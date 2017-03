Ultima ora

21:44Erdogan, olandesi ‘residui del nazismo e fascisti’

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Il premier turco Tayyp Erdogan bolla gli olandesi come "residui del nazismo e fascisti" per aver negato l'atterraggio in Olanda al ministro degli esteri Mevlut Cavusoglu.

21:39Calcio: Latina-Carpi 0-1

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Il Carpi conquista il secondo successo consecutivo vincendo 1-0 a Latima in un incontro della 30/a giornata di serie B. La rete che ha deciso l'incontro è stata realizzata da Mbakogu al 25' della ripresa, un sinistro al volo imparabile per il portiere nerazzurro. Lo stesso attaccante ha sfiorato il raddoppio al 34', ma il suo tiro è stato fermato sulla linea da un difensore. In classifica, il Carpi sale a 43 punti, a ridosso della zona playoff, mentre il Latina è quint'ultimo a quota 31.

21:38Clochard bruciato vivo: l’assassino confessa

(ANSA) - PALERMO, 11 MAR - Ha confessato l'assassino di Marcello Cimino, il clochard bruciato vivo la notte scorsa a Palermo. Si tratta di Giuseppe Pecoraro, un benzinaio di 45 anni. Secondo indiscrezioni l'uomo, fermato dalla polizia dopo un interrogatorio con l'accusa di omicidio volontario, avrebbe agito per motivi passionali. Pecoraro si era da poco separato dalla moglie e sospettava che quest'ultima avesse una storia con il clochard. "Pensava che Cimino gli insidiasse la moglie - ha spiegato il capo della squadra Mobile Rodolfo Ruperti -. Tra i due c'era stata una lite qualche giorno prima, nella piazza vicina alla Missione San Francesco". Di fronte alle contestazioni degli investigatori, che gli chiedevano in particolare l'origine di alcune ustioni sul corpo, Pecoraro inizialmente ha tentato di giustificarsi dicendo di essersi bruciato "con la macchinetta del caffè". Ma dopo qualche ora è crollato e ha confessato: "E' vero sono stato io".

21:33Sci:cdm,slalom Squaw Valley,in testa Holdener e Costazza 7/a

(ANSA) - SQUAW VALLEY (USA), 11 MAR - La svizzera Wendy Holdener in 47.44 e' al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di cdm di Squaw Valley. Segue con un ritardo minimo la statunitense Mikaela Shiffrin in 47.46 mentre terza e' la slovacca Petra Vlhova in 47.86. Per l'Italia ci sono la trentina Chiara Costazza 7/a in 48.99 e Federica Brignone buona 12/a in 49.77 dopo essere partita con il pittore 32. Poi' piu' indietro ci sono Irene Curtoni al momento 17/a in 50.27 e Manuela Moelgg 19/a in 50.30 Si gareggia con temperature di poco sopra lo zero sulla pista Red Dog che e' tutta un ripido, continuo e difficile muro che impegna molto anche fisicamente le atlete. Ne sa qualcosa la statunitense Resi Stiegler caduta poco dopo il via e scivolata per circa duecento metri prima di fermarsi nelle reti. Inoltre molte atlete hanno commesso gravi errori o non sono riuscita finire la gara Seconda manche alle ore 22.

21:20Tiro con l’arco: Europei indoor, 6 medaglie per l’Italia

(ANSA) - VITTEL (FRANCIA), 11 MAR - L'Italia vince 6 medaglie a squadre nel primo giorno di finali agli Europei indoor di Vittel, ed è ora al primo posto del medagliere in attesa delle 6 finali individuali azzurre di domani. Titolo continentale per le squadre maschili senior arco olimpico e del compound. Marco Galiazzo, Massimiliano Mandia e David Pasqualucci battono la Francia 6-2, mentre i compoundisti Sergio Pagni, Jacopo Polidori e Michele Nencioni hanno la meglio sull'Olanda 236-235. Medaglia d'oro anche per le junior olimpico Tatiana Andreoli, Tanya Giaccheri e Vanessa Landi che grazie al 6-2 sulla Russia si confermano campionesse europee due anni dopo il successo di Capodistria. Argento nel compound senior per Irene Franchini, Marcella Tonioli e Laura Longo e gli junior Jesse Sut, Viviano Mior e Manuel Festi. Per entrambi i terzetti finali amare contro la Danimarca vincente 236-232 e 232-231. Festeggiano anche le junior compound Erica Benzini, Camilla Alberti ed Elisa Roner che per il bronzo battono la Turchia 228-223.

21:14Crollo ponte A14: coniugi Diomede morti sul colpo

(ANSA) - ANCONA, 11 MAR - Sono morti sul colpo per un politrauma complesso da decelerazione, con lesioni da schiacciamento in particolare su torace e addome, i coniugi Emidio Diomede e Antonella Viviani, vittime del crollo del ponte sull'A14. L'autopsia è stata eseguita dal medico legale incaricato dalla Procura di Ancona Mauro Pesaresi. Tra i quesiti posti dalla Procura anche se i coniugi indossassero o meno le cinture di sicurezza, che sarà approfondito con esami istologici e controlli sull'auto. In ogni caso l'esito dell'incidente sarebbe stato comunque mortale. "Al momento non ci sono persone iscritte nel registro degli indagati, perché stiamo aspettando il resto della documentazione. La situazione è da esaminare sotto diversi punti di vista" dice il pm Irene Bilotta. Ma, anche se è presto per fare valutazione, per l'avv. Vincenzo Maccarone, legale dei familiari dei Diomede, "non è stata una fatalità: un fatto così eclatante si poteva prevenire ed evitare".

20:58Nuoto: Detti batte Paltrinieri, fa mondiale stagionale 1500

(ANSA) - MILANO, 11 MAR - Gabriele Detti batte ancora Gregorio Paltrinieri al 7/o Trofeo Città di Milano. Dopo il successo sui 400 metri, il due volte bronzo a Rio si è messo alle spalle il campione olimpico anche sui 1500, stabilendo il primato mondiale stagionale (14'48''21) sulla distanza. "È andata molto bene - ammette Detti - ma ai 1100 mi è arrivata una botta, non ne avevo più. Ho fatto gli stessi passaggi di Rio ma lì la condizione era diversa. La rivalità con Gregorio? Tecnicamente c'è sempre stata da quando siamo piccoli, lui sui 1500 resta imprendibile come io sono più avanti sui 400. Sugli 800 può diventare interessante". Piuttosto deluso invece Paltrinieri: "La mia allergia non deve essere un alibi perché ce l'ho da quando sono piccolo. Speravo di andare un filino meglio ma in acqua ho avuto cattivissime sensazioni: sono fiacco, non ho forze, non riesco a prendere il ritmo. Perdere l'imbattibilità dopo tre anni? Non mi interessa".