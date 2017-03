Ultima ora

00:44Calcio: Spalletti, mi devo meritare la panchina della Roma

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - "Non è stato facile, ma abbiamo calciatori importanti e abbiamo bisogno di tutta la rosa, in questo finale. El Shaarawy è uno di questi e oggi ha fatto bene. Totti ha rifiutato il cambio? È un tasto difficile: preferisco non dire niente, altrimenti, come nei processi, viene usato contro di me. In realtà non è successo nulla di strano: si scaldava, ha avvertito un problema e ha preferito non entrare". Così Luciano Spalletti, a Mediaset premium, dopo la vittoria della Roma a Palermo. "Il mio futuro? Gli ho fatto un favore, alla società, a non firmare il rinnovo - sottolinea - perché, se perdo altre due partite, penso sia giusto che mi mandino via. Allo scorso allenatore gli hanno fatto tre anni di contratto e hanno dovuto pagarlo anche dopo l'esonero: la Roma è una grande squadra e bisogna meritarsi di allenarla. Le parole del presidente? Ha fatto benissimo, ha tutto il diritto di prendersela con me. Ma non con i giocatori, perché in quel caso gli risponderei. Invece, il suo comportamento è stato ineccepibile".

00:30Calcio: Real Madrid torna in vetta, ci pensa Sergio Ramos

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Il Real Madrid soffre, ma si riprende la vetta della Liga (e con una partita in meno rispetto al Barcellona, oggi sconfitto), piegando al Bernabeu per 2-1 il Betis Siviglia. Gli andalusi erano andati in vantaggio grazie a una papera clamorosa del portiere costaricano Keylor Navas, che si è trascinato goffamente il pallone nella propria porta, dopo un tentativo di parata. Il pari dei 'blancos' è arrivato al 40', con Cristiano Ronaldo, ma il match-winner ancora una volta è stato Sergio Ramos, che ha battuto Adan al 36' della ripresa, sul solito assist di Kroos. Real a 62 punti, Barcellona a 60. Liga sempre più in bilico.

00:30Basket: serie A, Milano vince a Sassari

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Risultati della 22/a giornata (settima di ritorno) del campionato di serie A di basket. Germani Basket Brescia-Enel Basket Brindisi 81-91 (ieri); Grissin Bon Reggio Emilia-Sidigas Avellino 89-90; The Flexx Pistoia-Umana Reyer Venezia 71-78; Pasta Reggia Caserta-MIA Cantù 79-85; Openjobmetis Varese-Consultinvest Pesaro 93-78; Vanoli Cremona-Betaland Capo d'Orlando 82-86; Banco di Sardegna Sassari-EA7 Emp.Armani Milano 75-82; Fiat Torino-Dolomiti Energia Trentino domani. Classifica: Milano 38 punti; Venezia e Avellino 28; Capo d'Orlando 26; Trento e Sassari 24; Reggio Emilia e Brindisi 22; Torino, Brescia e Pistoia 20; Cantù e Caserta 18; Varese 16; Pesaro 14; Cremona 12.

00:09Sparatoria nel trapanese, feriti tre giovani

(ANSA) - PETROSINO (TRAPANI), 12 MAR - Tre giovani, due ragazzi e una ragazza, sono stati feriti di striscio da colpi di arma da fuoco esplosi nei pressi del Municipio di Petrosino. A quanto pare, i tre ragazzi feriti, poi trasportati al Pronto soccorso dell'ospedale "Borsellino" di Marsala, non erano l'obiettivo di chi ha sparato, ma si sarebbero casualmente trovati sulla direttrice dei colpi (almeno quattro), mentre il vero obiettivo è stato mancato. Il fatto è accaduto stasera, intorno alle 19.30, nei pressi di un chiosco accanto al Municipio. Sull'accaduto indagano i carabinieri della stazione di Petrosino.(ANSA).

00:08Calcio: Serie A, Palermo-Roma 0-3

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Una Roma rimaneggiata ha battuto il Palermo 3-0, riavvicinandosi in classifica alla Juventus, che dista adesso otto punti. Hanno deciso un match non troppo esaltante - disputato in uno stadio Barbera semideserto - le reti di El Shaarawy, al 22' del primo tempo, di Dzeko (da poco entrato in campo al posto di Grenier) al 31' della ripresa e Bruno Pares al 91'.

00:02Papa:le streghe non esistono,temo di più le chiacchiere

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Parlare alle spalle degli altri è il germe da cui nascono quei rancori, quelle divisioni che poi "distruggono" le famiglie, le comunità, fino alle nazioni. Le chiacchiere sono come atti di terrorismo, "si butta la bomba e poi si scappa" e di quelle si deve aver paura. Si temono le streghe che "non esistono", mentre parlare male degli altri è "come fare la strega". Torna su uno dei suoi temi ricorrenti papa Francesco parlando con i bambini della parrocchia di Santa Maddalena di Canossa, alla Borgata Ottavia, periferia nord della Capitale, la stessa da cui proviene il sindaco di Roma, Virginia Raggi. "Se c'è qualcosa che mi spaventa o mi fa paura? Ma, sai - ha spiegato a una di loro Francesco -, mi spaventano le streghe, ma ci sono? No, davvero?. "Mi spaventa la capacità di distruggere che hanno le chiacchiere, distruggere l'altro di nascosto, questo è fare la strega".

23:29Calcio: aggrediti giocatori Catanzaro, Aic “ora basta”

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - "Nell'esprimere piena solidarietà ai tesserati della squadra giallorossa", l'Assocalciatori "condanna con durezza l'accaduto, invocando ancora una volta l'intervento degli organi competenti, federali e statali". E' il comunicato emesso dal sindacato dei calciatori, dopo il grave episodio di violenza che ha coinvolto i giocatori del Catanzaro (Lega Pro), Gomez e Leone, aggrediti al termine della partita persa contro il Melfi (1-0). "Si tratta - si legge nella nota - dell'ennesimo, inaccettabile atto intimidatorio, maturato in un clima di intolleranza crescente in questa particolare fase della stagione, dove un mancato risultato sul campo si trasforma in pretesto per alimentare condotte violente da parte di alcune frange della tifoseria". L'Aic conclude, scrivendo che "è ora di dire basta a situazioni di questo genere che, purtroppo, sempre più spesso, vengono considerate 'normalità' e parte integrante dell'attività lavorativa dei calciatori".