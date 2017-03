Ultima ora

08:30Afghanistan:rappresentante Onu, sì ruolo talebani in società

KABUL - Intervenendo ieri sera in una riunione del Consiglio di sicurezza a New York, il rappresentante speciale dell'Onu in Afghanistan, Tadamichi Yamamoto, ha dichiarato che ''il governo afghano, i Paesi della regione e le potenze chiave dovrebbero rafforzare il messaggio che i talebani possono essere parte del futuro afghano, e della sua struttura politica e sociale''. Lo riferisce oggi 1TvNews di Kabul.

07:49Trump: repubblicano accusa, Obama guida ‘governo ombra’

NEW YORK - L'ex presidente Barack Obama e' alla guida di un 'governo ombra' per mettere in difficolta' il presidente Donald Trump e l'agenda dei repubblicani. L'accusa e' del parlamentare repubblicano Mike Kelly.

07:19Trump: figlio Mohammed Ali fermato di nuovo in aeroporto

NEW YORK - Il figlio di Mohammed Ali e' stato fermato nuovamente in aeroporto. Il ragazzo e la madre, la seconda moglie della leggenda, sono stati fermati all'aeroporto di Washington, dove si erano recati per fare lobby contro il razzismo. Il ragazzo e la madre erano gia' stati fermati nelle scorse settimane, dopo il primo decreto di Donald Trump sull'immigrazione.

06:08Mo: Trump a Abu Mazen, la pace e’ possibile

NEW YORK - ''La pace'' fra israeliani e palestinesi ''e' possibile''. Lo afferma il presidente Donald Trump nel colloquio telefonico con Abu Mazen, sottolineando che la pace deve essere negoziata direttamente fra le due parti. ''Gli Stati Uniti lavoreranno con la leadership israeliana e palestinese'' perche' ''una soluzione'' non puo' essere imposta.

06:02Trump: primo colpo a bando-bis, corte con rifugiato siriano

NEW YORK - Il nuovo bando di Donald Trump agli arrivi da sei paesi a maggioranza musulmana accusa la sua prima sconfitta in tribunale. Un giudice federale del Wisconsin ha bloccato il potenziale impatto della direttiva su una famiglia di rifugiati siriani che vive nello stato. Il giudice della corte distrettuale di Madison, William Conley, ha messo un ordine restrittivo temporaneo su richiesta di un uomo siriano, stabilendo che nel suo caso il decreto non puo' essere usato per ritardare gli sforzi dell'uomo per cercare di portare sua moglie e sua figlia negli Stati Uniti.

05:56Trump: nomina a Fda Scott Gottlieb, amico Big Pharma

NEW YORK - Il presidente americano Donald Trump nomina Scott Gottlieb alla guida della Food and Drug Administration. Gottlieb e' un medico e uomo d'affari con stretti legami Big Pharma. Se confermato Gottlieb sarebbe a favore di una deregolamentazione del settore, in linea con Trump che ritiene ci siano troppe regole.

05:50Barack e Michelle Obama vedono Bono a Ny

NEW YORK - Barack e Michelle Obama a pranzo con Bono a New York. Un pranzo in una saletta privata del ristorante Upland. L'ex presidente americano e' stato applaudito dai presenti, ai quali Obama non ha risparmiato sorrisi.