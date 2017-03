Ultima ora

01:08Incendio in casa a Sarno, muoiono anziani coniugi

(ANSA) - SALERNO, 11 MAR - Tragedia in via Laudisio, in una zona centrale di Sarno, nel Salernitano: due persone, un uomo di 89 anni, Adolfo Salvio, e la moglie, di 80, sono morti a causa di un incendio sviluppatosi in casa. L'uomo è morto carbonizzato nel suo appartamento al primo piano di un palazzo, dove si trovava insieme con la moglie ottantenne, rimasta in un primo momento ferita. In aiuto dei coniugi è intervenuto un ex consigliere comunale, Claudio Pagano, che, richiamato dalle urla della donna, ha sfondato la porta e ha tentato di spegnere il fuoco con gli estintori dei negozi del piano terra. Lo stesso Pagano è stato portato in ospedale per le ustioni riportate alle mani. Per l'anziano non c'è stato nulla da fare. La donna, anche lei ricoverata a Villa Malta, ha riportato ustioni su gran parte del corpo. Le sue condizioni si sono poi aggravate ed è deceduta. Ancora da chiarire le cause dell'incendio, forse causato da una stufa.

00:59Calcio:Ferrero ‘no giro campo, non sparo su Croce Rossa’

(ANSA) - GENOVA, 11 MAR - "Non ero stanco però mi dispiaceva per Enrico (Preziosi, ndr) perché è un bravo presidente e nei momenti di difficoltà non si deve sparare sulla croce rossa". Lo ha detto Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, al termine del derby vinto spiegando perché abbia rinunciato al giro di campo come aveva invece annunciato nei giorni scorsi. "Puntare all'Europa? E'molto difficile, pensiamo piuttosto alla Juventus (prossimo avversario) perché dobbiamo fare un regalo ai romanisti che a Roma mi insultano tutti. Però l'anno prossimo saremo la squadra da battere. Dediche? Non ce ne sono: i ragazzi devono stare sul pezzo e guai a chi si monta la testa. Domenica c'è la Juve e dobbiamo andare in campo con la stessa intensità".

00:34Sci: Cdm, Shiffrin vince gara e Coppa slalom a Squaw Valley

(ANSA) - SQUAW VALLEY (USA), 11 MAR - Dopo la vittoria in gigante, la statunitense Mikaela Shiffrin in 1.39.448 ha vinto anche lo slalom speciale di Cdm di Squaw Valley davanti alla ceca Sarka Strachova in 1.40.51 ed all'austriaca Bernadette Schild in 1.40.56. L'americana - che compirà 22anni lunedì - ha anche conquistato la sua quarta coppa del mondo in questa disciplina. Miglior azzurra e' stata la trentina Chiara Costazza 5/a in 1.42.17 e miglior risultato stagionale per lei e l'Italia in questa disciplina che mai ha riservato particolari soddisfazioni. Per l'Italia - su una pista con neve primaverile molto scivolosa - in classifica c'e' poi solo Irene Curtoni 9/a in 1.42.96. Hanno invece inforcato Manuela Moelgg e Federica Brignone. La coppa del mondo resta negli Usa e passa in Colorado per la Finale di stagione ad Aspen. Da mercoledì prossimo i migliori del mondo gareggeranno nelle ultime prove di tutte le discipline.

00:12Calcio: Genoa-Sampdoria 0-1

(ANSA) - GENOVA, 11 MAR - La Sampdoria ha battuto il Genoa 1-0 (0-0) nell'anticipo della 28/a giornata del campionato di Serie A. Decisivo il gol di Muriel al 26' della ripresa che regala il derby della Lanterna ai blucerchiati

23:46Bocce: Giunio nuovo presidente Fib, finisce l’era Rizzoli

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Cambio della guardia dopo 24 anni al vertice di Federbocce. L'assemblea federale, riunitasi a Verona, ha eletto presidente Marco Giunio De Sanctis, avversario del presidente uscente, Romolo Rizzoli, 76 anni, che puntava alla riconferma per il settimo mandato consecutivo. Giunio, 55 anni, segretario del Comitato Paralimpico (Cip), ha avuto la meglio al termine di una vera e propria maratona elettorale, infiammata dai veleni della vigilia. La proclamazione è avvenuta solo in serata, dopo lunghe operazioni di voto, manuale, e relativo spoglio delle schede, rallentato anche da qualche intoppo. All'assemblea i due candidati erano arrivati in un clima di scontro dopo l'esposto depositato da Rizzoli alla Procura della Repubblica di Roma e agli organi della giustizia sportiva (sia Coni che federale) per denunciare una presunta offerta di denaro da parte dello sfidante per non farlo ricandidare. Rizzoli ha presentato la registrazione di una conversazione avvenuta durante un pranzo, circa un anno fa.

23:41Salvini a Napoli: tre arrestati e tre denunciati

(ANSA) - NAPOLI, 11 MAR - Tre persone arrestate e tre denunciate in stato di libertà: questo il bilancio degli scontri avvenuto oggi a Napoli tra manifestanti anti Salvini e forze dell'ordine. I reati contesti, a vario titolo, sono radunata sediziosa, danneggiamento, lancio di oggetti contundenti, lesioni e violenza a pubblico ufficiale. Nei tafferugli sono rimasti contusi complessivamente 28 componenti delle forze dell'ordine: tre funzionari e 25 tra poliziotti e carabinieri. Sei contusi anche tra i manifestanti.

23:37‘Olanda viola leggi internazionali’

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - "L'Olanda sta violando tutte le leggi internazionali, convenzioni e i diritti umani rifiutandomi l'ingresso del Consolato turco a Rotterdam": lo scrive su Twitter Fatma Betül Sayan Kaya, la ministra turca della famiglia cui le autorità olandesi hanno impedito di tenere un comizio per il referendum turco sui poteri presidenziali nel consolato della città.