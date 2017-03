Ultima ora

12:54Crolla ponte A14: oggi autopsia sulle vittime

(ANSA) - ANCONA, 11 MAR - Si svolge stamani nell'ospedale di Torrette di Ancona l'autopsia sui corpi di Emidio Diomede e Antonella Viviani, la coppia morta nel crollo del ponte 167 avvenuto il 9 marzo lungo l'A14, all'altezza di Camerano. La procura di Ancona, che conduce l'inchiesta, procede contro ignoti per il reato di omicidio colposo plurimo. Stando alle prime ipotesi di indagine, il crollo del cavalcavia sarebbe avvenuto per un errore, materiale o strumentale, durante i lavori di sollevamento e stabilizzazione del ponte, con un'errata distribuzione dei pesi che avrebbe poi provocato il cedimento. I tre operai della ditta appaltatrice, dei lavori, la Delabech srl di Roma, sentiti come gli ingegneri e i responsabili del cantiere a sommaria informazione dalla polizia stradale, hanno detto, fra molti ''non ricordo'', di aver sentito un forte rumore, come uno scricchiolio, e di essere scappati via dopo aver raccolto gli attrezzi. Verranno interrogati la prossima settimana.

12:40Associazione, a rischio il viadotto Morandi di Agrigento

(ANSA) - PALERMO, 11 MAR - L'associazione Mareamico ha diffuso un filmato (https://youtu.be/Cpy7QngotWo) per denunciare il degrado strutturale dei piloni che sorreggono il viadotto Morandi ad Agrigento, chiuso due anni fa dall'Anas e poi riaperto con forti restrizioni al traffico. "Il calcestruzzo - dice Claudio Lombardo, esponente di Mareamico -, anche quello di buona qualità, non è eterno, anche perché non viene fatta la manutenzione ordinaria e straordinaria. Nel video e nelle foto sono ben visibili i danni subiti dai piloni, con l'armatura di ferro scoperta dopo che il cemento si è sbriciolato. Il viadotto Morandi fu costruito dopo la frana di Agrigento del 19 luglio del '66 e i piloni poggiano su una necropoli greca e altri resti di interesse archeologico. (ANSA).

12:26Calcio: Pallotta, con il Lione ci è finita la benzina

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - "La cosa frustrante con il Lione è che stavamo giocando bene e abbiamo avuto diverse occasioni. Poi mi è sembrato che avessimo finito la benzina". Così James Pallotta sul ko della Roma in Europa League. Il presidente in sostanza smentisce Spalletti che, dopo il 4-2, aveva parlato di un problema caratteriale della squadra. "Abbiamo diversi giocatori che stanno giocando tante partite - spiega Pallotta alla radio Sirius Xm - alcuni per infortuni e altri probabilmente perché la scorsa estate non abbiamo fatto le scelte giuste su chi tenere e chi no. Fazio sta giocando benissimo, ma nelle ultime tre partite ha avuto qualche problema. Negli ultimi anni aveva giocato poco, ora sta giocando centinaia di ore e mi sembra un po' stanco". Pallotta torna poi sulla sconfitta con il Napoli: "Prima della gara non avevo buone sensazioni. Con Salah però abbiamo avuto delle occasioni, ha aperto la partita e forse bisognava averlo prima in campo. Credo che anche Luciano sia d'accordo o l'abbia già ammesso dopo la partita".

12:25Fukushima: Giappone si ferma a sei anni dalla catastrofe

(ANSA) - TOKYO, 11 MAR - Il Giappone si è fermato in un minuto di raccoglimento per ricordare la triplice catastrofe dell'11 marzo 2011 quando il sisma/tsunami e la seguente crisi nucleare di Fukushima si abbatterono sulla parte nordorientale del Paese. Alle 14:46 in punto, le 4:46 in Italia, lungo la costa del Tohoku si sono sentite le sirene di allerta dello tsunami che 6 anni fa, a causa della scossa di magnitudo 9, raggiunse in alcuni punti i 40 metri di altezza e i 15 metri di fronte alla centrale di Fukushima, sufficienti a danneggiare tre reattori e creare la peggiore crisi atomica da Cernobyl. Secondo gli ultimi dati della polizia nazionale, fino a ieri risultavano 15.893 vittime in 12 prefetture e 2.533 dispersi nel conteggio di sei regioni. L'agenzia per la Ricostruzione, ha reso noto che almeno 2.523 persone sono decedute in 10 prefetture a causa di problemi di salute e altre ragioni per la condizione di evacuati. A distanza di 6 anni, ci sono poco più di 123.000 persone che vivono in alloggi temporanei.

12:22Contromano in superstrada con la droga, due arresti

(ANSA) - SERRAVALLE DI CHIENTI (MACERATA), 11 MAR - Con un chilo di marijuana e 100 grammi di hascisc, a bordo di un'utilitaria, hanno imboccato contromano la superstrada SS 77 in direzione Foligno. Dopo le segnalazioni di alcuni automobilisti al 112, sono stati raggiunti e bloccati dai carabinieri di Serravalle di Chienti (Macerata), insieme ai colleghi del Battaglione carabinieri Puglia, in supporto nelle aree del cratere sismico per i servizi antisciacallaggio. Arrestate le due persone che viaggiavano sull'utilitaria: un trentenne del Gambia e un 38enne danese, entrambi domiciliati a Roma. Non hanno saputo spiegare i motivi della loro presenza nella zona e durante la perquisizione del veicolo è stata scoperta la droga, nascosta in un borsone. Rinvenute e sequestrate anche due banconote false da 50 euro. Accusati di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e possesso di banconote false, gli arrestati sono stati rinchiusi nel carcere di Ascoli Piceno a disposizione dell'autorità giudiziaria di Macerata.

12:20Ue: Tajani, sì a un’Europa a 2 velocità

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - "L'Europa deve farcela. Sta vivendo un momento di difficoltà, ma proprio in questo si può trovare l'opportunità di rilanciare un progetto che ha comunque regalato settant'anni di pace a mezzo miliardo di persone". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ai microfoni di "Manuale d'Europa", settimanale di attualità europea di Rai Radio1. "Cambiare l'Europa, certo, ma distruggerla sarebbe un errore gravissimo" ha proseguito Tajani, che ha aggiunto: "L'incontro di Roma (in occasione dei 60 anni dei Trattati di Roma) non deve essere un evento formale, ma un momento di confronto puntando sulla sostanza per cominciare a lavorare ad un'Europa che può essere anche a due velocità, se a due velocità vuol dire avere un'avanguardia che prepara il terreno, penso per esempio a una difesa comune. Se invece due velocità vuol dire escludere la maggioranza dei Paesi, questo sarebbe un errore. Nell'ambito del Trattato si possono fare alcune cose per permettere all'Europa di andare avanti".

12:19Dia Lecce confisca beni a pregiudicato per 1,8 mln euro

(ANSA) - LECCE, 11 MAR - La Direzione Investigativa Antimafia di Lecce ha eseguito un decreto di confisca disposto dal Tribunale nei confronti di Mario Grande, 82 anni, di San Donato di Lecce, pluripregiudicato e già sorvegliato speciale. Il provvedimento ha riguardato tre abitazioni, due locali commerciali, una palazzina di quattro appartamenti, due garage, un fabbricato rurale e oltre sei ettari di terreno, per un valore complessivo di 1,8 milioni di euro. Tra i precedenti di Grande c'è una condanna negli anni '80 per aver organizzato con altri tre rapine ad istituti di credito e ad un portavalori, nonché, una negli anni '90 per aver corrotto i componenti di una commissione medica per agevolare la concessione dell'indennità di accompagnamento a favore di alcune persone, ottenendo in cambio consistenti somme di denaro. Le indagini patrimoniali hanno consentito di accertare una netta sproporzione tra i redditi dichiarati dall'uomo rispetto all'ingente patrimonio a lui riconducibile, risultato di provenienza illecita.