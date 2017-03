Ultima ora

00:09Sparatoria nel trapanese, feriti tre giovani

(ANSA) - PETROSINO (TRAPANI), 12 MAR - Tre giovani, due ragazzi e una ragazza, sono stati feriti di striscio da colpi di arma da fuoco esplosi nei pressi del Municipio di Petrosino. A quanto pare, i tre ragazzi feriti, poi trasportati al Pronto soccorso dell'ospedale "Borsellino" di Marsala, non erano l'obiettivo di chi ha sparato, ma si sarebbero casualmente trovati sulla direttrice dei colpi (almeno quattro), mentre il vero obiettivo è stato mancato. Il fatto è accaduto stasera, intorno alle 19.30, nei pressi di un chiosco accanto al Municipio. Sull'accaduto indagano i carabinieri della stazione di Petrosino.(ANSA).

00:08Calcio: Serie A, Palermo-Roma 0-3

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Una Roma rimaneggiata ha battuto il Palermo 3-0, riavvicinandosi in classifica alla Juventus, che dista adesso otto punti. Hanno deciso un match non troppo esaltante - disputato in uno stadio Barbera semideserto - le reti di El Shaarawy, al 22' del primo tempo, di Dzeko (da poco entrato in campo al posto di Grenier) al 31' della ripresa e Bruno Pares al 91'.

00:02Papa:le streghe non esistono,temo di più le chiacchiere

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Parlare alle spalle degli altri è il germe da cui nascono quei rancori, quelle divisioni che poi "distruggono" le famiglie, le comunità, fino alle nazioni. Le chiacchiere sono come atti di terrorismo, "si butta la bomba e poi si scappa" e di quelle si deve aver paura. Si temono le streghe che "non esistono", mentre parlare male degli altri è "come fare la strega". Torna su uno dei suoi temi ricorrenti papa Francesco parlando con i bambini della parrocchia di Santa Maddalena di Canossa, alla Borgata Ottavia, periferia nord della Capitale, la stessa da cui proviene il sindaco di Roma, Virginia Raggi. "Se c'è qualcosa che mi spaventa o mi fa paura? Ma, sai - ha spiegato a una di loro Francesco -, mi spaventano le streghe, ma ci sono? No, davvero?. "Mi spaventa la capacità di distruggere che hanno le chiacchiere, distruggere l'altro di nascosto, questo è fare la strega".

23:29Calcio: aggrediti giocatori Catanzaro, Aic “ora basta”

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - "Nell'esprimere piena solidarietà ai tesserati della squadra giallorossa", l'Assocalciatori "condanna con durezza l'accaduto, invocando ancora una volta l'intervento degli organi competenti, federali e statali". E' il comunicato emesso dal sindacato dei calciatori, dopo il grave episodio di violenza che ha coinvolto i giocatori del Catanzaro (Lega Pro), Gomez e Leone, aggrediti al termine della partita persa contro il Melfi (1-0). "Si tratta - si legge nella nota - dell'ennesimo, inaccettabile atto intimidatorio, maturato in un clima di intolleranza crescente in questa particolare fase della stagione, dove un mancato risultato sul campo si trasforma in pretesto per alimentare condotte violente da parte di alcune frange della tifoseria". L'Aic conclude, scrivendo che "è ora di dire basta a situazioni di questo genere che, purtroppo, sempre più spesso, vengono considerate 'normalità' e parte integrante dell'attività lavorativa dei calciatori".

23:26Calcio: Brescia, esonerato Brocchi e panchina a Cagni

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Il Brescia ha esonerato Cristian Brocchi, ex centrocampista e allenatore del Milan. Al suo posto arriva l'esperto tecnico di origini bresciane, Gigi Cagni. Brocchi lascia la squadra delle rondinelle al terz'ultimo posto in classifica e paga le sette sconfitte subite nelle ultime nove partite del campionato di Serie B.

22:32Salvini: analisi video, si cercano altri ‘incappucciati’

(ANSA) - NAPOLI, 12 MAR - La quiete dopo la tempesta, nel quartiere Fuorigrotta di Napoli, dove ieri le contestazioni contro Salvini sono sfociate in una violenza inaudita. Tre persone arrestate e tre denunciate: questo il bilancio. Il fronte investigativo va avanti: la polizia sta visionando le immagini dei sistemi di sorveglianza e i video registrati dalla 'Scientifica': l'obiettivo è ricostruire minuziosamente la dinamica dell'accaduto e identificare altri "incappucciati", scesi in piazza solo per scagliarsi le forze dell'ordine. Gli investigatori stanno anche analizzando le tecniche di guerriglia: ieri, infatti, alcuni facinorosi si sono staccati dal corteo e, dopo avere rapidamente attraversato la piazza, hanno accerchiato e attaccato alle spalle, con petardi e molotov, un gruppo di agenti rimasti isolati. Con i rinforzi e gli idranti si è scongiurato il peggio e respinto il blitz. Tra gli episodi figura anche il lancio di una molotov contro un mezzo dei carabinieri che ha innescato un principio di incendio.

22:29Militanti circolo S’Idea Libera aggrediti, “erano fascisti”

(ANSA) - SASSARI, 12 MAR - Gli attivisti del collettivo S'Idea Libera, movimento politico e sociale con sede in via Casaggia, nel centro storico di Sassari, hanno denunciato un'aggressione avvenuta la scorsa notte al termine di una cena organizzata per raccogliere fondi a sostegno del coordinamento "Ucraina antifascista". La manifestazione, raccontano, era ormai conclusa ma all'interno della sede c'erano ancora alcuni volontari che sono stati pestati con bastoni e cinghiate. Le vittime, tramite i social network e nel corso di un'assemblea pubblica di questo pomeriggio, hanno puntato il dito contro CasaPound. "I fascisti di CasaPound di Sassari erano in compagnia di membri di CasaPound di Cagliari", è la denuncia affidata a un volantino distribuito oggi e messa nero su bianco anche davanti ai carabinieri della compagnia di Sassari, che ora indagano insieme agli uomini della Digos. I feriti sono stati medicati al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata. Alla protesta di questo pomeriggio hanno partecipato numerose persone, per marcare la distanza della città da simili episodi. CasaPound, però, respinge le accuse. "Non accettiamo di essere associati a un episodio violento in modo ingiustificato, non cadremo nella trappola e continueremo la nostra attività politica", scrivono sul proprio profilo facebook. Per il Fronte indipendentista Unidu, invece, sugli autori dell'aggressione non ci sono dubbi. "I neofascisti hanno mostrato il loro volto violento attaccando a sprangate alcuni compagni inermi che si occupavano di un evento di solidarietà internazionalista", accusano prima di chiedere "l'immediata chiusura della sede sassarese di Casa Pound e l'immediata interdizione di ogni spazio pubblico al neofascismo". (ANSA).