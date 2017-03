Ultima ora

20:58Incidenti montagna: 70enne scivola su ghiaccio, salvato

(ANSA) - PIACENZA, 12 MAR - Il soccorso alpino ha salvato un 70enne della provincia di Lodi che si è infortunato scivolando sul ghiaccio mentre con 5 amici stava compiendo una gita Cai sul crinale dell'Appennino Piacentino, nella Valle Tribolata, al confine con Genova. Il gruppo - senza piccozze e ramponi - stava affrontando un tratto con ghiaccio duro e coperto dalle foglie spostate dal vento. Gli amici hanno chiamato il 118 che poi ha attivato 2 squadre del Soccorso Alpino (dalla Stazione Monte Alfeo di Piacenza e dalla Monte Orsaro di Parma). Attivato anche l'elisoccorso di Pavullo, con personale tecnico e sanitario del Soccorso Alpino. Dopo complesse operazioni i tecnici hanno imbarcato sull'elicottero l'uomo, portato all'Ospedale di Parma con sospette fratture a femore e bacino. Altro intervento all'Alpe di Succiso (Reggio Emilia) dove uno scout 20enne reggiano senza attrezzatura è scivolato pure lui sul ghiaccio riportando una frattura alla caviglia. Salvato da elisoccorso con squadre Soccorso Alpino di Reggio e Parma. (ANSA).

20:56Calcio: ancora poker del Lione, dopo la Roma tocca al Tolosa

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Il Lione, prossimo avversario della Roma, non si ferma più e, dopo il poker ai giallorossi in Europa League, ne cala un altro, questa volta nella Ligue 1, ancora una volta in casa, contro il Tolosa. La squadra di Génésio, nella 29/a giornata, si è imposta infatti per 4-0, grazie alle reti di Jallet al 36', Cornet al 47', Depay (doppietta, all'8' e al 37' della ripresa). Il giocatore olandese, che non può partecipare all'Europa League, è stato schierato al posto di Lacazette, protagonista contro la Roma, che è invece rimasto in panchina per tutta la durata del match. Anche Tolisso è rimasto in panchina, mentre Valbuena è stato inserito solo al 26' della ripresa. (ANSA).

20:29Pd:Emiliano,battuta su Xylella dimostra Renzi disprezza Sud

(ANSA) - BARI, 12 MAR - "Scherzare come un bimbo sulla Xylella che sta distruggendo i nostri ulivi, dà la misura di quanto Renzi disprezzi la Puglia e il Mezzogiorno, al punto di sbeffeggiarli con riferimento a una vicenda politica nella quale non risulta che alcun pugliese abbia avuto ruolo nella drammatica mancata elezione di Prodi alla presidenza della Repubblica". Così il presidente della Regione Puglia e candidato alla segreteria del Pd, Michele Emiliano, commenta in una nota le dichiarazioni di Matteo Renzi al Lingotto. Nella sua convention torinese Renzi ha detto, tra l'altro, che sente "passaggi di apoteosi sull'Ulivo da chi ha contribuito a concludere anticipatamente l'esperienza di governo di Prodi", da persone che "nel curriculum possono dire di essere esperti di Xylella non di Ulivo".

20:02Calcio: Udinese, Delneri “una vittoria per ripartire”

(ANSA) - PESCARA, 12 MAR - L'Udinese di Gigi Delneri ha ritrovato la vittoria dopo un lungo digiuno. "Come risultati è stato un periodo non bello, ma come prestazioni non siamo mai venuti meno - dice l'allenatore dell'Udinese -. Ci mancava la vittoria e il successo di oggi è importante perchè ci permette di avanzare un po' in classifica e di ambire a posizioni di classifica più consone a noi". Quanto la lotta salvezza che vede coinvolti gli abruzzesi, il tecnico friulano osserva che "non si molla mai, io ho fatto questa esperienza la scorsa stagione con il Verona e finché c'è speranza ci si prova. Ci sono ancora gli scontri diretti e per ora è una lotta a quattro squadre - aggiunge Delneri -. E' un campionato strano, perchè queste squadre giocano sempre motivate e anche oggi il Pescara ha fatto bene".

19:48Calcio: il Barcellona atterra, sconfitto 2-1 a La Coruna

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Dopo l'ubriacatura europea, e alcuni giorni di celebrazioni, il Barcellona atterra in Galizia, uscendo sconfitto (2-1) dalla sfida contro il Deportivo La Coruna, valida per la 27/a giornata della Liga. La squadra di Luis Enrique è ancora in vetta alla classifica della Liga, con un punto di vantaggio sul Real Madrid (60 contro 59), che deve però giocare ancora due partite: una stasera, alle 20,45, contro il Betis Siviglia in casa, l'altra contro il Celta Vigo in trasferta. Per il Barca la partita si è fatta subito in salita oggi, nello stadio Riazor, per il gol dopo 40' di Joselu, al quale al 46' ha risposto Suarez. Ha deciso il match al 29' st Bergantinos, su assist di Colak. Un brusco risveglio per i blaugrana, dopo il 6-1 di mercoledì al PSG, in Champions.

19:46Agguato a pregiudicato foggiano che risponde a fuoco,arresto

(ANSA) - VIESTE (FOGGIA), 12 MAR - Un pregiudicato di 26 anni, Girolamo Perna, è stato arrestato dai carabinieri dopo che aveva risposto al fuoco ad uno o più malviventi - la dinamica non è ancora chiara - che gli avevano teso un agguato con colpi di pistola mentre era in auto con la moglie e i due figli in tenera età. Nessuno è rimasto ferito nella sparatoria. Il fatto è accaduto verso la mezzanotte di ieri. Secondo una prima ricostruzione fatta dagli investigatori, il pregiudicato aveva appena parcheggiato l'auto quando, non appena è sceso dalla vettura, uno sconosciuto gli ha sparato contro alcuni colpi di pistola. Il giovane è quindi rientrato in auto prendendo una pistola che deteneva illegalmente ed ha fatto fuoco all'indirizzo degli aggressori, che sono fuggiti. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri per risalire all'autore o agli autori dell'agguato, mentre il pregiudicato è stato arrestato.

19:26Calcio: Napoli, Sarri “col Crotone vittoria della maturità”

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - "Era una partita difficile, negli ultimi 10 giorni abbiamo affrontato Juve, Roma, Real e trovare una squadra di bassa classifica poteva portare un abbassamento a livello nervoso. La squadra, invece, ha dimostrato di essere matura: sono contento, perché la prestazione è stata di buon livello. Obiettivo secondo posto? L'obiettivo è quello di ottenere il massimo da ogni partita". Così Maurizio Sarri commenta la vittoria del Napoli sul Crotone. "In campionato stiamo facendo benissimo, abbiamo totalizzato 36 punti nelle ultime 14 partite, abbiamo solo un punto in meno dell'anno scorso senza Higuain, avendo perso Milik e giocando partite di Champions molto impegnative sul piano emotivo: avere un solo punto in meno vuol dire che la squadra è in crescita", sottolinea l'allenatore dei partenopei.