Ultima ora

18:15Ferisce nuora a colpi d’ascia e fugge, ricercato a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 11 MAR - Scende di casa, dov'era agli arresti domiciliari, armato di ascia, e colpisce più volte alle gambe la nuora che ora è ricoverata in ospedale: è successo nel pomeriggio nel quartiere Pianura di Napoli. L'aggressore, dopo avere colpito la donna, è fuggito ed è ricercato dalla Polizia di Stato. La vittima, invece, è stata soccorsa e trasportata nell' ospedale San Paolo di Fuorigrotta dove i medici l'hanno giudicata grave ma non in pericolo di vita. (ANSA).

18:13Calcio: Empoli, Buchel non convocato per motivi disciplinari

(ANSA) - FIRENZE, 11 MAR - Marcel Buchel non è stato convocato da Giovanni Martusciello per la partita che l'Empoli giocherà domani contro il Chievo a Verona per motivi disciplinari. "L'Empoli Fc dopo aver preso atto di un comportamento non professionale da parte di un suo tesserato - si legge nella nota - comunica che, nei confronti del calciatore in questione verranno presi provvedimenti disciplinari in base al nostro regolamento interno. Il giocatore verrà sanzionato con una multa e non convocato per la trasferta di Verona". La nota dell'Empoli è stata emessa dopo che stamani il quotidiano la Nazione ha riferito di una lite tra un giocatore e un vicino di casa, avvenuta nei giorni scorsi. Il calciatore avrebbe tenuto la musica troppo alta alle tre di notte e il vicino si sarebbe lamentato suonando alla porta dell'appartamento. Ne sarebbe nato un alterco.

18:04Rugby: 6 Nazioni, Italia sconfitta 18-40 dalla Francia

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - L'Italia è sconfitta dalla Francia 18-40 in una partita della quarta giornata del torneo delle 6 Nazioni. Gli azzurri rimangono quindi con zero punti in classifica e, in attesa della sfida di sabato 18 sul campo della Scozia, 'vedono' un altro cucchiaio di legno. Intanto dopo il Ko di oggi con i francesi sono 4 anni che non vincono una partita in casa: l'ultimo successo a Roma risale al 16 marzo 2013, con il 22-15 contro l'Irlanda.

18:02Salvini, scandaloso che sindaco decida chi può venire

(ANSA) - NAPOLI, 11 MAR - "É scandaloso che un ex magistrato sfortunatamente sindaco, spero ancora per poco, si permetta di decidere chi può e chi non può venire a Napoli". Così all'ANSA il leader della Lega, Matteo Salvini, al suo arrivo al Palacongressi di Napoli. A chi gli fa presente che de Magistris non ha preso parte al corteo, Salvini sottolinea che a lui basta quello che il sindaco ha dichiarato nei giorni scorsi. "Quello che ha dichiarato in questi giorni - annuncia il leader della Lega - verrà portato in qualche tribunale dove, magari, qualche magistrato più equilibrato di lui deciderà se può insultare o no".

18:01Incendio in casa Salernitano: muore 89enne, ferita moglie

(ANSA) - SALERNO, 11 MAR - Tragedia in via Laudisio, in una zona centrale di Sarno, nel Salernitano: un uomo di 89 anni, Adolfo Salvio, è morto carbonizzato nel suo appartamento al primo piano di un palazzo, dove si trovava insieme alla moglie ottantenne, rimasta ferita nell'incendio. Il bilancio sarebbe potuto essere più tragico se non fosse intervenuto l'ex consigliere comunale, Claudio Pagano che, richiamato dalle urla della donna, ha sfondato la porta e ha tentato di spegnere il fuoco con gli estintori dei negozi del piano terra. Lo stesso Pagano - dicono i volontari intervenuti - è ora in ospedale per le ustioni riportate alle mani. Per l'anziano non c'è stato nulla da fare. Sul posto, allertati dal 118, è arrivata l'ambulanza della Croce Bianca di Nocera Inferiore e la Misericordia di Pagani. La donna, anche lei ricoverata a Villa Malta, ha riportato ustioni su gran parte del corpo. La cucina è completamente distrutta. Ancora da chiarire le cause dell'incendio, forse causato da una stufa. (ANSA).

17:56Ventenne trovata morta abitazione nell’Aretino

(ANSA) - MARCIANO DELLA CHIANA (AREZZO), 11 MAR - Una giovane donna è stata trovata morta in un'abitazione a Cesa, nel comune di Marciano della Chiana (Arezzo). La giovane era nuda. Dagli accertamenti i carabinieri hanno appurato che di tratta di una ventenne di origini nordafricane, residente in provincia di Arezzo. Tra le ipotesi sul decesso un'overdose, ma sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte. Il corpo è stato poi trasferito all'obitorio dell'ospedale San Donato di Arezzo.

17:35In Italia bimba rapita:mamma,ora voglio occuparmi mie figlie

(ANSA) - VIMERCATE (MONZA), 11 MAR - "Ieri un cerchio si è chiuso, oggi inizio una nuova vita con la mia splendida famiglia, grazie di cuore a tutti, ora vorrei un po' di silenzio per dedIcarmi alle mie bambine". E' il messaggio che Alice Rossini ha rivolto, attraverso il suo legale Luca Zita, a tutti coloro che le sono stati vicini in questi oltre 5 anni di battaglia per riportare a casa la figlia Emma Houda rapita dal padre siriano quando aveva solo 22 mesi. La piccola, che sta per compiere 7 anni, è rientrata in Italia venerdì. A quanto ha raccontato la mamma, Emma, superata la sorpresa del primo momento, si è lasciata travolgere dall' affetto della famiglia. Il momento più emozionante è stato l'incontro con le due sorelline, le due bambine che Alice Rossini ha avuto da un nuovo compagno. "L'ho letto sui giornali che si dovrebbe fare un test del Dna sulla bimba, ma secondo me non è necessario: è bastato osservarle guardarsi negli occhi, mamma e figlia si sono subito riconosciute", ha detto il legale di Alice Rossini.