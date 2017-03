Ultima ora

19:57Calcio: Germania, il Bayern vince, cadono Lipsia e Borussia

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Il Bayern Monaco batte 3-0 l'Eintracht Francoforte in un incontro della 24/a giornata di Bundesliga e allunga a +10 in classifica sul Lipsia, sconfitto a sorpresa 1-0 in casa dal Wolfsburg. Giornata no anche il Borussia Dortmund terzo in classifica, sconfitto 2-1 a Berlino dall'Hertha. La squadra di Carlo Ancelotti, dopo le 5 reti inflitte in Champions League all'Arsenal, ha chiuso il primo tempo sul 2-0 grazie alle reti di Lewandowski al 38' e Diego Costa al 41'. Il bomber polacco ha siglato il 3-0 al 10' della ripresa. Poco ha potuto un Eintracht in piena crisi, che ha incassato la quinta sconfitta consecutiva. Con la doppietta odierna, Lewandowski è salito a 21 reti stagionali, una in meno rispetto ad Aubameyang del Dortmund, che è andato in gol anche oggi ma senza poter evitare la sconfitta a Berlino, firmata dalle reti di Kalou nel primo tempo e Plattenhardt nella ripresa.

19:34Siria: attentato Damasco, ’44 morti e cento feriti’

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - E' di almeno 44 morti e oltre 100 feriti il bilancio del duplice attentato di questa mattina nei pressi della città vecchia di Damasco, secondo quanto riferisce l'Osservatorio per i diritti umani citato da al Jazira online. Secondo l'osservatorio, con base in Gran Bretagna, una bomba è esplosa al passaggio di un pullman, e poco dopo un attentatore suicida si è fatto saltare in aria. Il ministro dell'interno Mohammed al-Shaar ha a sua volta riferito di un bilancio di almeno 40 morti e 120 feriti.

19:24Nuoto: Città di Milano, Pellegrini sfiora la doppietta

(ANSA) - MILANO, 11 MAR - Federica Pellegrini colleziona un'altra vittoria al 7/o Trofeo Città di Milano, primeggiando nei 100 metri stile libero (54'77), ma viene battuta nei 100 dorso da Carlotta Zofkova (1'01''34, 23 centesimi più veloce della Pellegrini). "Ero talmente stanca - ammette l'ex campionessa Olimpica - che non pensavo nemmeno di finire la gara a dorso ed invece ho fatto un buon tempo. Oggi sono scesa in vasca quattro volte, non è facile. Sono un po' un trattore in questo periodo". La Pellegrini rivela però che il dorso per lei "resta solo un divertimento, un modo per variare l'allenamento" e che non ha intenzione di gareggiare in questo stile "a livello internazionale". "Mi sono tolta un grande peso - aggiunge la Pellegrini sul ritrovato entusiasmo nel nuoto - con l'abbandono dei 400 stile. Era massacrante, quasi violento come approccio".

19:22Ceo Tesco, i dirigenti maschi bianchi ‘in via di estinzione’

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Nei consigli di amministrazione delle società britanniche gli uomini bianchi sono "una specie in via di estinzione": lo ha detto, sollevando ovviamente un polverone e commenti virali online, il numero uno di Tesco, una delle principali catene di supermercati britannici, John Allan. Secondo la Bbc online, Allan ha spiegato che viviamo "in un momento estremamente propizio per le donne e per le minoranze etniche", anzi "meglio se si fa parte di tutte e due" le categorie. In un secondo momento il Ceo di Tesco, secondo cui "se siete un uomo bianco siete una specie in via di estinzione e dovete lavorare il doppio", ha precisato che le sue parole non dovevano essere prese sul serio in quanto "umoristiche". Insieme ad Allan, precisa la Bbc, fanno parte del board di Tesco otto uomini bianchi e tre donne bianche.

19:22Calcio: Roma, Perotti indisponibile a Palermo

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Diego Perotti non farà parte della trasferta della Roma in casa del Palermo. L'esterno argentino ha accusato un risentimento muscolare al flessore destro che ha indotto a decidere per uno stop precauzionale per l'impegno di domani sera. Le condizioni del giocatore, spiega il bollettino medico giallorosso, verranno rivalutate lunedì.

19:19Nuoto: Città di Milano: Magnini domina sui 200 sl

(ANSA) - MILANO, 11 MAR - Filippo Magnini mette tutti in riga sui 200 metri stile libero al 7/o Trofeo Città di Milano con il tempo di 1'49''36, confermando il buono stato di forma mostrato giù ieri con il terzo posto nei 100. "Sono contento e soddisfatto - spiega l'ex campione del mondo -, mi sto allenando molto bene anche se è un periodo che non riesco a dormire molto. Dieci anni fa era diverso, riuscivo a fare tempi ogni volta mentre ora per staccare dei crono importanti devo riuscire a scaricare la forma. Per me sarà importante avere l'impennata di condizione per gli Assoluti e riuscire ad abbassare di un po' i miei tempi".

19:18Calcio: Empoli, Martusciello “dopo fischi punti con Chievo”

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 11 MAR - "Col Chievo dobbiamo ritrovare punti, è determinante. E' una gara delicata ma dobbiamo tirare fuori quello che serve per arrivare all'obiettivo. Dovremo trasformare le difficoltà in opportunità". Così l'allenatore dell'Empoli, Giovanni Martusciello, alla vigilia di una gara delicata dopo i fischi per il ko interno col Genoa. "C'è stata amarezza per aver buttato via un punto - dice Martusciello - ma anche la reazione del pubblico ci ha fatto riflettere. I fischi fanno male, dobbiamo reagire e fare meglio. In settimana abbiamo lavorato sodo, abbiamo cercato di farci scivolare addosso le negatività. La squadra è arrabbiata e motivata".