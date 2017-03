Ultima ora

19:23Calcio: Sousa “sfida equilibrata, noi bravi a crederci”

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - "Tutte e due le squadre avrebbero meritato di vincere, la sfida è stata abbastanza equilibrata. Nella ripresa abbiamo sofferto meno le transizioni del Cagliari, che ci aveva messo in difficoltà nel primo tempo con la sua fisicità. Ci abbiamo creduto fino alla fine e questo ci ha premiato con il gran gol di Kalinic". Lo ha detto l'allenatore della Fiorentina, Paulo Sousa, contestato dai tifosi, commentando la vittoria nel finale sul Cagliari. "I tifosi pagano il biglietto e sono liberi di esprimere i propri sentimenti - ha dichiarato il portoghese -, se non sono soddisfatti devono pur esprimerlo. Questi giocatori entrano in campo sempre per onorare la maglia, io sono orgoglioso di loro".

19:10Calcio: Pioli si esalta “sfida eccezionale, Icardi campione”

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - "E' stata una partita eccezionale, si sono verificate tutte le situazioni che avevamo preparato. Partita di alto livello, ma siamo stati bravi noi a renderla facile, perché l'Atalanta è una squadra forte. L'Inter vuole giocare con la convinzione di poter vincere sempre anche se davanti ci sono squadre abituate a stare nelle prime posizioni". Stefano Pioli si esalta, dopo la goleada ai bergamaschi. "Banega ha fatto una grande partita, ma è difficile trovare uno dell'Inter che non abbia giocato benissimo questo match - aggiunge il tecnico dei nerazzurri -. Dobbiamo migliorare ancora ma, continuando a lavorare in questo modo, e con i valori che abbiamo, i risultati arrivano. La tripletta di Icardi? Mauro è un campione e su questo non avevo dubbi già quando lo sfidavo da avversario e ne ho avuto la certezza ora che lo alleno. Ha solo 24 anni, non ha ancora raggiunto la maturità completa, sa fare tutto, sta crescendo molto e può arrivare ancora più in alto".

19:07Calcio: Gasperini “Una lezione, forse troppe celebrazioni”

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - "Una grande lezione". Gian Piero Gasperini prende atto della goleada subita a San Siro, contro l'Inter, e guarda avanti, anche se riconosce che il pesantissimo ko può essere frutto delle troppe celebrazioni ricevute nelle ultime settimane: "Può darsi - spiega, nel dopopartita - ma se così è vedremo nelle prossime settimane se riusciremo a riproporci come avevamo fatto prima di oggi. A San Siro abbiamo preso una lezione che ci costringe a dare il massimo nelle prossime settimane: mancano 10 partite e daremo il massimo". "Per fortuna si rigioca subito - aggiunge il tecnico atalantino - E' chiaro che giochiamo per un obiettivo per noi diventato altissimo, ci stiamo confrontando con le big e questo non è usuale per noi, ma siamo in questa posizione e ce la giocheremo fino alla fine".

19:07Calcio: Icardi “oggi approccio giusto, contento mio lavoro”

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - "Stiamo facendo molto bene tutti. Sono contento dei miei assist, dell'aiuto che do alla squadra, del mio lavoro con la squadra. Alla fine conta che la squadra vinca, non solo i miei gol. Un messaggio a Bauza? Non ho il suo numero, però io lavoro con la mia squadra, poi se arriverà la Nazionale sarà un premio al mio lavoro". Mauro Icardi, autore di una tripletta nel 7-1 dell'Inter all'Atalanta, mette l'accento sulla squadra più che sui suoi 20 gol totali. "Oggi c'è stato un buon approccio - ha proseguito -. Era una cosa che dovevamo migliorare perché in tante partite l'approccio è stato sbagliato". "Quando è arrivato Pioli c'è stato un grande cambiamento da parte di tutti, nella mentalità, nella maniera in cui si lavora - ha aggiunto Icardi - questo sicuramente ti porta alla fine grandi cose. Giustamente poi si può sbagliare, qualche partita l'abbiamo sbagliata, però penso che siamo sulla strada giusta".

19:07Salvini: de Magistris, sto con Napoli, non con i violenti

(ANSA) - NAPOLI, 12 MAR - 'Renzi e Salvini dicono che sto con i violenti. Falso. Non sto con i violenti. Mai'' dice il sindaco di Napoli,Luigi de Magistris, in relazione ai fatti di ieri. 'Le mie mani sono pulite e non colluse. Sto con la mia città, che amo e difenderò sempre, e con i napoletani, popolo difficile ma ricco di pace e amore, sto con il popolo tradito dai poteri con le mani sporche di sangue. Sto con le vittime degli atti di violenza. Non me la faccio con chi è accusato di corruzioni come fa Renzi, travolto dalla questione morale, ne' sto con razzisti come Salvini''. ''Dico ai soloni della politica dell'impero romano: non abbiamo mai vietato a nessuno di parlare. Mai'' afferma il sindaco. E aggiunge: ''Non raccontate bugie. Ieri si è tenuto un bellissimo corteo pacifico. Alla fine del corteo è accaduto - per responsabilità di pochi - quello che si temeva e si prevedeva. E forse qualcuno voleva. Per questo avevamo avvisato che provocazioni e tensioni sociali avrebbero dovuto indurre il Ministero ad altre decisioni''.

19:05Calcio: Napoli, curva per Quagliarella “figlio questa città”

(ANSA) - NAPOLI, 12 MAR - "Nell'inferno in cui hai vissuto con dignità, ci riabbracceremo Fabio, figlio di questa città". Questo lo striscione apparso in curva A in segno di vicinanza a Fabio Quagliarella. Dopo una recente condanna di un uomo che lo aveva preso di mira, infatti, è emerso che Quagliarella lasciò il Napoli nel 2010 proprio per sfuggire allo stalker.

19:02Ciclismo: Tirreno-Adriatico, Sagan vince la quinta tappa

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Il due volte campione del mondo Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) ha vinto la quinta tappa della Tirreno-Adriatico, la Rieti-Fermo di 210 km. È la seconda vittoria di tappa in questa edizione per lo slovacco, che ha battuto sul traguardo il francese Thibaut Pinot e lo sloveno Primoz Roglic. Il colombiano Nairo Quintana resta leader della classifica generale. "È stata una tappa pazzesca, corsa come se non ci fosse domani, sempre a tutta! - ha detto Sagan al termine -. Sono contentissimo della mia vittoria di oggi. Majka ha fatto un grandissimo lavoro, non ce l'avrei mai fatta senza di lui e senza il resto della squadra. Dopo che gli scalatori hanno attaccato fortunatamente la strada spianava e questo mi ha permesso di rientrare e sprintare per la vittoria".