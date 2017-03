Ultima ora

22:32Salvini: analisi video, si cercano altri ‘incappucciati’

(ANSA) - NAPOLI, 12 MAR - La quiete dopo la tempesta, nel quartiere Fuorigrotta di Napoli, dove ieri le contestazioni contro Salvini sono sfociate in una violenza inaudita. Tre persone arrestate e tre denunciate: questo il bilancio. Il fronte investigativo va avanti: la polizia sta visionando le immagini dei sistemi di sorveglianza e i video registrati dalla 'Scientifica': l'obiettivo è ricostruire minuziosamente la dinamica dell'accaduto e identificare altri "incappucciati", scesi in piazza solo per scagliarsi le forze dell'ordine. Gli investigatori stanno anche analizzando le tecniche di guerriglia: ieri, infatti, alcuni facinorosi si sono staccati dal corteo e, dopo avere rapidamente attraversato la piazza, hanno accerchiato e attaccato alle spalle, con petardi e molotov, un gruppo di agenti rimasti isolati. Con i rinforzi e gli idranti si è scongiurato il peggio e respinto il blitz. Tra gli episodi figura anche il lancio di una molotov contro un mezzo dei carabinieri che ha innescato un principio di incendio.

22:29Militanti circolo S’Idea Libera aggrediti, “erano fascisti”

(ANSA) - SASSARI, 12 MAR - Gli attivisti del collettivo S'Idea Libera, movimento politico e sociale con sede in via Casaggia, nel centro storico di Sassari, hanno denunciato un'aggressione avvenuta la scorsa notte al termine di una cena organizzata per raccogliere fondi a sostegno del coordinamento "Ucraina antifascista". La manifestazione, raccontano, era ormai conclusa ma all'interno della sede c'erano ancora alcuni volontari che sono stati pestati con bastoni e cinghiate. Le vittime, tramite i social network e nel corso di un'assemblea pubblica di questo pomeriggio, hanno puntato il dito contro CasaPound. "I fascisti di CasaPound di Sassari erano in compagnia di membri di CasaPound di Cagliari", è la denuncia affidata a un volantino distribuito oggi e messa nero su bianco anche davanti ai carabinieri della compagnia di Sassari, che ora indagano insieme agli uomini della Digos. I feriti sono stati medicati al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata. Alla protesta di questo pomeriggio hanno partecipato numerose persone, per marcare la distanza della città da simili episodi. CasaPound, però, respinge le accuse. "Non accettiamo di essere associati a un episodio violento in modo ingiustificato, non cadremo nella trappola e continueremo la nostra attività politica", scrivono sul proprio profilo facebook. Per il Fronte indipendentista Unidu, invece, sugli autori dell'aggressione non ci sono dubbi. "I neofascisti hanno mostrato il loro volto violento attaccando a sprangate alcuni compagni inermi che si occupavano di un evento di solidarietà internazionalista", accusano prima di chiedere "l'immediata chiusura della sede sassarese di Casa Pound e l'immediata interdizione di ogni spazio pubblico al neofascismo". (ANSA).

21:18Calcio: Serie B, classifica

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - La classifica del campionato di Serie B, dopo le partite odierne della 30/a giornata (Verona-Ascoli domani alle 20,30): Spal punti 55; Frosinone 53; Verona 52; Benevento (-1) 48; Bari 46; Perugia, Spezia, Novara e Cittadella 44; Entella e Carpi 43; Salernitana e Avellino 36; Ascoli 34; Pro Vercelli e Vicenza 33; Pisa 32; Cesena, Latina e Brescia 31; Trapani e Ternana 26. Benevento un punto di penalizzazione per violazioni Covisoc. Verona e Ascoli una partita in meno.

21:13Calcio: Premier, il Liverpool soffre ma piega il Burnley 2-1

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Il Liverpool piega il Burnley per 2-1 ad Anfield road e, sia pure con una partita in più, si porta a -1 dal secondo posto occupato in condominio da Manchester City e Tottenham. La squadra di Klopp ha risolto il match della 28/a giornata di Premier grazie alle reti di Wijnaldum al 46' e Can al 16' st, dopo il vantaggio degli ospiti firmato al 7' da Barnes, servito da Lowton. Classifica: Chelsea punti 66, Manchester City e Tottenham 56, tutte e tre con 27 partite, mentre il Liverpool è a 55 punti, ma con 28 partite giocate. A proposito di Tottenham, gli 'Spurs' hanno battuto per 6-0 il Millwall, qualificandosi per la semifinale della Fa cup, raggiungendo così il City e l'Arsenal. (ANSA).

21:09Calcio: serie B, Vicenza-Pisa 2-1

(ANSA) - VICENZA, 12 MAR - Con due gol negli ultimi minuti il Vicenza, pur in inferiorità numerica, rimonta il Pisa, ottenendo 3 punti pesantissimi in chiave salvezza. Dopo un primo tempo scialbo succede tutto nella ripresa: al 10' la squadra di casa resta in dieci per l'espulsione di Orlando (doppia ammonizione) e al 20' Manaj, una manciata di minuti dopo l'ingresso in campo, sblocca il match con un tiro al volo che insacca a fil di palo. I padroni di casa ci provano più volte ma Ujkani sventa in alcune occasioni. Sembra finita ma il Vicenza nel finale ribalta tutto: a 4' dalla fine Ebagua pareggia con uno splendido colpo di testa e al 3' di recupero fallo di Zonta su De Luca con l'arbitro che concede il penalty, trasformato da Urso.

20:58Incidenti montagna: 70enne scivola su ghiaccio, salvato

(ANSA) - PIACENZA, 12 MAR - Il soccorso alpino ha salvato un 70enne della provincia di Lodi che si è infortunato scivolando sul ghiaccio mentre con 5 amici stava compiendo una gita Cai sul crinale dell'Appennino Piacentino, nella Valle Tribolata, al confine con Genova. Il gruppo - senza piccozze e ramponi - stava affrontando un tratto con ghiaccio duro e coperto dalle foglie spostate dal vento. Gli amici hanno chiamato il 118 che poi ha attivato 2 squadre del Soccorso Alpino (dalla Stazione Monte Alfeo di Piacenza e dalla Monte Orsaro di Parma). Attivato anche l'elisoccorso di Pavullo, con personale tecnico e sanitario del Soccorso Alpino. Dopo complesse operazioni i tecnici hanno imbarcato sull'elicottero l'uomo, portato all'Ospedale di Parma con sospette fratture a femore e bacino. Altro intervento all'Alpe di Succiso (Reggio Emilia) dove uno scout 20enne reggiano senza attrezzatura è scivolato pure lui sul ghiaccio riportando una frattura alla caviglia. Salvato da elisoccorso con squadre Soccorso Alpino di Reggio e Parma. (ANSA).

20:56Calcio: ancora poker del Lione, dopo la Roma tocca al Tolosa

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Il Lione, prossimo avversario della Roma, non si ferma più e, dopo il poker ai giallorossi in Europa League, ne cala un altro, questa volta nella Ligue 1, ancora una volta in casa, contro il Tolosa. La squadra di Génésio, nella 29/a giornata, si è imposta infatti per 4-0, grazie alle reti di Jallet al 36', Cornet al 47', Depay (doppietta, all'8' e al 37' della ripresa). Il giocatore olandese, che non può partecipare all'Europa League, è stato schierato al posto di Lacazette, protagonista contro la Roma, che è invece rimasto in panchina per tutta la durata del match. Anche Tolisso è rimasto in panchina, mentre Valbuena è stato inserito solo al 26' della ripresa. (ANSA).