14:04Intimidazioni sindaci:fiaccolata a Terlizzi,’ferma risposta’

(ANSA) - TERLIZZI (BARI), 12 MAR - "La fiaccolata di ieri sera a Terlizzi è stato un atto di solidarietà nei miei confronti dopo gli atti intimidatori di cui sono stato bersaglio. Terlizzi ha risposto ad alta voce e con fermezza ad ogni forma di intimidazione. Ringrazio gli amici di 'Terlizzi Libera', organizzatori della manifestazione, e tutti coloro i quali vi hanno partecipato". Lo dichiara il sindaco di Terlizzi, Ninni Gemmato (FdI), riferendosi alla fiaccolata di solidarietà svoltasi ieri sera per le strade del paese. Nei giorni scorsi sconosciuti hanno minacciato il sindaco fissando con nastro adesivo un proiettile sulla porta del suo ufficio in Municipio. Quella di ieri sera "è stata un'occasione importante - aggiunge Gemmato - per ribadire tutti insieme, uniti al di sopra di ogni appartenenza politica, l'importanza del valore della legalità che deve sempre essere fondante e caratterizzante di una comunità sana quale è Terlizzi. Il bene vince sempre sul male. L'amore vince sempre sull'odio".

14:00Francia: Fillon, ‘abito-gate’, vestiti regalati, 48.500 euro

(ANSA) - PARIGI, 12 MAR - Un misterioso "amico generoso" avrebbe pagato le fatture di François Fillon nella sua boutique di lusso preferita, dove si fa tagliare su misura gli abiti che indossa. Lo rivela oggi Le Journal du Dimanche, parlando di 48.500 euro pagati dal 2012 - non dal candidato della destra - ad "Arnys", sulla rive gauche a Parigi. Secondo il domenicale francese, due abiti per 13.000 euro sono stati acquistati per Fillon da un anonimo cliente soltanto pochi giorni dopo le rivelazioni del Canard Enchainé sugli impieghi fittizi della moglie come assistente parlamentare.

13:55Corea Sud: presidente deposta Park lascia il Palazzo

(ANSA) - SEUL, 12 MAR - La deposta presidente della Corea del Sud, Park Geun-hye, ha lasciato oggi il palazzo presidenziale due giorni dopo che la Corte costituzionale ha ratificato l'impeachment nei suoi confronti per uno scandalo di corruzione. Un funzionario della Casa Blu ha riferito che Park è partita per la sua casa privata nella zona sud di Seul, dove centinaia di poliziotti, giornalisti e sostenitori si stavano recando per anticipare il suo arrivo.

13:52Ministra turca, a Rotterdam fermati membri mio staff

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - E' rientrata a Istanbul la ministra della Famiglia e delle Politiche sociali turca, Fatma Beytul Sayan Kaya, che ieri era stata respinta dall'Olanda e riaccompagnata alla frontiera tedesca. In una conferenza stampa al suo arrivo all'aeroporto Ataturk, Sayan Kaya ha denunciato l'arresto a Rotterdam dell'incaricato d'affari e di cinque membri del suo staff, e che i giornalisti sono stati attaccati da cani e cavalli della polizia. Lo riferisce il sito di Hurriyet.

13:49Calcio: Mihajlovic, Cairo farà di tutto per tenere Belotti

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - "Belotti ha un contratto con il Torino; poi, se viene una società che offre 100 milioni, quel che succederà dipenderà dalla volontà del giocatore. Ma sono sicuro che Cairo farà di tutto per tenerlo". Così Sinisa Mihajlovic sul futuro di Andrea Belotti, capocannoniere con 22 reti. "Se arriva un'offerta per quella cifra - ribadisce il tecnico - decide il giocatore, il presidente non può farci nulla". Nella conferenza stampa alla vigilia di Torino-Lazio, Sinisa Mihajlovic scherza poi sul finale incandescente di Juventus-Milan. "Ero andato a vederla perché c'erano alcune cose che m'interessavano dal punto di vista tattico. Bello stadio, non sembra nemmeno di essere in Italia, si mangia bene... La Juve meritava comunque di vincere, Donnarumma ha fatto una grandissima partita, ma com'è finita? Io esco sempre 10' prima quando sono spettatore... Era rigore? Chi ha segnato, Bonucci? Ah no, lui ha fatto gol nella partita prima. Non ho letto niente, io leggo solo le pagine che riguardano il Toro. Che sono poche...".

13:47Rutte, Ankara ci ha ricattato

(ANSA) - ROTTERDAM, 12 MAR - Siamo stati costretti ad impedire ai ministri turchi di partecipare ai comizi elettorali perché Ankara ha minacciato sanzioni contro il nostro governo. E noi "non possiamo avere a che fare con chi fa questo tipo di minacce". Lo ha detto il premier olandese Mark Rutte, spiegando di aver dunque "tracciato una linea rossa". E di essere rimasto scioccato nel vedere uno dei ministri turchi cercare di arrivare a Rotterdam in macchina, dopo che il governo olandese aveva detto chiaramente che non era la benvenuta.

13:40Terrorismo: espulso tunisino, era fra contatti Amri

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Con provvedimento del ministro dell' Interno è stato espulso un cittadino tunisino, per motivi di sicurezza, da Fiumicino con volo diretto a Tunisi. E' un 37enne, residente a Latina, segnalato nell'ambito delle indagini dopo l'attentato di Berlino da Anis Amri.L'uomo era intestatario di un'utenza emersa tra i contatti intestati allo stesso Amri. Con questa espulsione, la 21/a del 2017 salgono a 153 i soggetti gravitanti in ambienti dell'estremismo religioso espulsi con accompagnamento alla frontiera dal gennaio 2015 ad oggi. Il 37/enne espulso aveva aderito alla compagine "radicale" gravitante nella moschea di Latina opposta all'imam Arafa Rekhia Nesserelbaz di orientamento moderato. E' risultato anche intestatario di una utenza emersa tra i contatti intestati ad Anis Amri, quando quest'ultimo, nel giugno 2015, era stato ospitato in casa di Yaakoubi Montasser, ad Aprilia (Roma). La sua utenza era anche associata ad un profilo Fb in cui comparivano elementi di adesione all'ideologia jhadista.