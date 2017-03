Ultima ora

23:08Moto: test Qatar, dominio Yamaha e Vinales meglio di Rossi

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Dominio Yamaha nella seconda giornata di test della MotoGp in Qatar caratterizzata anche dalla buona prova dell'Aprilia, tutta italiana. Maverick Vinales, con il tempo di 1'54''455, ha preceduto il compagno di scuderia Valentino Rossi (+0''277) e Jonas Folger su Yamaha Tech3 (+0''462). Solo sesto il campione del mondo della Honda Mark Marquez staccato di 0''741 dal primo della lista, mentre la Ducati di Jorge Lorenzo chiude la giornata di prove con l'ottavo crono e un distacco di 0''889. Lo spagnolo e l'ex compagno alla Yamaha Rossi sono stati protagonisti di due diverse scivolate in pista. Da notare il quinto tempo di Aleix Espargaro con la moto della casa di Noale (1'55"121, +0''666), che sta scalando posizioni nella classifica di tempi e credibilità su una pista di motore come quella di Losail.

23:04Calcio: Roma, leggenda Nba Abdul-Jabbar ospite a Trigoria

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - La leggenda Nba Kareem Abdul-Jabbar è stato ieri ospite della Roma presso il centro sportivo di Trigoria, dove ha potuto incontrare i giocatori e lo staff del club giallorosso. Abdul-Jabbar, 69 anni, è il miglior realizzatore nella storia dell'Nba e nella sua ventennale carriera ha conquistato sei anelli, uno con i Milwaukee Bucks e cinque con la maglia dei Los Angeles Lakers. Venerdì, l'ex cestista americano ha potuto scambiare due parole con il capitano giallorosso Francesco Totti, spiegando poi che "il fatto che qualcuno riesca a dare il proprio contributo in maniera continuativa per più di vent'anni, nel contesto di uno sport di squadra, è sicuramente un risultato straordinario. Totti merita certamente questo riconoscimento, è sempre difficile essere così longevi. È uno dei migliori calciatori al mondo. "Credo che un giocatore esperto sappia capire come si fa a vincere, come si fa ad avere successo - le parole di Abdul-Jabbar riportate sul sito della Roma''

23:00Trump: procuratore New York, ‘sono stato licenziato’

(ANSA) - NEW YORK, 11 MAR - "Non mi sono dimesso. Poco fa sono stato licenziato". Lo afferma il procuratore di Manhattan, Preet Bharara, su Twitter. Bharara aveva annunciato che non si sarebbe dimesso come richiesto dal Dipartimento di Giustizia ai procuratori dell'era Obama.

22:23Scontri Napoli:de Magistris,colpa di chi non mi ha ascoltato

(ANSA) - NAPOLI, 11 MAR - Gli incidenti di oggi a Napoli? "Colpa di chi ostinatamente non ha voluto ascoltare il messaggio di buon senso del sindaco e dell'amministrazione": così il sindaco Luigi de Magistris. "Noi - aggiunge - non abbiamo mai detto 'no Salvini a Napoli'. Il sindaco ha solo espresso la contrarietà ad un'iniziativa inopportuna: la presenza alla Mostra d'Oltremare, in un luogo dell'amministrazione o comunque riconducibile all'amministrazione, di un esponente politico, Salvini appunto, che si è distinto per apologia del fascismo, atteggiamenti xenofobi e razzisti. E che, all'insegna dello slogan 'Napoli colera', ha fatto della sua vita politica un atto di fede contro Napoli e il sud. Ma qualcuno - dice ancora de Magistris non ha voluto sentire ed ha alzato a dismisura il livello dello scontro. Salvini avrebbe potuto benissimo essere a Napoli e fare la sua propaganda politica xenofoba e razzista in un altro luogo privato, non riconducibile all'amministrazione. Non ci sarebbe stata l'imposizione nei miei confronti".

22:09Trump: vendite abiti Ivanka volano in primo mese Casa Bianca

(ANSA) - NEW YORK, 11 MAR - Le vendite della linea di accessori e abiti di Ivanka Trump volano, nonostante gli inviti a boicottarla online. "Da febbraio abbiamo registrato alcune delle settimane migliori in termini di vendite nella nostra storia", afferma Abigail Klem, che ha assunto le redini del gruppo quando la figlia del presidente ha lasciato l'incarico per trasferirsi a Washington. E i dati sembrano confermarlo. Secondo Lyst, il sito inglese che vende migliaia di marchi, le vendite dei prodotti Ivanka Trump sono salite fra gennaio e febbraio del 346%. L'aumento potrebbe essere legato al crescente interesse del pubblico per la famiglia Trump: il balzo di febbraio coincide con il primo mese alla Casa Bianca di Donald Trump, durante il quale Ivanka ha partecipato a incontri di alto profilo.

22:02Procuratore Ny sfida Trump ‘non mi dimetto, mi cacci’

(ANSA) - NEW YORK, 11 MAR - Il procuratore di Manhattan Preet Bharara sfida Trump. Lo 'sceriffo di Wall Street', come è conosciuto Bharara, non intende dimettersi come richiesto dal Dipartimento di Giustizia e vuole spingere il presidente a "licenziarlo" pubblicamente. Lo riporta la stampa americana che cita alcune fonti secondo le quali Bharara, nominato da Obama, punta a uno scontro frontale che rischia di mettere Trump in una posizione difficile. Il procuratore di Manhattan ha infatti seguito alcuni dei casi più importanti degli ultimi anni, soprattutto legati alla crisi finanziaria e a Wall Street.

21:46Francia: Hollande fa appello all’unità della gauche

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Il presidente francese François Hollande lancia un appello "all'unità della sinistra" in vista delle elezioni presidenziali. "La gauche ha più chance di vincere quando è unita, quando è capace di andare aldilà delle sue diverse sensibilità per portare un progetto comune", ha detto Hollande, nella roccaforte socialista di Libourne, in Gironda, nell'ovest della Francia, a poche settimane dal primo turno, citato dal sito di Le Figaro. Il capo dell'Eliseo ha inoltre messo in guardia contro i pericoli del "nazionalismo".