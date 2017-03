Ultima ora

12:07Afghanistan: uccisi 31 talebani in provincia Helmand

(ANSA) - KABUL, 12 MAR - Almeno 31 talebani sono stati uccisi nelle ultime 24 ore nella provincia meridionale di Helmand in operazioni realizzate dalle forze di sicurezza afghane con l'appoggio aereo della missione 'Resolute Support' della Nato. In un comunicato l'ufficio stampa provinciale ha precisato che undici militanti sono morti a Bolan Mandawi, un villaggio alla periferia del capoluogo, Lashkargah, mentre altri otto hanno perso la vita nel distretto di Nad Ali. Le forze di sicurezza sono intervenute infine anche nel distretto di Garamser dove in un raid aereo sono stati uccisi 12 talebani fra cui il loro capo, Mullah Ewaz.

12:04Brasile: Dilma Rousseff in campagna per ritorno Lula

(ANSA) - GINEVRA, 12 MAR - Garantire a Lula la possibilità di essere candidato all'elezione presidenziale in Brasile nel 2018 "è molto importante" e "la campagna comincia oggi". Lo ha affermato ieri sera a Ginevra l'ex presidente del Brasile Dilma Rousseff. Destituita l'anno scorso, ha precisato che non intende essere candidata, ma che si batterà affinché Lula Da Silva, suo mentore e predecessore alla guida del Paese, possa partecipare alla campagna e vincere. Malgrado quel che ha subito Lula è in vantaggio nei sondaggi, ha detto Rousseff in una conferenza stampa a margine del Festival e Forum sui diritti umani in corso a Ginevra. Rousseff ha affermato di non aver mai "chiesto mazzette. Non ne ho mai ricevute. Fatemi vedere le prove". L'ex presidente brasiliana ha partecipato a un dibattito sulla lotta alla fame, dove ha presentato le misure adottate a tal fine dal governo Lula e successivamente dal suo, ed in particolare la 'Bolsa familia' che ha consentito a "36 milioni di persone" di uscire dalla povertà estrema.

12:01Israele: Carnevale ebraico, prolungata chiusura Territori

(ANSAmed) - TEL AVIV, 12 MAR - La chiusura per i palestinesi dei valichi di transito israeliani con la Cisgiordania e con Gaza, imposta giovedì sera in occasione del Purim (il Carnevale ebraico), è stata estesa di 24 ore: invece di concludersi nella nottata di oggi terminerà nella nottata di lunedì. Lo ha reso noto un portavoce militare senza precisare le ragioni del provvedimento. Nelle città di Israele il Purim viene festeggiato oggi; fa eccezione Gerusalemme dove le celebrazioni si svolgeranno invece domani. (ANSAmed).

11:57Tunisia: agguato contro la polizia

(ANSAmed) - TUNISI, 12 MAR - Attacco terroristico nella notte a Kebili, regione Janoura, nella Tunisia centrale, contro un posto di blocco della Guardia nazionale. Il bilancio dell'agguato condotto da 4 terroristi a bordo di una moto contro un pulmino delle forze di sicurezza è di due jihadisti uccisi, uno ferito e arrestato, l'altro in fuga, e un agente ucciso. La città è stata subito circondata dalle forze dell'ordine ed è ancora in corso una gigantesca caccia al terrorista in fuga, rivelano i media locali. (ANSAmed)

11:53India: elezioni locali, media celebrano il trionfo di Modi

(ANSA) - NEW DELHI, 12 MAR - E' unanime la stampa indiana nel sottolineare oggi il trionfo personale del premier Narendra Modi nelle elezioni svoltesi in cinque Stati (Uttar Pradesh, Punjab, Uttarakhand, Goa e Manipur) per rinnovare i Parlamenti locali. Il Bjp (centro-destra) ha ottenuto una schiacciante vittoria in Uttar Pradesh (UP) e in Uttarakhand, mentre il Congresso di Sonia e Rahul Gandhi, duramente sconfitto in UP, si è imposto in Punjab, e può formare il governo a Goa e Manipur. In UP, lo Stato più popoloso dell'India che ospita un gran numero di poveri, il Bjp ha ottenuto un risultato straordinario, con l'80% dei seggi. Lo sottolinea The Hindu titolando su 8 colonne: "Il Bjp cavalca l'onda Modi per una grossa vittoria in UP". La "valanga Bjp" è il tema anche dell'Hindustan Times secondo cui "Modi è il re del centro del Paese" dopo aver registrato la più ampia vittoria di un partito in Uttar Pradesh dal 1980. Con questi presupposti, per il Sunday Times Modi "parte in 'pole position' per (le legislative) del 2019".

11:47Giordania libera killer 7 alunne israeliane nel 1997

(ANSA) - TEL AVIV, 12 MAR - La Giordania ha rilasciato in nottata il soldato che nel 1997 in un attacco terroristico uccise sette ragazzine israeliane in gita scolastica all'Isola della pace a Naharyim, località di confine tra i due paesi. Lo riferiscono i media israeliani spiegando che Ahmad Daqamseh è ritornato nel suo villaggio di Idivir nel nord della Giordania. L'uomo - che all'epoca era un soldato - attaccò il 13 marzo del 1997 le alunne di una scuola di Beit Shemesh in gita nel luogo turistico. Ne uccise sette prima di essere fermato dagli altri soldati giordani. Benché passibile di pena capitale, fu condannato al carcere a vita (che in Giordania significa 20 anni di prigione) in quanto i giudici lo definirono instabile di mente. L'assassinio delle ragazze suscitò un immenso clamore in Israele e l'allora re di Giordania Hussein si recò personalmente nello Stato ebraico per rendere omaggio ai parenti delle vittime. Daqamseh è diventato un eroe dell'opposizione giordana, guidata da islamisti e nazionalisti.

11:42Pd: morto consigliere regionale VdA Orfeo Cout

(ANSA) - AOSTA, 12 MAR - E' morto il neoconsigliere regionale della Valle d'Aosta Orfeo Cout, eletto nelle fila del Pd-Sinistra VdA. Aveva 57 anni. E' stato stroncato - secondo quanto si è appreso - da un infarto mentre lavorava nella vigna. Cout era entrato in consiglio regionale venerdì scorso a seguito della sospensione di un altro consigliere regionale in base alla legge Severino.