Ultima ora

15:53Erdogan, Olanda pagherà prezzo per condotta vergognosa

(ANSA) - ISTANBUL, 12 MAR - L'Olanda "pagherà il prezzo" per il comportamento "vergognoso" nei confronti dei ministri turchi. Lo ha detto il premier turco Recep Tayyip Erdogan, in seguito alla decisione del governo olandese di accompagnare al confine la ministra turca della Famiglia Fatma Beytul Sayan Kaya impedendole di entrare al consolato e di vietare l'atterraggio del volo del titolare degli Esteri turco Cavusoglu.

15:51Calcio: Sebastiani, il Pescara non ha 10 milioni di debiti

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - "Il Pescara non ha dieci milioni di debiti". Lo chiarisce il presidente del Pescara Daniele Sebastiani nella conferenza stampa in cui ha annunciato la chiusura di ogni trattativa con l'ex amministratore delegato e attuale socio di minoranza del club Danilo Iannascoli. "Bisogna evitare di far girare voci non vere - aggiunge - Come quella secondo cui questa maggioranza starebbe rifiutando 19 milioni di euro, ovvero i 9 milioni che Iannascoli dice di aver offerto, ma in caso di permanenza in Serie A, e i 10 milioni di presunti debiti che lui si accollerebbe, che invece non ci sono. Siamo arrivati a questo punto dopo la partita con la Lazio, quando al 91' dissi che, se c'era qualcuno, ero disposto a vendere ma non a svendere, perché non voglio che venga svilito il lavoro fatto. Non si può gettare fango sul Pescara. Se c'è una società in regola con gli stipendi, con le banche e con i procuratori, questa è il Pescara. Noi abbiamo solo un debito tributario, come molte società, che stiamo pagando trimestralmente".

15:51Corea Sud: Park si scusa, ‘ma verità sarà ristabilita’

(ANSA) - PECHINO, 12 MAR - La presidente sudcoreana deposta Park Geun-hye ha espresso "le scuse per non aver onorato i suoi impegni fino alla fine": ma sebbene "ci vorrà del tempo, la verità sarà eventualmente rivelata", ha rimarcato nel comunicato letto dal suo ex portavoce, quale primo commento dopo il via libera all'impeachment votato venerdì all'unanimità dalla Corte costituzionale.

15:40Minniti, Cimino non era un clochard ma un uomo

(ANSA) - TORINO, 12 MAR - "Ieri abbiamo visto l'immagine drammatica di un uomo bruciato, sui giornali è stato detto che era un clochard, lui non era un clochard era un uomo e si chiamava Marcello Cimino. E' stato assassinato nel modo più barbaro possibile, nulla di più drammatico che dare fuoco ad una persona e consentitemi con orgoglio da italiano di poter dire che in poche ore la polizia di Palermo ha assicurato alla giustizia quel barbaro". Lo ha affermato il ministro dell'Interno, Marco Minniti, al Lingotto.

15:15Ladro ucciso: ha riaperto l’osteria

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Ha riaperto stamattina l'osteria Dei Amis di Grugnano di Casaletto Lodigiano, dove due giorni fa il titolare Mario Cattaneo ha sparato contro dei ladri e ne ha ucciso uno. A pranzo, il locale ha fatto il tutto esaurito. L'osteria infatti si è subito riempita di giornalisti e curiosi ma anche di amici che volevano esprimere solidarietà alla famiglia Cattaneo. "Sono profondamente dispiaciuto per quello che è accaduto, credevo che i malviventi fossero già in allontanamento": ha detto Mario Cattaneo, facendo vedere i lividi riportati durante la colluttazione con i ladri che - ha raccontato - hanno cercato di strappargli il fucile. Il figlio di Mario Cattaneo, Gianluca, ha sottolineato: "bisogna ricominciare, andare avanti, ma il nostro morale è bassissimo, a terra". Al locale è arrivato anche Giovanni Petrali, il tabaccaio che nel maggio 2003 uccise un ladro nel suo negozio a Milano e che poi fu assolto. Solidarietà in persona anche dal deputato di Fdi-An Ignazio La Russa, invitato dal legale di Cattaneo.

15:05Sci: finali cdm Aspen, ecco tutti gli azzurri

(ANSA) - ASPEN (USA), 12 MAR - È ormai definito il quadro degli azzurri che dal 15 al 19 marzo - con prove cronometrate di discesa già il 13 ed il 14 - parteciperanno alla Finale di cdm di Aspen, in Colorado. Per gli azzurri in campo maschile ci saranno in discesa Peter Fill e Dominik Paris, con il primo che dovrà vedersela con Jansrud per poter riconquistare la coppa di disciplina. Paris e Fill ci saranno anche in supergigante. In gigante presenti Florian Eisath, Luca De Aliprandini e Manfred Moelgg mentre in slalom oltre a Moelgg ci saranno Stefano Gross, Patrick Thaler e Giuliano Razzoli. Fra le donne in discesa sono certe Sofia Goggia, Johanna Schnarf e Verena Stuffer. Elena Curtoni, Sofia Goggia, Federica Brignone, Francesca Marsaglia e Johanna Schnarf gareggeranno invece in supergigante. In gigante ci saranno ancora Goggia, Marta Bassino, Brignone, Manuela Moelgg, Francesca Marsaglia ed Irene Curtoni. Infine in slalom saranno in pista Chiara Costazza e la Curtoni.

14:53Pd: Orlando, doloroso vedere compagni che lasciano

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - "Mi ha fatto male vedere i compagni che se ne sono andati e le persone che sono rimaste a casa, ma mi ha fatto ancora più male vedere che qualcuno di fronte a questi due fatti abbiano tirato un sospiro di sollievo". Lo ha detto Andrea Orlando, candidato alla segreteria del Pd in occasione del suo intervento all'Eliseo di Roma per l'iniziativa 'Cambiare il Pd, ricostruire l'Italia con Orlando segretario'.