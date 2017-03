Ultima ora

16:29Crollo ponte A14: figlio vittime, ora momento dolore

(ANSA) - ANCONA, 11 MAR - "Ora è il momento del dolore, che non finirà mai: dovrò abituarmi a conviverci". Così Daniele Diomede, figlio dei coniugi morti in autostrada per il crollo del cavalcavia. "Abbiamo perso due persone eccezionali - ha aggiunto -, che facevano solo del bene". "Sapere le cause della morte - ha detto ancora, al termine dell'autopsia sui corpi dei genitori - cambia poco. Se fosse stato per un loro errore allora saprei con chi prendermela, invece così non lo so". "Avrei voluto che vivessero per conoscere mio figlio, che dovrebbe nascere il 21 maggio. Mio padre era nato il 28 maggio; spero che la gravidanza vada avanti qualche giorno in più perché possa nascere lo stesso giorno di papà", ha detto ancora il giovane.

16:27Uomo trovato morto nel bagagliaio auto, ipotesi tutte aperte

(ANSA) - MODENA, 11 MAR - La Squadra Mobile della Polizia di Modena non esclude alcuna ipotesi sul ritrovamento del corpo di un 77enne avvenuto ieri a Pavullo, nel garage della sua abitazione. Il cadavere è stato rinvenuto all'interno del bagagliaio aperto della sua auto, che era in moto. A.C., canadese di origine, passaporto inglese, da anni residente a Pavullo, presentava un taglio alla gola, mentre, altro particolare sospetto, non aveva le due protesi, alla gamba destra e all'avambraccio sinistro, ritrovate poi in casa. Tracce di sangue sarebbero state notate dagli inquirenti in cucina al primo piano, ma non nelle altre stanze e nemmeno sulle scale che portano al garage. L'indagine è in mano al Pm, Enrico Stefani. La salma è stata trasferita alla medicina legale del Policlinico di Modena, dove avverrà l'autopsia. Soltanto una volta ottenuti gli esiti autoptici si potrà dare una direzione alle indagini. Per il momento non si esclude il suicidio, ma nemmeno che la morte possa essere stata provocata da qualcuno.(ANSA).

16:24Prostituzione nel Napoletano, denunciata italiana di 31 anni

(ANSA) - NAPOLI, 11 MAR - Una donna incensurata di 31 anni, di Cardito (Napoli), è stata denunciata dai carabinieri di Giugliano in Campania (Napoli) nelle vicina località Varcaturo con l'accusa di favoreggiamento della prostituzione. Secondo quanto accertato, in un'abitazione nella sua disponibilità, infatti, si prostituivano tre ragazze italiane di 31, 29 e 28 anni, che prendevano appuntamento anche via internet. L'abitazione è stata sequestrata insieme con profilattici e 110 euro in contanti. (ANSA).

16:21Calcio: Spalletti, colpa mia se ci siamo impantanati

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - "Le parole di Pallotta? Per me la lettura è una sola: voleva motivare e difendere i giocatori dalla situazione che stiamo attraversando, magari mettendo un po' in discussione l'allenatore. Ma quel che dice di me non conta, io so cosa devo fare e vado dritto per la mia strada". Così il tecnico della Roma Luciano Spalletti, in merito alle dichiarazioni rilasciate dal presidente James Pallotta. "Siamo finiti con una ruota nel fango - ammette poi Spalletti - E l'unico responsabile sono io perché ho il volante della macchina. Ora diventa fondamentale avere sotto al cofano i cavalli giusti, ma abbiamo la forza per rimetterci in carreggiata e riprendere la corsa. Sappiamo quel che dobbiamo fare a Palermo: proveremo a vincere, vedremo se ci riusciremo". Il tecnico smentisce poi le voci su un accordo con la Juventus per la prossima stagione: "Non ho firmato nessun pre-contratto. Io e la Roma? Lo ripeto: se vinco, rimango; se non vinco, non rimango. Ma ora contano i risultati, non la lunghezza del contratto".

16:20Botte e minacce da marito e suocero, ‘ti faremo a pezzi’

(ANSA) - ANCONA, 11 MAR - ''Ti faremo a pezzi e li spediremo in Libano''. Botte, minacce, divieti assurdi, come quello di iscriversi a un corso di italiano. Per anni una libanese 35enne sarebbe stata vittima, insieme ai figli, del marito e del suocero, suoi connazionali, ai quali la procura di Ancona ha appena notificato un avviso di chiusura delle indagini, che prelude al rinvio a giudizio. Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali in concorso i reati ipotizzati. L'inchiesta, affidata alla Squadra mobile, ha preso il via dopo l'ennesimo accesso della donna al pronto soccorso per le percosse subite. La 35enne era di fatto prigioniera del marito, 36 anni, e del suocero, 57 anni, operai. Accusata di non saper accudire i figli, di essere ''sciatta'' e di tradimenti inesistenti, veniva picchiata davanti ai figli ''per educarli''. La procura ritiene di aver raccolto sufficienti elementi di prova per andare a un processo. Nel frattempo la donna e i figli sono stati messi in sicurezza in luoghi segreti.

16:17Grillo, M5s primo partito, Pd e gli altri solo brutta copia

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - "Renzi, anziché ritirarsi dalla politica come aveva promesso, ieri ha annunciato: "Domenica presenteremo la nostra piattaforma sul web. Si chiamerà non 'Rousseau', ma Bob, come Bob Kennedy. Chi vorrà avrà la sua password con il suo pin. È la piattaforma che si collega con le feste dell'Unità. Non lasceremo la straordinaria invenzione del web nelle mani di chi fa business e soldi con gli ideali degli altri". Così Beppe Grillo sul suo Blog ("L'originale è il Movimento 5 stelle.#No alle imitazioni") in cui accusa i partiti e Renzi di "copiare" il M5s. "Dal 2009 vanta innumerevoli tentativi di imitazione. Non è la storica rivista di enigmistica, ma il MoVimento 5 Stelle che secondo i sondaggi è la prima forza politica italiana. Ai partiti, che ormai non hanno più uno straccio di idea, è rimasta un'unica soluzione: copiare. O meglio: annunciarlo, perchè poi continuano a fare quello che fanno sempre". "La scelta ormai è tra le idee del M5s e la loro finta e malriuscita brutta copia. L'originale è sempre meglio".

16:14Bonifica valanghe con esplosivo, test ok a Courmayeur

(ANSA) - AOSTA, 11 MAR - Cariche esplosive per provocare il distacco controllato di una valanga, che incombeva su un'importante vallata alpina determinando la chiusura della strada. Accade a Courmayeur, dove è stata sperimentata per la prima volta - almeno in Valle d'Aosta - la bonifica di un territorio in parte antropizzato, dotato di strade e normalmente di libero accesso, con tecniche analoghe a quelle impiegate per rendere sicure le piste nei comprensori sciistici. Chiusa dal 6 marzo per pericolo valanghe dopo un'abbondante nevicata, la val Ferret - paradiso per gli amanti dello sci di fondo, e non solo - ha quindi potuto riaprire il giorno 10. Un piano di protezione civile preventiva che è un "investimento sulla sicurezza del territorio e della comunità", fa sapere il Comune. Per evitare danni sono state necessari "tre anni di misurazioni, raccolta di dati, analisi, modellazioni algoritmiche e simulazioni matematiche sul bacino valanghivo", spiega il tecnico Enrico Ceriani. Due i villaggi evacuati prima delle operazioni. La valanga del Mayen, nella zona del ghiacciaio di Rochefort, è stata 'disinnescata' con sei cariche esplosive lanciate dall'elicottero. Prima sono state prodotte colate superficiali per poi arrivare, con il quarto tiro, a un distacco più imponente il cui 'soffio' - come previsto - è arrivato a valle. Mayen e Pont-Pailler, i due villaggi di cui il sindaco Fabrizia Derriard ha disposto lo sgombero preventivo prima delle operazioni di giovedì scorso, sono costituiti perlopiù da seconde case.(ANSA).