati realizzati nel primo tempo da Benatia per i bianconeri e da Bacca per gli ospiti. Adesso la Juventus, che è vicina al trionfo in Italia, si è portata a +11 sulla Roma.

23:28Calcio: Brasile, fece a pezzi amante, firma per club serie B

(ANSA) - SAN PAOLO, 10 MAR - Dal carcere al campo. L'ex portiere del Flamengo Bruno Fernandes de Souza, condannato in primo grado nel 2013 a 22 anni di reclusione per l'omicidio della sua ex amante, la modella Eliza Samudio, il cui cadavere venne poi dato in pasto ai cani, ha firmato un contratto biennale con il Boa Esporte, squadra 'mineira' che milita nel campionato di serie B. Lo ha annunciato il procuratore del giocatore, che sarà presentato martedì prossimo ma che si e' fatto fotografare oggi con la maglia della sua nuova squadra. Bruno è quindi a tutti gli effetti nuovamente un calciatore professionista, in attesa del processo di appello: se la condanna sarà confermata, dovrà scontare la pena. L'ex portiere del Flamengo, che prima di essere arrestato era anche nel giro della Selecao e sognava di partecipare ai Mondiali del 2014, era in carcere dal 2010 ed è stato scarcerato lo scorso 24 febbraio. Era stato condannato in primo grado a 22 anni e 3 mesi di reclusione per omicidio, sequestro di persona e occultamento di cadavere.

22:16Picchia la compagna, arrestato poliziotto

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Un poliziotto è stato arrestato a Roma dopo una violenza lite con la compagna, una straniera. La vittima si è rifugiata in un bar in zona Casal Bertone e ha chiesto aiuto per essere stata aggredita. Sul posto sono arrivati gli uomini del Commissariato Sant'Ippolito e delle Volanti. I poliziotti hanno cercato di calmare gli animi e capire i motivi della lite. Nel prosieguo delle indagini, presso l'abitazione del poliziotto, sono anche stati rinvenuti alcuni proiettili. Dopo aver raccolto la denuncia della donna, che ha dichiarato di aver subito una contusione alla testa per la quale si è riservata di farsi refertare, l'agente di polizia è stato arrestato per lesioni e detenzione di munizioni.

22:15Trump ha invitato Abu Mazen alla Casa Bianca

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Abu Mazen è stato invitato da Donald Trump in visita alla Casa Bianca "a breve". Lo riferisce un portavoce del presidente palestinese, Nabil Abu Rdainah. L'invito è stato poi confermato anche da Washington. I due leader hanno oggi avuto il loro primo colloquio telefonico. Secondo quanto reso noto da Abu Rudeinah - citato dall'agenzia ufficiale Wafa - Trump ha discusso con Abu Mazen di come far riavviare il processo di pace. Il presidente Usa ha poi sottolineato il suo impegno per un percorso che porti ad un vero accordo di pace tra israeliani e palestinesi. Abu Mazen - secondo la stessa fonte - ha detto al presidente Usa che l'impegno per la pace è una sua posizione "strategica" al fine di arrivare ad uno stato palestinese che esista fianco a fianco di quello di Israele.

22:13Calcio: Udinese, Faraoni operato al ginocchio

(ANSA) - UDINE, 10 MAR - Il calciatore dell'Udinese Marco Davide Faraoni è stato sottoposto oggi a un intervento chirurgico programmato al ginocchio sinistro. L'operazione è stata eseguita nella clinica Villa Stuart di Roma. Nel corso dell'intervento, eseguito in artroscopia dal professor Pier Paolo Mariani, si è evidenziata la rottura parziale della cartilagine ed è stato rimosso un piccolo frammento intra-articolare. Secondo Udinese calcio, i tempi di recupero del giocatore verranno valutati nelle prossime settimane.