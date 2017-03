Ultima ora

06:08Mo: Trump a Abu Mazen, la pace e’ possibile

NEW YORK - ''La pace'' fra israeliani e palestinesi ''e' possibile''. Lo afferma il presidente Donald Trump nel colloquio telefonico con Abu Mazen, sottolineando che la pace deve essere negoziata direttamente fra le due parti. ''Gli Stati Uniti lavoreranno con la leadership israeliana e palestinese'' perche' ''una soluzione'' non puo' essere imposta.

06:02Trump: primo colpo a bando-bis, corte con rifugiato siriano

NEW YORK - Il nuovo bando di Donald Trump agli arrivi da sei paesi a maggioranza musulmana accusa la sua prima sconfitta in tribunale. Un giudice federale del Wisconsin ha bloccato il potenziale impatto della direttiva su una famiglia di rifugiati siriani che vive nello stato. Il giudice della corte distrettuale di Madison, William Conley, ha messo un ordine restrittivo temporaneo su richiesta di un uomo siriano, stabilendo che nel suo caso il decreto non puo' essere usato per ritardare gli sforzi dell'uomo per cercare di portare sua moglie e sua figlia negli Stati Uniti.

05:56Trump: nomina a Fda Scott Gottlieb, amico Big Pharma

NEW YORK - Il presidente americano Donald Trump nomina Scott Gottlieb alla guida della Food and Drug Administration. Gottlieb e' un medico e uomo d'affari con stretti legami Big Pharma. Se confermato Gottlieb sarebbe a favore di una deregolamentazione del settore, in linea con Trump che ritiene ci siano troppe regole.

05:50Barack e Michelle Obama vedono Bono a Ny

NEW YORK - Barack e Michelle Obama a pranzo con Bono a New York. Un pranzo in una saletta privata del ristorante Upland. L'ex presidente americano e' stato applaudito dai presenti, ai quali Obama non ha risparmiato sorrisi.

01:08Calcio: Allegri, se l’arbitro lo ha visto il rigore c’è

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - "Perché non ho voluto guardare il rigore? Perché tanto la partita era finita: o pareggiavamo o vincevamo. È stata una sfida bellissima, che abbiamo giocato molto bene, pur concedendo qualche ripartenza di troppo. Abbiamo commesso qualche errore sotto porta, ma abbiamo creato tanto, al di là del rigore. Non mi preoccupo che la vittoria possa essere offuscata da un episodio: complimenti alla Juve e al Milan". Lo ha detto massimiliano Allegri, dopo la sfida dello Stadium di Torino. "La vittoria, per i numeri che si sono visti in campo, penso sia meritata - ha aggiunto -. Non commento mai gli episodi arbitrali, nel bene e nel male: sono solo contento di quello che ha fatto la squadra, perché questa vittoria ci fa guadagnare terreno nel percorso verso lo scudetto". "Il rigore? Se lo ha visto l'arbitro. E' inutile stare a giudicare, potevamo fare gol prima o dopo".

00:46Calcio: Montella, accetto con serenità gli errori arbitrali

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - "Abbiamo messo ogni energia in campo, la Juve ci ha pressato alti e ci ha messi in difficoltà. Secondo tempo molto più equilibrato, potevamo pure passare in vantaggio, peccato per non avere sfruttato qualche ripartenza". Così Vincenzo Montella analizza, parlando a Sky sport, la sconfitta contro la Juve, a Torino. Sul rigore ha aggiunto: "De Sciglio ha contrastato l'avversario in maniera naturale, ho chiesto spiegazioni a fine partita, mi ha risposto Massa e non Doveri, dicendo che il rigore lo aveva dato lui. Accetto gli episodi arbitrali, dobbiamo stare molto sereni, gli arbitri sbagliano, lasciamoli sbagliare. Io sono molto sereno".

00:29Calcio: Francia, Balotelli torna al gol, Nizza pareggia

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Mario Balotelli torna al gol nel Nizza, ed è ora al decimo centro in Ligue 1, ma il Nizza deve accontentarsi del pareggio. E' questa la 'sentenza' dell'anticipo di campionato che ha visto i rossoneri opposti al Caen. Il match è finito 2-2, e va detto che gli ospiti normanni erano andati avanti di due reti con Santini e Karamoah. Al 25' st Balotelli, che non segnava dal 29 gennaio scorso, accorcia le distanza su assist di testa di Dante. Sette minuti dopo arriva il pareggio di Donis, poi l'assalto finale della squadra di casa, alla ricerca del sorpasso, non dà frutti. Nell'altra partita di oggi, il Marsiglia di Rudi Garcia supera per 3-0 l'Angers, con doppietta del mancato laziale Thauvin.