Ultima ora

17:16Calcio: Miura gol storico, è marcatore più anziano di sempre

(ANSA-AP) - TOKYO, 12 MAR - Gol, vittoria e record: Kazuyoshi Miura in una botta sola è riuscito a centrare tutti e tre questi obiettivi, matchwinner con la maglia dello Yokohama nella partita vinta contro il Thespa Kusatsu, diventando il più anziano marcatore nella storia del calcio. Tra l'altro, l'ex giocatore del Genoa (nella stagione 1994-1995), che ha compiuto 50 anni il 26 febbraio scorso, una settimana fa scendendo in campo aveva anche battuto, dopo oltre mezzo secolo, il record di longevità sportiva che apparteneva a una leggenda come sir Stanley Matthews che nel nel 1965 disputò la sua ultima partita con la maglia dello Stoke City a 50 anni e 5 giorni.

17:15Calcio: Di Francesco, Sassuolo ha perso per proprio demerito

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 12 MAR - "Ho vista poca lucidità nell'ultimo passaggio e se abbiamo perso il demerito è solo nostro. Prima del gol del Bologna, siamo stati noi a fare la partita e meritavamo qualcosa in più". Eusebio Di Francesco è deluso per la sconfitta del suo Sassuolo nel derby. "Mi è dispiaciuto sentire da qualche tifoso la parola 'buffoni' - sottolinea - all'indirizzo della squadra. Non è giusto, qui si rischia di perdere quelle che sono le dimensioni del Sassuolo, senza dare valore a quello che abbiamo fatto e stiamo facendo. Sulla partita, il dato che dice che abbiamo sbagliato 36 passaggi fotografa la situazione. Mi aspetto di più dai miei attaccanti". Un accenno anche al confronto ravvicinato con il figlio Federico, schierato titolare da Donadoni. "Da allenatore dico che ha fatto una partita al servizio della sua squadra. Da padre aggiungo che si è impegnato al massimo, oggi come dovrà fare nella vita. E il fatto che abbia ricevuto l'applauso del pubblico è significativo".

17:12Calcio: festa 90 anni Fiorentina, applausi per Ranieri

(ANSA) - FIRENZE, 12 MAR - Grandi applausi per Claudio Ranieri tornato a Firenze per le celebrazioni dei 90 anni della Fiorentina. Il tecnico romano, reduce dal clamoroso esonero dal Leicester con cui la scorsa stagione ha vinto la Premier League firmando una delle imprese sportive in assoluto più significative, ha allenato i viola dal 1993 al 1997, sotto la gestione-Cecchi Gori, conquistando una promozione in A, una Coppa Italia e una Supercoppa di Lega. Oltre a Ranieri hanno sfilato sul prato del Franchi, prima della gara di campionato con il Cagliari, tanti altri ex viola fra i quali l'attuale ct della nazionale turca Fatih Terim, Gianmatteo Mareggini, Alberto Malusci, Lorenzo Amoruso e Paolo Vanoli.

16:52Calcio: Inzaghi, stimo Belotti ma tengo Immobile

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - "Nutro grande stima per Belotti, mi piace per quello che mette in campo e per come fa reparto. Ma non lo cambierei con Immobile: Ciro ci sta dando tanto a livello di reti, prestazioni e gruppo. È un leader in determinati momenti del match, è sempre positivo e pronto ad incitare la squadra. Il giocatore lo conoscevo già, ma mi ha sorpreso come valori". Simone Inzaghi, alla vigilia della sfida della sua Lazio con il Torino, replica così al collega granata Sinisa Mihajlovic, che ad Immobile avrebbe volentieri fatto far coppia d'attacco con Andrea Belotti, ma ora è certamente di quest'ultimo che non si priverebbe mai. Pienamente d'accordo, invece, i tecnici lo sono sul fatto che "siano gli attaccanti italiani più forti del momento e infatti - conferma Inzaghi - sono titolari in Nazionale". Il biancoceleste, poi, rivela di aver "chiesto ai ragazzi di affrontare la gara come una finale. Ci sono squadre buonissime che non mollano d'un centimetro e per noi è un momento decisivo: siamo in alto e vogliamo rimanerci".

16:31Basket: Serie A, Reggio Emilia-Avellino 89-90

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - La Sidigas Avellino centra la vittoria al PalaBigi di Reggio Emilia battendo 90-89 la Grissin Bon dopo un tempo supplementare, nell'anticipo domenicale della 7/a giornata di ritorno di Serie A. A decidere è stato un canestro di Thomas (24 punti per lui), dopo che Della Valle aveva provato a portare i suoi alla vittoria. A Reggio non è bastato un super Aradori, che ha chiuso con 31 punti e 9 rimbalzi. Nella classifica provvisoria, Avellino sale a 28 punti, secondo posto solitario a -8 dall'Ea7 Milano, mentre Reggio resta a 22. Nel match giocato ieri, scontro diretto in chiave play off, l'Enel Brindisi si era imposta in casa della Germani Brescia per 91-81, con i pugliesi che hanno così ribaltato la differenza canestri (+2) rispetto all'andata.

16:29Ospedale romano deve risarcire 1 mln, ma non ha soldi

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Sette fratelli attendono da due anni il risarcimento di 1 milione per la morte della sorella ma l'ospedale ha le casse vuote e così, nonostante due sentenze del tribunale di Roma, del risarcimento ancora non c'è traccia. La vicenda, iniziata il 21 febbraio 2012, ha per protagonista una donna di 56 anni, Donatella Pellegrino, la quale, dopo tre interventi e successivi trasferimenti in altre strutture sanitarie di Roma, è morta il 4 agosto dello stesso anno. La struttura sanitaria ha però chiamato in causa la propria assicurazione e nel corso del processo è emerso che la polizza prevedeva clausole in base alle quali non solo il 'fatto' doveva essere avvenuto all'interno del periodo di copertura, ma che anche la richiesta di risarcimento doveva pervenire nel corso della validità della polizza stessa"

16:17Calcio: Pioli, battere l’Atalanta per accorciare

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - "Dobbiamo vincere contro l'Atalanta per accorciare la classifica e migliorare ancora di più la nostra situazione. Ma per batterla bisogna giocar bene": lo dice l'allenatore dell'Inter Stefano Pioli, a Premium Sport, poco prima del fischio d'inizio della partita di San Siro. "Hanno vinto meritatamente con il Napoli - aggiunge - Ci sarà da soffrire, ma siamo l'Inter e non dobbiamo mollare. Il livello deve salire". Pioli crede ancora nel terzo posto, ma ammette che le "è difficile e abbiamo solo una possibilità: vincere più partite possibili da qui alla fine". Dopo Cagliari, il tecnico conferma lo stesso undici titolare: 4-2-3-1, con Icardi unica punta supportato da Candreva, Perisic e Banega; a centrocampo Kondogbia e il grande ex Gagliardini; in difesa Medel e Miranda centrali, D'Ambrosio e Ansaldi sulle fasce. Nessuna sorpresa nemmeno nell'Atalanta: Gasperini punta sul tridente Kurtic-Petagna-Gomez; centrocampo con Conti, Kessie, Freuler e Spinazzola; e in difesa confermati Toloi, Caldara e Zukanovic.