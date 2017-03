Ultima ora

14:46Scuola: mancano prof, preside li trova su giornalino annunci

(ANSA) - PORDENONE, 11 MAR - "Impartisco ripetizioni di Chimica": è il messaggio che ha suscitato la curiosità della Dirigenza di un Istituto Superiore di Sacile (Pordenone) e che ha permesso di individuare un insegnante supplente che nelle graduatorie ufficiali - esaurite - era impossibile trovare. Un trafiletto pubblicato su una "free press" locale a cui la segreteria della scuola si è rivolta dopo aver provato ogni altro metodo ufficiale. "Non sapevamo più cosa fare - ha detto il dirigente del 'Marchesini' di Sacile, Alessandro Basso - e così le mie collaboratrici hanno notato l'annuncio. Dopo un'ora questo giovane neolaureato era già in classe, davvero un ottimo acquisto sotto il profilo professionale". Il problema dell'impossibilità di reperire personale con la necessaria qualifica è diffuso in tutto il Friuli Occidentale: una dirigente di Cordenons (Pordenone) ha pubblicato un appello sulla propria bacheca Facebook, emulando una collega di Racconigi (Cuneo) che un mese fa cercava insegnanti di sostegno.

14:42Calcio: Milan, danni nello spogliatoio? No comment

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - "Nessun tipo di commento". Il Milan non aggiunge altro a proposito della notizia dei danneggiamenti all'interno dello spogliatoio degli ospiti dello Juventus Stadium, dove ieri sera i rossoneri hanno perso contro i bianconeri per un rigore al 97' molto contestato. Fonti del club hanno replicato con un "no comment" anche sull'andamento della partita, sulle decisioni arbitrali e il convulso finale.

14:31Rapinano supermercato e tentano fuga, arrestati tre ventenni

(ANSA) - MAROPATI (REGGIO CALABRIA), 11 MAR - Hanno rapinato un supermercato di Cinquefrondi e si sono allontanati a bordo di un'auto rubata ma sono stati intercettati, inseguiti e bloccati dalla polizia di Stato. Tre giovani L.V., di 20 anni, I.P., 19, e B.M., anche lui ventenne, quest'ultimo con precedenti specifici, tutti di Rosarno, sono stati arrestati nelle campagne di Maropati. I tre, poco prima, armati di pistola con il colpo in canna e a volto coperto, erano entrati in un supermercato e, dopo aver minacciato il cassiere, si erano fatti consegnare il contante. Presi i soldi, i rapinatori si erano allontanati in auto. Scattato l'allarme sono intervenuti i poliziotti del Commissariato di Polistena che li hanno intercettati e bloccati dopo un lungo inseguimento. Uno dei rapinatori impugnava ancora l'arma, una 7,65, ma non ha fatto in tempo ad usarla, perché gli agenti non gli hanno dato scampo.

14:12Calcio: Pioli, la sfida con l’Atalanta vale più di 3 punti

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - "È uno scontro molto importante, come ogni volta che affrontiamo una squadra che ci precede in classifica. Le partite valgono tutte tre punti, ma ogni gara può avere un peso specifico maggiore": lo dice il tecnico dell'Inter Stefano Pioli nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Atalanta. Una squadra che, per Pioli, "è la sorpresa del campionato. Ha spensieratezza mentale, sta bene ed è in grande condizione. Nell'ultima trasferta ha vinto meritatamente contro il Napoli, ma noi ci stiamo preparando bene e vogliamo superarla (in classifica le due squadre sono divise da un punto, ndr)".

14:10Siria: duplice esplosione a Damasco ‘almeno 30 morti’

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Due esplosioni hanno scosso la città veccia di Damasco, nella zona di Bab Mousalla, causando la morte e il ferimento di diversi civili. Lo riferisce l'agenzia ufficiale siriana Sana, precisando che "l'attacco terrorista è avvenuto nei pressi del cimitero di Bab al-Saghir". Altre fonti parlano di una trentina di morti e oltre 40 feriti.

14:02Salvini: centri sociali, gli consegneremo foglio di via

(ANSA) - NAPOLI, 11 MAR - Al segretario della Lega, Matteo Salvini, "consegneremo oggi un foglio di via popolare" annunciano i rappresentanti dei centri sociali in una improvvisata conferenza stampa, in piazza del Plebiscito, dinanzi alla Prefettura di Napoli, confermando la volontà di tenere la manifestazione di protesta in concomitanza della manifestazione che si terrà alla Mostra d'Oltremare. A giudizio dei manifestanti a scendere in piazza "sarà innanzitutto il popolo; un popolo che Salvini a Napoli non lo vuole". A loro giudizio la decisione di far tenere comunque a Napoli la manifestazione del leader della Lega "è un'altra testimonianza che questa città è commissariata". "La decisione presa a Roma - hanno proseguito - sta a dimostrare che il Pd e la Lega sono le facce della stessa medaglia: non tengono conto della decisione del popolo che qui a Napoli Salvini non lo vuole".

13:59Siria: Assad, priorità è riconquista Raqqa

(ANSA-AP) - BEIRUT, 11 MAR - In un'intervista ad una emittente tv cinese, il presidente siriano Bashar al Assad ha affermato che la sua priorità militare è la riconquista della città di Raqqa, la cosiddetta 'capitale siriana' del sedicente Stato islamico, verso cui stanno avanzando anche le forze curde sostenute dagli Usa. Anche un'altra roccaforte dell'Isis in Siria, Deir el Zour, ha aggiunto Assad parlando con Phoenix Tv, puo' essere contemporaneamente presa di mira. "In teoria", ha detto ancora il leader siriano all'emittente con base ad Hong Kong, la sua priorità è condivisa dal presidente americano Donald Trump, ma ancora non ha avuto alcun contatto formale con lui. La Russia, ha poi aggiunto, spera di poter ottenere la cooperazione di Usa e Turchia nella lotta al terrorismo in Siria. E allo stesso tempo, ha ribadito che tutti i soldati stranieri presenti in Siria senza invito o senza consultazione sono considerati "invasori".